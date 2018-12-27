Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Трансляція наживо, як кажуть... Вулиця Малоголсківська, вул. На Нивах. Це наслідки безмежної жадібності і безвідповідальності чиновників, які масово видають дозволи на забудову в нашому районі, при цьому не дбаючи про елементарну інфраструктуру. Зелені насадження знищено. Дороги, а відповідно, дощоприймачів нема зовсім. Забудовники, порушуючи норми безпеки, насипають величезні купи землі. Під час дощу це все бурхливими потоками пливе на Варшавську. Кажете, Львів затоплює через природні зміни клімату? Ні, Львів плаває через недбалість, жадібність і безвідповідальність його чиновників! https://www.facebook.com/10001267255715 ... 965086449/ Пагорби щоразу затоплюють нас новими грунтовими ріками після чергового дощу
То жах! Я взагалі дивуюся, як потенційні покупці ще купляють ті квартири. Невже їм приємно по такому трясовинні пробиратися до свого омріяного житла? Я вже не можу злічити, скільки делегацій чиновників було в нашому районі, скільки скарг, звернень, усних прохань. А віз і нині там...
вечірнє добирання щасливих сихівчан з роботи фото з верхнього шувару так щовечора, а зранку - у протилежну сторону на Стуса
на задньому фоні - мегатермітники на Новому Львові-уже є кілька черг на Угорській, які плавно переходять у Софіївку-далі Тернопільська-професора Буйка і до Козельницької/Чмоли/Стрийської - і у це шобло ще не вселились навіть 10% "инвесторів"
ну і звісно сам пСихів єднається із Зуброю та Пасіками-Зубрецькими ударними темпами...
Просто треба було будинки щільніше ставити і поверховість збільшувати, тоді б жодна крапля від дощу не дійшла би до землі.
В Малечковичах у приятелів весь двір у воді - всі шикарні газони із ялинками стоять майже на півметра у воді. Прислали відео - я ще такого не бачив... Саме інтересне - ну де береться безкінечна кількість покупців залізобетонних параллелопіпедів при середній по країні зарплатні - як сьогодні надрукували - в 10 000 - 11 000 гривень на місяць????
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
О, вітаю акурта! А то на політичному форумі одні дураки або проросійські. Нерухомість купляють емігранти 90-х. Принаймні в мене 2 знайомих так зробило минулого місяця.Ну ще східняки. Спрос реально великий,сам не знаю чому.
akurt написав:Просто треба було будинки щільніше ставити і поверховість збільшувати, тоді б жодна крапля від дощу не дійшла би до землі.
В Малечковичах у приятелів весь двір у воді - всі шикарні газони із ялинками стоять майже на півметра у воді. Прислали відео - я ще такого не бачив... Саме інтересне - ну де береться безкінечна кількість покупців залізобетонних параллелопіпедів при середній по країні зарплатні - як сьогодні надрукували - в 10 000 - 11 000 гривень на місяць????