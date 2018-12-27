Та ж йшлося про рейтинг новобудів.
Там не тільки Полтва, там ще й колектор, який авалонці збираються модернізувати. І погоджуюся, що смердить. Але то не термітник типу грінвіля.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 тра, 2019 22:21
Та ж йшлося про рейтинг новобудів.
Там не тільки Полтва, там ще й колектор, який авалонці збираються модернізувати. І погоджуюся, що смердить. Але то не термітник типу грінвіля.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 22:59
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Долярчик, ви вже ніби не перший рік на фінансовому форумі, а задаєте питання, відповідь на які дають закони ринкової економіки:
"Кожен товар коштує рівно стільки, скільки покупець готовий за нього заплатити" (деколи додають "тут і зараз").
Ви шукаєте відповідь в парадигмі соціалістичної, або, навіть, планової економіки. Коли на меті (тобто в рознарядці, що прийшла "зверху") в забудовників був не прибуток, а (1) "Обеспечить каждую молодую семью отдельным жильем к 2xxx (вибачте забув) году!", або (2) хоча б собівартість будівництва + притомна націнка (до 10%).
Будь-які соціалістичні інструменти, наприклад, штучне обмеження прибутковості, централізоване планування і т. ін. в довгостроковій перспективі призводять до викривлення на ринку і різноманітних проблем, наприклад, дефіциту (СРСР Вам, як приклад).
Але в нас який не який, а капіталізм (я б сказав дещо дикий), тому вирішити це можна через інший закон - попиту і пропозиції. Якщо "це", такої якості і по таких цінах хтось купує, то чому б і не будувати? Є попит, знайдеться і пропозиція.
Чому Ви не купуєте квартиру в Запитові, а розглядаєте варіанти лише у Львові? Ось вам і відповідь - тому що в Запитові вона нікому не потрібна. Можливо, хтось купить для себе, тому що у Львові дорого, і буде кожного дня витрачати 1.5-2 години на доїзд на роботу до Львова. Якщо у вас хороша робота в Запитові (там є трішки складів і логістики, можливо ще щось), то взагалі чудово! Але скільки там такої роботи? Плюс, що там робити дітям? Тому попит там низький.
А у Львові попит є. Не стане попиту - ціна впаде - почнуть менше будувати - зменшиться пропозиція, і так далі... за деякий час ринок прийде в стан рівноваги. Можуть зіграти і зовнішні фактори, а можуть і не зіграти. Через девальвацію 2014-2016 РН відчутно просів, але у Львові просадка була не така суттєва, тому що приїхало дуже багато людей зі Сходу, які замортизували це падіння.
Так, є об'єктивні причини у вигляді вартості землі, апетитів чиновників, які впливають на собівартість, але я не вірю, що ці речі покривають 100% різниці в ціні. Все інше - це ринок.
Найбільше в цьому мене засмучує те, що люди, які це все купують (чи для себе, чи під оренду) не задають собі питання про якість життя в тих районах і будинках. Коли люди там почнуть реально жити, і кожного дня стикатись з проблемами, це може суттєво змінити ринок. Наприклад, в мене знайомі, що вклалися в котлован пару років тому, зараз планують скинути цю квартиру (тому що вкладали в будинок в зеленому районі, а тепер навколо одні новобудови і котловани - суцільний бетон, жодної нової школи, садочка), і перевкластися десь в центрі. Хоча таких людей меншість. Більшість буде вимагати від злочинної влади: "збудувати школи/садочки/паркінги", "розрулити транспортний колапс", а своєї вини вони в тому бачити не будуть. За цей час у Львові всі прийстойні ділянки бездумно (без будь-якої стратегії) забудують низькоякісним шлаком, і на побудову якісного житла місця фізично не залишиться.
Найкраще, що, на мою думку, може статися в цій ситуації, це після падіння цін на весь цей шлак нижче плінтуса, туда можна буде переселити людей з "хрущовок", що розвалюються, і на ділянках, що звільняться, можна буде побудувати якісне житло: малоповерхове, з підземними паркінгами, великою кількістю зелені навколо, достатньою кількістю садочків, шкіл. Наприклад, Дністерська/Дунайська/Білоцерківська могли би стати дуже класним районом. Але це буде диво, якщо так станеться.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 23:05
Шановний ,а що Ви думаєте про Бузкова-Зелена? Чи Донецька-Хлібна?
Дуже цікавить Ваша думка.
Додано: Суб 04 тра, 2019 02:00
#remeniv
Я вирішила глянути в Інстаграмі, що робити в Запитові. Там дійсно нічого, а от в Ременові пишуть, що крім нарощення вій, є 10 продуктових магазинів, автомийка, піцерія, паб, аптека, нова пошта... футбольна команда Думна Федерації футболу Львівщини... церква, християнський спортивний клуб...
Але то ше нічого.
Там відкрили нічний клуб remeniff.club
Я сі волочу!
Додано: Суб 04 тра, 2019 03:34
Ніч. Фонар. Аптека.
Нафік ті всі села, хоч і з тошниловкою, піцерією, аптекою, дискотекою.. Львів то є Львів. А Львів то є центр. В центрі лише поляки і австріяки мають файну локацію. Думаю, що гілка ця всім допомогла то усвідомити. Навіть при обвалі цін на бетон, просідання тут буде менше ніж будь де. Локація замортізує ціну. І то є найгірший варіант. А так ціна в центрі +- стабільна. Тому, якщо Долярчик складає долярчики під грушу, не хоче займатися кріптою, а хоче бути лендлордом, то нехай скирдує на хату в центрі, а не на термітник, що знеціниться з часом і в бомжатник перетвориться. Все гонорове паньство смакує каву у Львові на терасі, а не в термітнику на селі...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
|