Додано: Вів 21 тра, 2019 17:12

Просто треба було будинки щільніше ставити і поверховість збільшувати, тоді б жодна крапля від дощу не дійшла би до землі.



В Малечковичах у приятелів весь двір у воді - всі шикарні газони із ялинками стоять майже на півметра у воді. Прислали відео - я ще такого не бачив...

Саме інтересне - ну де береться безкінечна кількість покупців залізобетонних параллелопіпедів при середній по країні зарплатні - як сьогодні надрукували - в 10 000 - 11 000 гривень на місяць????

“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).