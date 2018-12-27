greenozon
- а що, на папери - кинути не можуть?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 05 тра, 2019 16:17
greenozon
- а що, на папери - кинути не можуть?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 05 тра, 2019 16:22
Долярчик не сприймає нові технології, по старінкє все хоче... Щоб можна було помацяти руками інвестицію, а не віртуал. Хай спробує! Ідея в цілому не погана. Це краще ніж мозолисті руки мати. Найважкіше, що мають тримати руки, це ручка, якою підписуєш договори, і ніяких мозолів. Руки повинні бути ніжні, як у дитини, щоб тими ніжними руками панянку ласкати. Панянки не люблять коли їх мозолистими руками беруть. Тільки ласкою.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Нед 05 тра, 2019 16:32
От же ж ти, куме! Хочеш завжди на смереку влізти і дупу не обідрати... Я схвалюю таку обережність, але щоб без ризиків взагалі, такого не буває. Головне - визначити для себе ступінь ризику. З державою ніколи не треба сідати грати, як на мене. Бо то такий ігрок, що завжди виграє. Як Остап Бендер, перекинув шахматну дошку з фігурами і партія закінчена! Пару раз гросмейстер, звісно і зможе тебе з перемогою привітати, але своє забере все одно.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Нед 05 тра, 2019 19:15
"птаха щастя завтрашнього дня"! ©®™
+1...саме так! Золоті слова!
Будьмо!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 05 тра, 2019 22:43
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 06 тра, 2019 08:39
Богдан Марциняк Волошин
Репліка
Неділя, 05 травня 2019, 15:54
Нині День Міста. Не люблю цього свята. Бо комерція. Я не проти неї, просто зараз ур** Львова справляють без господарів. Львів'яни в середмістя на свято не їздять. Вони там просто не поміщаються.
Там є кому балюватися і набуватися й без нас. Але привітати рідне Місто треба. Бо, чим старшим стаю, тим більше відчуваю наскільки це моє Місто. За духом, настроєм і образом. Мені в ньому затишно і зручно, як в старому австрійському помешканні, де пахне дубовим паркетом, книгами і кавою. Правда, квартиранти в ньому щось перебудовують, доштуковують і руйнують.
Нічого. Це Місто і не таких пережило. Переживе. І житиме далі. І плекатиме з юрби львів'ян. Шляхетних і освічених, талановитих і кмітливих, фільозофів і кавоманів. Моєму Місту завше не щастило на політиків, зате щастило на святих. Нехай вони оберігають теплі камені Львова і його дітей.
З ур**, старий друже. Щодня тішуся, що тут народився. Не зраджу і не покину. Будьмо!
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