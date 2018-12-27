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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 355356357358
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 16:17

greenozon
- а що, на папери - кинути не можуть? :wink:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 16:22

  greenozon написав:Долярчик
навіщо вам той дурнуватий бетонН?
купіть собі держпаперів на пару років і цмульте піва водку он як КХ із кріптушокю!

Долярчик не сприймає нові технології, по старінкє все хоче... :P Щоб можна було помацяти руками інвестицію, а не віртуал. Хай спробує! Ідея в цілому не погана. Це краще ніж мозолисті руки мати. :P Найважкіше, що мають тримати руки, це ручка, якою підписуєш договори, і ніяких мозолів. :) Руки повинні бути ніжні, як у дитини, щоб тими ніжними руками панянку ласкати. Панянки не люблять коли їх мозолистими руками беруть. Тільки ласкою.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 16:32

  Долярчик написав:greenozon
- а що, на папери - кинути не можуть? :wink:

От же ж ти, куме! :P Хочеш завжди на смереку влізти і дупу не обідрати... :lol: Я схвалюю таку обережність, але щоб без ризиків взагалі, такого не буває. Головне - визначити для себе ступінь ризику. З державою ніколи не треба сідати грати, як на мене. Бо то такий ігрок, що завжди виграє. Як Остап Бендер, перекинув шахматну дошку з фігурами і партія закінчена! :D Пару раз гросмейстер, звісно і зможе тебе з перемогою привітати, але своє забере все одно.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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2

 
Повідомлень: 26305
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  #<1 ... 355356357358
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