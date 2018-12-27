RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 363364365366
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 08:00

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Ethereum написав:А Національний Стрийська-Наукова? Проект супер,але чекати довго треба.



Будинків
11
Поверховість
8, 12, 14, 16
Технологія будівництва
монолітно-каркасна
Стіни
керамоблок
12 будинок — в проекті
заявлене введення в експлуатацію — 1 кв. 2021

Ціна від: 21300 грн/м2 :shock:

кілька тисяч квартир!

навпроти уже розбирають автобусний - там буде цілий масив - від Персенківки і до Хуторівки :shock: - ще десяток тисяч квартир
новий пСихів :lol:
jump
 
Повідомлень: 2178
З нами з: 18.08.09
Подякував: 73 раз.
Подякували: 464 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 21:32

  jump написав:
  Ethereum написав:А Національний Стрийська-Наукова? Проект супер,але чекати довго треба.



Будинків
11
Поверховість
8, 12, 14, 16
Технологія будівництва
монолітно-каркасна
Стіни
керамоблок
12 будинок — в проекті
заявлене введення в експлуатацію — 1 кв. 2021

Ціна від: 21300 грн/м2 :shock:

кілька тисяч квартир!

навпроти уже розбирають автобусний - там буде цілий масив - від Персенківки і до Хуторівки :shock: - ще десяток тисяч квартир
новий пСихів :lol:


Конкуренція буде ще та... Цікаво буде поспостерігати.
Львівський БатяР
 
Повідомлень: 248
З нами з: 25.12.17
Подякував: 18 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 363364365366
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 293, 294, 295
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
2947 318024
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 тра, 2019 22:08
shapo
Про нерухомість у Києві останнім часом
RealtyExpert » Пон 20 тра, 2019 17:04
0 38
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 тра, 2019 17:04
RealtyExpert
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 5, 6, 7
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
64 10337
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 тра, 2019 00:34
Львівський БатяР

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.