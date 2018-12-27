Додано: Суб 04 тра, 2019 17:29

Ethereum написав: Шановний ,а що Ви думаєте про Бузкова-Зелена? Чи Пимоненка-Хлібна?

Дуже цікавить Ваша думка. Шановний ,а що Ви думаєте про Бузкова-Зелена? Чи Пимоненка-Хлібна?Дуже цікавить Ваша думка.

Долярчик написав: Coder, так, Ви праві..... - я інколи забуваю, що це все "нічого особистого, - лише бізнес!"

Coder, так, Ви праві..... - я інколи забуваю, що це все "нічого особистого, - лише бізнес!"

Долярчик написав: - а не - "як забезпечити молоді сім'ї ДОСТУПНИМ/ЯКІСНИМ житлом"... - а не - "як забезпечити молоді сім'ї ДОСТУПНИМ/ЯКІСНИМ житлом"...

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Чесно кажучи, нічого не думав. Для мене цей район завжди був більше промисловою зоною (з усіма "бонусами": ЛЕП, залізнична колія), тому я ніколи не розглядав його для проживання. Я не знаю, що там зараз заплановано до побудови, але думаю, що все стандартно - розрахунок йде на кількість житла, про якість (і житла, і життя в тому мікрорайоні) мова не йде. Єдиний його плюс, це те, що там багато незабудованих площ, і там ще можна зробити непоганий мікрорайон.Наприклад, якщо квартал обмежений вулицями Вашингтона-Пасічна-Пимоненка-Зелена забудувати проектами на кшталт "Вілла Магнолія" (один з небагатьох проектів останніх років, які мені подобаються, але локація), озеленять (не гнати будинки до самої Зеленої і Пасічної, а дати невеличку лісосмугу, вбудувати супермаркет з парковкою, які відділять малоповерхову забудову і магістральну вулицю), облаштують сквери, це міг би вийти достатньо комфортний район. Я жив в таких районах в Страсбурзі, Відні, Франкфурті. Це не центр, і не прицентральні райони (9, 11 і 17 зупинок громадським транспортом відповідно), але 3-5 поверхів, багато зелені (парки, алеї), підземних паркінгів немає, але паркомісць вистачає, дуже тихо, вихід до магістральної вулиці - 5-7 хвилин. Але, на даному етапі нашого розвитку, боюся, це фантастика.Логістика. Навіть, якщо там побудують цей фантастичний варіант, то питання - як з нього виїхати/до нього заїхати? Зелена вже 5-7 років тому не була найстрімкішою вулицею Львова. Тепер коли її і прилеглі вулиці планомірно забудовують, я боюся уявити скільки часу займатиме поїздка в центр (до речі, малоповерхова забудова, могла би стримувати зростання цього навантаження, але... ). Виїзд через Пасічну впирається в Личаківську (часто впирається вже біля Медової Печери). Вискочити на Сихівській міст, також не варіант, там своїх вистачає. Далі по Луганський до Стрийської, там при виїзді, теж все стоїть. Кільцева? Вже 2-3 роки не виграшний варіант. Окрім того, не забуваємо, що останній раз Зелену (від ДБК до центру) ремонтували... ніколи. Зелена і Шевченка - дві магістральні вулиці, що залишились невідремонтованими. Шевченка ніби в планах, і до Зеленої колись справа дійде. Ось коли її закриють, там і настане армагедон.Інфраструктура. Осільки виїхати з району важко, то в ідеалі всі свої життєві інтереси мати в тому районі, щоб з нього не виїжджати. До речі, верх Зеленої не унікальний, в інших районах міста ситуація розвивається дуже подібно, за пару років це почнуть відчувати. Просто, оскільки це промзона, то стартова позиція гірша. Плюс-мінус вирішено питання супермаркетів (Арсен, Метро, Рукавичка, АТБ). З усім іншим - біда. Садочки, школи, басейни, стадіони, нічого немає. Але фіг з ним, скільки роботи є в тому районі? Про виробництво не говоримо, його немає. Автобазар, декілька автосервісів, автобази на Пасічній? Офіси по Луганський, Домінант-Плаза, офісі на місці Полярона? Якби я в них працював, то житло на Новому Львові в мене виграло б конкуренцію з великим відривом (гірша транспортна розв'язка, але більше зелені, і тихіше, що для мене важливий аспект комфорту).Власне, це лише одна сторона питання - пропозиція. Інша сторона питання, це попит. Це те, що не залежить від забудовника, його жадібності і т.ін. Це те, що залежить від людей, які цю нерухомість купують. Хтось купує для себе - ну ОК. Я ще десь можу зрозуміти, коли людям конче потрібно вирішити житлову проблему, тому єдиним критерієм є ціна, а не якість. Але коли нерухомість купують під оренду, це вже щось подібне до бізнесу. Потім з цим товаром виходити на ринок. Виходити на ринок з неякісним товаром. При дефіциті може й візьмуть будь-який. Дуже цікаво, що буде коли дефіциту не буде.(поки я писав своє повідомлення,написав майже те самеЯ Вам ще один економічний закон підкину. Кажуть, що це було оголошення в одному з американських ресторанів:Якщо Ви хочете житло доступне (недорого) і якісне (якісно), то це не буде швидко. Власне, в нас так і вийшло.Ми почали задумуватись над купівлею більшої квартири (в нас була однокімнатна), мабуть, десь в 2005 році. Це вже період стрімкого росту цін на нерухомість у Львові. На той момент, нам Еко-Дім на Плуговій (за $500/м2) здавався чудовим варіантом. Кредити я не люблю, а грошей на 80 м2 (2-кімнатна) на той час ще не назбирав. У 2008ий Плугова в'їхала з ціною $1200м2, що було взагалі непідйомним. В 2009 ціни трішки просіли ($800-900/м2), але я собі вже вбив в голову, що більше ніж $500-600/м2 я в спальному районі платити не хочу. Тому ми продовжували жити в 1к, відкладати гроші і дивитись що відбувається на ринку. Активізувались ми кінець 2013-початок 2014, почали дивитися різні квартири. Пошук тривав більше 2 років. В результаті, купили квартиру в польскому будинку, в ближньому центрі ($770/м2). потім ремонти двох квартир (я цю історію вже розповідав тут), і з кінця минулого року ми живемо в своїй квартирі. Я вважаю, що в нас вийшов якісний варіант, не назву його недорогим, але він був доступним для нас, просто це було дійсно не швидко.Можу докинути ще одну історію. В мене є товариш, в нього є квартира в радянському будинку в спальному районі, яку він купив на початку 2000их. Потім його доходи почали рости, він з неї з'їхав, її почав здавати, а для себе почав знімати іншу, трошки кращу. Він і досі живе на зйомній квартирі (вона шикарна, в чудовому районі), це вже, мабуть, 15 років. Ми з ним на цю тему не говоримо, але, я думаю, що він мільйонер (негривневий). І лише десь зараз він купив квартиру своєї мрії (новобудова в ближньому центрі), яку планує відремонтувати і вселитися до кінця року.І я можу розповісти ще декілька подібних історій. Але до чого я веду. У Львові катастрофічно бракує ЯКІСНОГО житла. Навіть люди з хорошими доходами/статками можуть шукати житло своєї мрії роками. Але ще більше бракує людей, які б створювали попит на таке житло:- поки люди не стануть більш вимогливими до забудовників, і не будуть гривнею голосувати за якість- поки люди, будуть бездумно вкладати гроші в будь-що, з метою вкласти поменше, здати подорожчедо тих пір в нас і не буде достатньої кількості якісного житла.