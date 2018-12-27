Додано: П'ят 03 тра, 2019 22:59

Долярчик написав: як з "омна і палок"(так висловлюються на київській гілці) - може, майже, те саме коштувати В РАЗИ ДОРОЖЧЕ?! як з "омна і палок"(так висловлюються на київській гілці) - може, майже, те саме коштувати В РАЗИ ДОРОЖЧЕ?!

Долярчик, ви вже ніби не перший рік на фінансовому форумі, а задаєте питання, відповідь на які дають закони ринкової економіки:"Кожен товар коштує рівно стільки, скільки покупець готовий за нього заплатити" (деколи додають "тут і зараз").Ви шукаєте відповідь в парадигмі соціалістичної, або, навіть, планової економіки. Коли на меті (тобто в рознарядці, що прийшла "зверху") в забудовників був не прибуток, а (1) "Обеспечить каждую молодую семью отдельным жильем к 2xxx (вибачте забув) году!", або (2) хоча б собівартість будівництва + притомна націнка (до 10%).Будь-які соціалістичні інструменти, наприклад, штучне обмеження прибутковості, централізоване планування і т. ін. в довгостроковій перспективі призводять до викривлення на ринку і різноманітних проблем, наприклад, дефіциту (СРСР Вам, як приклад).Але в нас який не який, а капіталізм (я б сказав дещо дикий), тому вирішити це можна через інший закон - попиту і пропозиції. Якщо "це", такої якості і по таких цінах хтось купує, то чому б і не будувати? Є попит, знайдеться і пропозиція.Чому Ви не купуєте квартиру в Запитові, а розглядаєте варіанти лише у Львові? Ось вам і відповідь - тому що в Запитові вона нікому не потрібна. Можливо, хтось купить для себе, тому що у Львові дорого, і буде кожного дня витрачати 1.5-2 години на доїзд на роботу до Львова. Якщо у вас хороша робота в Запитові (там є трішки складів і логістики, можливо ще щось), то взагалі чудово! Але скільки там такої роботи? Плюс, що там робити дітям? Тому попит там низький.А у Львові попит є. Не стане попиту - ціна впаде - почнуть менше будувати - зменшиться пропозиція, і так далі... за деякий час ринок прийде в стан рівноваги. Можуть зіграти і зовнішні фактори, а можуть і не зіграти. Через девальвацію 2014-2016 РН відчутно просів, але у Львові просадка була не така суттєва, тому що приїхало дуже багато людей зі Сходу, які замортизували це падіння.Так, є об'єктивні причини у вигляді вартості землі, апетитів чиновників, які впливають на собівартість, але я не вірю, що ці речі покривають 100% різниці в ціні. Все інше - це ринок.Найбільше в цьому мене засмучує те, що люди, які це все купують (чи для себе, чи під оренду) не задають собі питання про якість життя в тих районах і будинках. Коли люди там почнуть реально жити, і кожного дня стикатись з проблемами, це може суттєво змінити ринок. Наприклад, в мене знайомі, що вклалися в котлован пару років тому, зараз планують скинути цю квартиру (тому що вкладали в будинок в зеленому районі, а тепер навколо одні новобудови і котловани - суцільний бетон, жодної нової школи, садочка), і перевкластися десь в центрі. Хоча таких людей меншість. Більшість буде вимагати від злочинної влади: "збудувати школи/садочки/паркінги", "розрулити транспортний колапс", а своєї вини вони в тому бачити не будуть. За цей час у Львові всі прийстойні ділянки бездумно (без будь-якої стратегії) забудують низькоякісним шлаком, і на побудову якісного житла місця фізично не залишиться.Найкраще, що, на мою думку, може статися в цій ситуації, це після падіння цін на весь цей шлак нижче плінтуса, туда можна буде переселити людей з "хрущовок", що розвалюються, і на ділянках, що звільняться, можна буде побудувати якісне житло: малоповерхове, з підземними паркінгами, великою кількістю зелені навколо, достатньою кількістю садочків, шкіл. Наприклад, Дністерська/Дунайська/Білоцерківська могли би стати дуже класним районом. Але це буде диво, якщо так станеться.