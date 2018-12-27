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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 тра, 2019 08:00
Ethereum написав:
А Національний Стрийська-Наукова? Проект супер,але чекати довго треба.
Будинків
11
Поверховість
8, 12, 14, 16
Технологія будівництва
монолітно-каркасна
Стіни
керамоблок
12 будинок — в проекті
заявлене введення в експлуатацію — 1 кв. 2021
Ціна від: 21300 грн/м2
кілька тисяч квартир!
навпроти уже розбирають автобусний - там буде цілий масив - від Персенківки і до Хуторівки
- ще десяток тисяч квартир
новий пСихів
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jump
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- Повідомлень: 2178
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- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 464 раз.
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Додано: Пон 20 тра, 2019 21:32
jump написав: Ethereum написав:
А Національний Стрийська-Наукова? Проект супер,але чекати довго треба.
Будинків
11
Поверховість
8, 12, 14, 16
Технологія будівництва
монолітно-каркасна
Стіни
керамоблок
12 будинок — в проекті
заявлене введення в експлуатацію — 1 кв. 2021
Ціна від: 21300 грн/м2
кілька тисяч квартир!
навпроти уже розбирають автобусний - там буде цілий масив - від Персенківки і до Хуторівки
- ще десяток тисяч квартир
новий пСихів
Конкуренція буде ще та... Цікаво буде поспостерігати.
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Львівський БатяР
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- Повідомлень: 248
- З нами з: 25.12.17
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