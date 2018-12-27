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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 353354355356
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 22:21

Та ж йшлося про рейтинг новобудів.

Там не тільки Полтва, там ще й колектор, який авалонці збираються модернізувати. І погоджуюся, що смердить. Але то не термітник типу грінвіля.
Lambada
 
Повідомлень: 324
З нами з: 06.06.10
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  #<1 ... 353354355356
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