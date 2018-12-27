Та ж йшлося про рейтинг новобудів.
Там не тільки Полтва, там ще й колектор, який авалонці збираються модернізувати. І погоджуюся, що смердить. Але то не термітник типу грінвіля.
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 22:21
Та ж йшлося про рейтинг новобудів.
Там не тільки Полтва, там ще й колектор, який авалонці збираються модернізувати. І погоджуюся, що смердить. Але то не термітник типу грінвіля.
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