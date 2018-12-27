Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Трансляція наживо, як кажуть... Вулиця Малоголсківська, вул. На Нивах. Це наслідки безмежної жадібності і безвідповідальності чиновників, які масово видають дозволи на забудову в нашому районі, при цьому не дбаючи про елементарну інфраструктуру. Зелені насадження знищено. Дороги, а відповідно, дощоприймачів нема зовсім. Забудовники, порушуючи норми безпеки, насипають величезні купи землі. Під час дощу це все бурхливими потоками пливе на Варшавську. Кажете, Львів затоплює через природні зміни клімату? Ні, Львів плаває через недбалість, жадібність і безвідповідальність його чиновників! https://www.facebook.com/10001267255715 ... 965086449/ Пагорби щоразу затоплюють нас новими грунтовими ріками після чергового дощу
То жах! Я взагалі дивуюся, як потенційні покупці ще купляють ті квартири. Невже їм приємно по такому трясовинні пробиратися до свого омріяного житла? Я вже не можу злічити, скільки делегацій чиновників було в нашому районі, скільки скарг, звернень, усних прохань. А віз і нині там...
вечірнє добирання щасливих сихівчан з роботи фото з верхнього шувару так щовечора, а зранку - у протилежну сторону на Стуса
на задньому фоні - мегатермітники на Новому Львові-уже є кілька черг на Угорській, які плавно переходять у Софіївку-далі Тернопільська-професора Буйка і до Козельницької/Чмоли/Стрийської - і у це шобло ще не вселились навіть 10% "инвесторів"
ну і звісно сам пСихів єднається із Зуброю та Пасіками-Зубрецькими ударними темпами...
Просто треба було будинки щільніше ставити і поверховість збільшувати, тоді б жодна крапля від дощу не дійшла би до землі.
В Малечковичах у приятелів весь двір у воді - всі шикарні газони із ялинками стоять майже на півметра у воді. Прислали відео - я ще такого не бачив... Саме інтересне - ну де береться безкінечна кількість покупців залізобетонних параллелопіпедів при середній по країні зарплатні - як сьогодні надрукували - в 10 000 - 11 000 гривень на місяць????
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Нерухомість купляють емігранти 90-х. Принаймні в мене 2 знайомих так зробило минулого місяця.Ну ще східняки. Спрос реально великий,сам не знаю чому.
akurt написав:Просто треба було будинки щільніше ставити і поверховість збільшувати, тоді б жодна крапля від дощу не дійшла би до землі.
В Малечковичах у приятелів весь двір у воді - всі шикарні газони із ялинками стоять майже на півметра у воді. Прислали відео - я ще такого не бачив... Саме інтересне - ну де береться безкінечна кількість покупців залізобетонних параллелопіпедів при середній по країні зарплатні - як сьогодні надрукували - в 10 000 - 11 000 гривень на місяць????
akurt написав:Просто треба було будинки щільніше ставити і поверховість збільшувати, тоді б жодна крапля від дощу не дійшла би до землі.
В Малечковичах у приятелів весь двір у воді - всі шикарні газони із ялинками стоять майже на півметра у воді. Прислали відео - я ще такого не бачив... Саме інтересне - ну де береться безкінечна кількість покупців залізобетонних параллелопіпедів при середній по країні зарплатні - як сьогодні надрукували - в 10 000 - 11 000 гривень на місяць????
akurt написав:Просто треба було будинки щільніше ставити і поверховість збільшувати, тоді б жодна крапля від дощу не дійшла би до землі. А де каналізація там? Її поки немає на всій ділянці Львів- Пустомити. Зато новобуди ростуть як гриби
В Малечковичах у приятелів весь двір у воді - всі шикарні газони із ялинками стоять майже на півметра у воді. Прислали відео - я ще такого не бачив... Саме інтересне - ну де береться безкінечна кількість покупців залізобетонних параллелопіпедів при середній по країні зарплатні - як сьогодні надрукували - в 10 000 - 11 000 гривень на місяць????
Вони там зовсім гальма втратили на виконкомі? Інфраструктури - нуль, дороги - нема, через неконтрольоване нищення дерев та кущів насувається екологічна катастрофа, трафік важкої техніки шалений, болото по коліна, пилюка і вихлопні гази суцільним шаром смогу вкривають наш мікрорайон. Та начхати на то все! І на людей, які тут живуть чи планують купити тут житло теж! Головне - чергову багатоповерхівку втулити і побільше грошей хапнути!
Вулиця Малоголосківська 1 год
21. Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ «Львівський домобудівний комбінат-плюс» багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими закладами громадського обслуговування та прибудованим гаражем в обслуговуючому кооперативі «Садове товариство «Промінь Голоско» (ділянка № 8-9-10). 22. Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво Львівським обласним кооперативним міжгосподарським об’єднанням по агропромисловому будівництву «Львівоблагропромбуд» багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Під Голоском (навпроти будинку № 19), земельна ділянка 3 (перша черга).
Hennadiy Vaskiv, Андрій Садовий, Юліан Чаплінський (Julian Chaplinskyy) скільки можна????? В нас вже тут скоро жодного дерева не залишиться.. Повні підвали глиноболота натікає з довколишніх будівництв!!! Єдину дорогу до міста забудовник PLUS Development трешує автокишенями та "комплексом пандусів".. Тимчасова дорога - це непрохідне болото в дощ та шалені порохи в усі інші дні.. Нова Оселя розкопала афігєзний кар'єр і від пагрбів вже скоро залишиться лише назва! Все довкілля - лантухи з легкозаймистим сміттям, що періодично спалахують, продукуючи токсичний дим. І нові містобудівні з новими бетономішалками, ви жартуєте???