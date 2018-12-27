... і щоб пес приносив тапочки
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 тра, 2019 22:45
... і щоб пес приносив тапочки
...я ще три роки тому написав це:
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Додано: Чет 02 тра, 2019 22:47
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Ні, я захотіла зробити garden room отакого типу
Мене зацікавили будинки з глини. Я поїхала, подивилася, що вони в середині повністю обшиті гіпсокартоном, і передумала.
Додано: Чет 02 тра, 2019 22:52
Пес жре забагато. І сере. Краще в квартирі каву пити на терасі і архітектурою Львова милуватися, ніж той особняк утримувати і все то господарство суміжне. Сумачечі гроші.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Чет 02 тра, 2019 22:56
А що Avalon time?
Єдиний потенційно цікавий там будинок - не продається. Ну його просто не продають, бо він клубний, бо для своїх, бо з видом на церкву і басейн, а не на панорамні вікна будинку навпроти. Через офіс продажів не продається. Ще навіть котловану нема.
Зато на барахолці є від власника:
Тобто клубні будинки краще продаються через барахолки ніж через гламурні офіси продажів.
Може, хто блати має в тому клубі?
Додано: Чет 02 тра, 2019 23:08
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