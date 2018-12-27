... і щоб пес приносив тапочки
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 тра, 2019 22:45
... і щоб пес приносив тапочки
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 02 тра, 2019 22:47
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Ні, я захотіла зробити garden room отакого типу
Мене зацікавили будинки з глини. Я поїхала, подивилася, що вони в середині повністю обшиті гіпсокартоном, і передумала.
Додано: Чет 02 тра, 2019 22:52
Пес жре забагато. І сере. Краще в квартирі каву пити на терасі і архітектурою Львова милуватися, ніж той особняк утримувати і все то господарство суміжне. Сумачечі гроші.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Чет 02 тра, 2019 22:56
А що Avalon time?
Єдиний потенційно цікавий там будинок - не продається. Ну його просто не продають, бо він клубний, бо для своїх, бо з видом на церкву і басейн, а не на панорамні вікна будинку навпроти. Через офіс продажів не продається. Ще навіть котловану нема.
Зато на барахолці є від власника:
Тобто клубні будинки краще продаються через барахолки ніж через гламурні офіси продажів.
Може, хто блати має в тому клубі?
Додано: Чет 02 тра, 2019 23:08
Додано: П'ят 03 тра, 2019 08:54
Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:50
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
.... все вам всім не так і не то
- беріть тоді десь на окраїні Рясне-2 ... там і лісок, і гайок, і вишневенький садок
- а ЦІНИ - ПРОСТО ЗАКУПИСЬ!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:07
Запоздалые эпитафии,
Легких призраков хоровод...
Пожелтевшие фотографии -
Девятьсот тринадцатый год.
Смотрят барышни горделивые,
Улыбаются господа...
Ах, какие они счастливые
Пред падением в никуда!
Молодая графиня с книжкою -
Бледность легкая ей к лицу;
Бородатый купец с сынишкою -
Тот смеется, прильнув к отцу;
Вот с невестой поручик гвардии;
Гимназистки, в руках - сачки;
Вот оратор кадетской партии -
Вдохновенно блестят очки;
Здесь в отчаянии не мечутся,
Здесь и сил, и надежд полны...
Только месяцы, только месяцы
Отделяют их от войны.
Вот с роскошными бакенбардами
Боевой генерал-герой,
Вот, на солнце блестя кокардами,
Юнкеров марширует строй,
Врач, студент, офицер полиции
В окруженье своих родных...
Те, что лягут в полях Галиции -
Те удачливей остальных -
Тех, что, еле успев опомниться,
Станут жертвой иных боев -
Матросни или красной конницы,
Ям, заполненных до краев.
До спасения не добраться им -
Черни под ноги бросят знать.
Но и скрывшимся в эмиграции
Жизни больше уже не знать -
Кто застрелится, кто повесится
Ранним утром в промозглой мгле...
Только месяцы, только месяцы
Остаются им на земле.
Как бессмысленно обрывается
Все, чем жили они тогда!
Фотовыставка закрывается.
Мы прощаемся навсегда.
Стали хрупкими, стали ломкими
Эти снимки минувших лет.
Погребенные под обломками
Беззаботно глядят мне вслед,
Смотрят весело, смотрят искренне...
Я домой иду по Москве,
И мотивчик немного выспренний
Так и кружится в голове.
Я спускаюсь в метро по лестнице,
В переходе играют джаз...
Только месяцы, только месяцы
От чего отделяют нас?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: П'ят 03 тра, 2019 17:00
Там же Полтва і перманентний сморід.
Дивний клуб якийсь...
Додано: П'ят 03 тра, 2019 17:14
"...там ліліі цвеееетут, цвееееееетууууут..."))
... панянка Ламбада, мабуть, там хоче комарів ганяти))
- і купу вазонів якихось квітучих ставити біля вікон, щоб той "запах Полтви" перебивати))
п. с.
... хоч на картинці - то гарний той Авалон Тайм...... в принципі, як і той Вікінг на Зеленій....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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