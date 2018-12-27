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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 353354355356
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 22:21

Та ж йшлося про рейтинг новобудів.

Там не тільки Полтва, там ще й колектор, який авалонці збираються модернізувати. І погоджуюся, що смердить. Але то не термітник типу грінвіля.
Lambada
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 22:59

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:як з "омна і палок"(так висловлюються на київській гілці) - може, майже, те саме коштувати В РАЗИ ДОРОЖЧЕ?!


Долярчик, ви вже ніби не перший рік на фінансовому форумі, а задаєте питання, відповідь на які дають закони ринкової економіки:

"Кожен товар коштує рівно стільки, скільки покупець готовий за нього заплатити" (деколи додають "тут і зараз").

Ви шукаєте відповідь в парадигмі соціалістичної, або, навіть, планової економіки. Коли на меті (тобто в рознарядці, що прийшла "зверху") в забудовників був не прибуток, а (1) "Обеспечить каждую молодую семью отдельным жильем к 2xxx (вибачте забув) году!", або (2) хоча б собівартість будівництва + притомна націнка (до 10%).

Будь-які соціалістичні інструменти, наприклад, штучне обмеження прибутковості, централізоване планування і т. ін. в довгостроковій перспективі призводять до викривлення на ринку і різноманітних проблем, наприклад, дефіциту (СРСР Вам, як приклад).

Але в нас який не який, а капіталізм (я б сказав дещо дикий), тому вирішити це можна через інший закон - попиту і пропозиції. Якщо "це", такої якості і по таких цінах хтось купує, то чому б і не будувати? Є попит, знайдеться і пропозиція.

Чому Ви не купуєте квартиру в Запитові, а розглядаєте варіанти лише у Львові? Ось вам і відповідь - тому що в Запитові вона нікому не потрібна. Можливо, хтось купить для себе, тому що у Львові дорого, і буде кожного дня витрачати 1.5-2 години на доїзд на роботу до Львова. Якщо у вас хороша робота в Запитові (там є трішки складів і логістики, можливо ще щось), то взагалі чудово! Але скільки там такої роботи? Плюс, що там робити дітям? Тому попит там низький.

А у Львові попит є. Не стане попиту - ціна впаде - почнуть менше будувати - зменшиться пропозиція, і так далі... за деякий час ринок прийде в стан рівноваги. Можуть зіграти і зовнішні фактори, а можуть і не зіграти. Через девальвацію 2014-2016 РН відчутно просів, але у Львові просадка була не така суттєва, тому що приїхало дуже багато людей зі Сходу, які замортизували це падіння.

Так, є об'єктивні причини у вигляді вартості землі, апетитів чиновників, які впливають на собівартість, але я не вірю, що ці речі покривають 100% різниці в ціні. Все інше - це ринок.

Найбільше в цьому мене засмучує те, що люди, які це все купують (чи для себе, чи під оренду) не задають собі питання про якість життя в тих районах і будинках. Коли люди там почнуть реально жити, і кожного дня стикатись з проблемами, це може суттєво змінити ринок. Наприклад, в мене знайомі, що вклалися в котлован пару років тому, зараз планують скинути цю квартиру (тому що вкладали в будинок в зеленому районі, а тепер навколо одні новобудови і котловани - суцільний бетон, жодної нової школи, садочка), і перевкластися десь в центрі. Хоча таких людей меншість. Більшість буде вимагати від злочинної влади: "збудувати школи/садочки/паркінги", "розрулити транспортний колапс", а своєї вини вони в тому бачити не будуть. За цей час у Львові всі прийстойні ділянки бездумно (без будь-якої стратегії) забудують низькоякісним шлаком, і на побудову якісного житла місця фізично не залишиться. :(

Найкраще, що, на мою думку, може статися в цій ситуації, це після падіння цін на весь цей шлак нижче плінтуса, туда можна буде переселити людей з "хрущовок", що розвалюються, і на ділянках, що звільняться, можна буде побудувати якісне житло: малоповерхове, з підземними паркінгами, великою кількістю зелені навколо, достатньою кількістю садочків, шкіл. Наприклад, Дністерська/Дунайська/Білоцерківська могли би стати дуже класним районом. Але це буде диво, якщо так станеться.
Coder
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 23:05

Шановний ,а що Ви думаєте про Бузкова-Зелена? Чи Донецька-Хлібна?
Дуже цікавить Ваша думка.

  Coder написав:
  Долярчик написав:як з "омна і палок"(так висловлюються на київській гілці) - може, майже, те саме коштувати В РАЗИ ДОРОЖЧЕ?!


Долярчик, ви вже ніби не перший рік на фінансовому форумі, а задаєте питання, відповідь на які дають закони ринкової економіки:

"Кожен товар коштує рівно стільки, скільки покупець готовий за нього заплатити" (деколи додають "тут і зараз").

Ви шукаєте відповідь в парадигмі соціалістичної, або, навіть, планової економіки. Коли на меті (тобто в рознарядці, що прийшла "зверху") в забудовників був не прибуток, а (1) "Обеспечить каждую молодую семью отдельным жильем к 2xxx (вибачте забув) году!", або (2) хоча б собівартість будівництва + притомна націнка (до 10%).

Будь-які соціалістичні інструменти, наприклад, штучне обмеження прибутковості, централізоване планування і т. ін. в довгостроковій перспективі призводять до викривлення на ринку і різноманітних проблем, наприклад, дефіциту (СРСР Вам, як приклад).

Але в нас який не який, а капіталізм (я б сказав дещо дикий), тому вирішити це можна через інший закон - попиту і пропозиції. Якщо "це", такої якості і по таких цінах хтось купує, то чому б і не будувати? Є попит, знайдеться і пропозиція.

Чому Ви не купуєте квартиру в Запитові, а розглядаєте варіанти лише у Львові? Ось вам і відповідь - тому що в Запитові вона нікому не потрібна. Можливо, хтось купить для себе, тому що у Львові дорого, і буде кожного дня витрачати 1.5-2 години на доїзд на роботу до Львова. Якщо у вас хороша робота в Запитові (там є трішки складів і логістики, можливо ще щось), то взагалі чудово! Але скільки там такої роботи? Плюс, що там робити дітям? Тому попит там низький.

А у Львові попит є. Не стане попиту - ціна впаде - почнуть менше будувати - зменшиться пропозиція, і так далі... за деякий час ринок прийде в стан рівноваги. Можуть зіграти і зовнішні фактори, а можуть і не зіграти. Через девальвацію 2014-2016 РН відчутно просів, але у Львові просадка була не така суттєва, тому що приїхало дуже багато людей зі Сходу, які замортизували це падіння.

Так, є об'єктивні причини у вигляді вартості землі, апетитів чиновників, які впливають на собівартість, але я не вірю, що ці речі покривають 100% різниці в ціні. Все інше - це ринок.

Найбільше в цьому мене засмучує те, що люди, які це все купують (чи для себе, чи під оренду) не задають собі питання про якість життя в тих районах і будинках. Коли люди там почнуть реально жити, і кожного дня стикатись з проблемами, це може суттєво змінити ринок. Наприклад, в мене знайомі, що вклалися в котлован пару років тому, зараз планують скинути цю квартиру (тому що вкладали в будинок в зеленому районі, а тепер навколо одні новобудови і котловани - суцільний бетон, жодної нової школи, садочка), і перевкластися десь в центрі. Хоча таких людей меншість. Більшість буде вимагати від злочинної влади: "збудувати школи/садочки/паркінги", "розрулити транспортний колапс", а своєї вини вони в тому бачити не будуть. За цей час у Львові всі прийстойні ділянки бездумно (без будь-якої стратегії) забудують низькоякісним шлаком, і на побудову якісного житла місця фізично не залишиться. :(

Найкраще, що, на мою думку, може статися в цій ситуації, це після падіння цін на весь цей шлак нижче плінтуса, туда можна буде переселити людей з "хрущовок", що розвалюються, і на ділянках, що звільняться, можна буде побудувати якісне житло: малоповерхове, з підземними паркінгами, великою кількістю зелені навколо, достатньою кількістю садочків, шкіл. Наприклад, Дністерська/Дунайська/Білоцерківська могли би стати дуже класним районом. Але це буде диво, якщо так станеться.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 02:00

#remeniv

Я вирішила глянути в Інстаграмі, що робити в Запитові. Там дійсно нічого, а от в Ременові пишуть, що крім нарощення вій, є 10 продуктових магазинів, автомийка, піцерія, паб, аптека, нова пошта... футбольна команда Думна Федерації футболу Львівщини... церква, християнський спортивний клуб...

Але то ше нічого.
Там відкрили нічний клуб remeniff.club

Я сі волочу!
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 03:34

Ніч. Фонар. Аптека.

Нафік ті всі села, хоч і з тошниловкою, піцерією, аптекою, дискотекою.. :P Львів то є Львів. А Львів то є центр. В центрі лише поляки і австріяки мають файну локацію. Думаю, що гілка ця всім допомогла то усвідомити. :P Навіть при обвалі цін на бетон, просідання тут буде менше ніж будь де. Локація замортізує ціну. І то є найгірший варіант. А так ціна в центрі +- стабільна. Тому, якщо Долярчик складає долярчики під грушу, не хоче займатися кріптою, а хоче бути лендлордом, то нехай скирдує на хату в центрі, а не на термітник, що знеціниться з часом і в бомжатник перетвориться. Все гонорове паньство смакує каву у Львові на терасі, а не в термітнику на селі... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 07:34

Coder, так, Ви праві..... - я інколи забуваю, що це все "нічого особистого, - лише бізнес!"
- а не - "як забезпечити молоді сім'ї ДОСТУПНИМ/ЯКІСНИМ житлом"...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 07:42

Розважальний центр проти скверу: У Львові намагаються відібрати землю у скверу на вулиці Кульчицької
http://fortpost.lviv.ua/novyny/20008-ro ... I.facebook
jump
 
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