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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 363364365366
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 08:00

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Ethereum написав:А Національний Стрийська-Наукова? Проект супер,але чекати довго треба.



Будинків
11
Поверховість
8, 12, 14, 16
Технологія будівництва
монолітно-каркасна
Стіни
керамоблок
12 будинок — в проекті
заявлене введення в експлуатацію — 1 кв. 2021

Ціна від: 21300 грн/м2 :shock:

кілька тисяч квартир!

навпроти уже розбирають автобусний - там буде цілий масив - від Персенківки і до Хуторівки :shock: - ще десяток тисяч квартир
новий пСихів :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 21:32

  jump написав:
  Ethereum написав:А Національний Стрийська-Наукова? Проект супер,але чекати довго треба.



Будинків
11
Поверховість
8, 12, 14, 16
Технологія будівництва
монолітно-каркасна
Стіни
керамоблок
12 будинок — в проекті
заявлене введення в експлуатацію — 1 кв. 2021

Ціна від: 21300 грн/м2 :shock:

кілька тисяч квартир!

навпроти уже розбирають автобусний - там буде цілий масив - від Персенківки і до Хуторівки :shock: - ще десяток тисяч квартир
новий пСихів :lol:


Конкуренція буде ще та... Цікаво буде поспостерігати.
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 09:02

Трансляція наживо, як кажуть... Вулиця Малоголсківська, вул. На Нивах. Це наслідки безмежної жадібності і безвідповідальності чиновників, які масово видають дозволи на забудову в нашому районі, при цьому не дбаючи про елементарну інфраструктуру. Зелені насадження знищено. Дороги, а відповідно, дощоприймачів нема зовсім. Забудовники, порушуючи норми безпеки, насипають величезні купи землі. Під час дощу це все бурхливими потоками пливе на Варшавську.
Кажете, Львів затоплює через природні зміни клімату? Ні, Львів плаває через недбалість, жадібність і безвідповідальність його чиновників!
https://www.facebook.com/10001267255715 ... 965086449/
Пагорби щоразу затоплюють нас новими грунтовими ріками після чергового дощу

https://www.facebook.com/10001267255715 ... 108419468/
ну так, ґумаки - то тепер моє улюблене взуття. Планую ще парочку докупити - на каблуках і з відкритим носком. Що затекло, те й витекло

То жах! Я взагалі дивуюся, як потенційні покупці ще купляють ті квартири. Невже їм приємно по такому трясовинні пробиратися до свого омріяного житла? Я вже не можу злічити, скільки делегацій чиновників було в нашому районі, скільки скарг, звернень, усних прохань. А віз і нині там...
Зображення
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 14:50

дорога на пСихів:-)

вечірнє добирання щасливих сихівчан з роботи :shock:
фото з верхнього шувару
так щовечора, а зранку - у протилежну сторону на Стуса :shock:

на задньому фоні - мегатермітники на Новому Львові-уже є кілька черг на Угорській, які плавно переходять у Софіївку-далі Тернопільська-професора Буйка і до Козельницької/Чмоли/Стрийської - і у це шобло ще не вселились навіть 10% "инвесторів" :shock: :oops:

Зображення

ну і звісно сам пСихів єднається із Зуброю та Пасіками-Зубрецькими ударними темпами... :wink:
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 17:12

Просто треба було будинки щільніше ставити і поверховість збільшувати, тоді б жодна крапля від дощу не дійшла би до землі.

В Малечковичах у приятелів весь двір у воді - всі шикарні газони із ялинками стоять майже на півметра у воді. Прислали відео - я ще такого не бачив...
Саме інтересне - ну де береться безкінечна кількість покупців залізобетонних параллелопіпедів при середній по країні зарплатні - як сьогодні надрукували - в 10 000 - 11 000 гривень на місяць????
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 20:09

О, вітаю акурта!

Нерухомість купляють емігранти 90-х. Принаймні в мене 2 знайомих так зробило минулого місяця.Ну ще східняки. Спрос реально великий,сам не знаю чому.


  akurt написав:Просто треба було будинки щільніше ставити і поверховість збільшувати, тоді б жодна крапля від дощу не дійшла би до землі.

В Малечковичах у приятелів весь двір у воді - всі шикарні газони із ялинками стоять майже на півметра у воді. Прислали відео - я ще такого не бачив...
Саме інтересне - ну де береться безкінечна кількість покупців залізобетонних параллелопіпедів при середній по країні зарплатні - як сьогодні надрукували - в 10 000 - 11 000 гривень на місяць????
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 07:17

  akurt написав:Просто треба було будинки щільніше ставити і поверховість збільшувати, тоді б жодна крапля від дощу не дійшла би до землі.

В Малечковичах у приятелів весь двір у воді - всі шикарні газони із ялинками стоять майже на півметра у воді. Прислали відео - я ще такого не бачив...
Саме інтересне - ну де береться безкінечна кількість покупців залізобетонних параллелопіпедів при середній по країні зарплатні - як сьогодні надрукували - в 10 000 - 11 000 гривень на місяць????


В Україні хочуть збільшити максимальну висоту громадських будівель до 150 метрів :lol:
http://tvoemisto.tv/news/v_ukraini_hoch ... c_OPfV3_pI

а щодо Малечкович:
Кудись же та вода має стікати? навіщо було забудовувати усі ті пагорби та улоговини, повикорчовували насадження, відводу води немає - тепер хавають результат :shock:
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 08:35

Містечко Підзамче

Як вам нові жк від Ріел - Вежа, Брама і Форт на Підзамче?
Для оренди варіант супер? Правда цін ще нема
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 08:36

  jump написав:
  akurt написав:Просто треба було будинки щільніше ставити і поверховість збільшувати, тоді б жодна крапля від дощу не дійшла би до землі.
А де каналізація там? Її поки немає на всій ділянці Львів- Пустомити. Зато новобуди ростуть як гриби

В Малечковичах у приятелів весь двір у воді - всі шикарні газони із ялинками стоять майже на півметра у воді. Прислали відео - я ще такого не бачив...
Саме інтересне - ну де береться безкінечна кількість покупців залізобетонних параллелопіпедів при середній по країні зарплатні - як сьогодні надрукували - в 10 000 - 11 000 гривень на місяць????


В Україні хочуть збільшити максимальну висоту громадських будівель до 150 метрів :lol:
http://tvoemisto.tv/news/v_ukraini_hoch ... c_OPfV3_pI

а щодо Малечкович:
Кудись же та вода має стікати? навіщо було забудовувати усі ті пагорби та улоговини, повикорчовували насадження, відводу води немає - тепер хавають результат :shock:
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 09:59

Лемент із Малоголосківської - Резервація ущільнюється:-)

Вони там зовсім гальма втратили на виконкомі? Інфраструктури - нуль, дороги - нема, через неконтрольоване нищення дерев та кущів насувається екологічна катастрофа, трафік важкої техніки шалений, болото по коліна, пилюка і вихлопні гази суцільним шаром смогу вкривають наш мікрорайон.
Та начхати на то все! І на людей, які тут живуть чи планують купити тут житло теж! Головне - чергову багатоповерхівку втулити і побільше грошей хапнути!

Вулиця Малоголосківська
1 год

21. Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ «Львівський домобудівний комбінат-плюс» багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими закладами громадського обслуговування та прибудованим гаражем в обслуговуючому кооперативі «Садове товариство «Промінь Голоско» (ділянка № 8-9-10).
22. Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво Львівським обласним кооперативним міжгосподарським об’єднанням по агропромисловому будівництву «Львівоблагропромбуд» багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Під Голоском (навпроти будинку № 19), земельна ділянка 3 (перша черга).

Hennadiy Vaskiv, Андрій Садовий, Юліан Чаплінський (Julian Chaplinskyy) скільки можна????? В нас вже тут скоро жодного дерева не залишиться.. Повні підвали глиноболота натікає з довколишніх будівництв!!! Єдину дорогу до міста забудовник PLUS Development трешує автокишенями та "комплексом пандусів".. Тимчасова дорога - це непрохідне болото в дощ та шалені порохи в усі інші дні.. Нова Оселя розкопала афігєзний кар'єр і від пагрбів вже скоро залишиться лише назва! Все довкілля - лантухи з легкозаймистим сміттям, що періодично спалахують, продукуючи токсичний дим. І нові містобудівні з новими бетономішалками, ви жартуєте???
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