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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 23 тра, 2019 13:26
Статистика свідчить: Львів втрачає туристів. Дехто бачить причину в "безвізі" з ЄС. На тлі зростання конкуренції з західноєвропейськими містами у Львові замислились над новою туристичною концепцією.
Ще не так давно сфотографуватись поруч з написом "Я люблю Львів" у центрі міста стояла черга. Тепер тут значно спокійніше - туристів поменшало. Скаржаться на меншу завантаженість роботою і львівські гіди-екскурсоводи. Ірина Замрій, яка регулярно водить екскурсії містом, каже, що найактивнішим був 2016-ий. Якщо тоді у неї могли бути замовлення ледь не щодня, то тепер, здебільшого, лише на вихідних і під час святкових днів та канікул.
Дедалі частіше доводиться нудьгувати й продавцям сувенірів. "Колись навіть у дощову погоду, тут були туристи. А тепер навіть у сонячну - не так багато. Це сумно, бо від цього залежать мої прибутки", - розповідає львів'янка Наталія Кулик, яка вже не один рік торгує виробами зі шкіри на площі Ринок. За її словами, уже минулий рік був помітно гіршим, ніж попередні. Говорити про покращення ситуації й нині не доводиться.
Скорочення туристів у Львові підтверджує й офіційна статистка. За даними Львівської міської ради, якщо у 2016-2017-ому роках Львів відвідувало близько 2,6 мільйона туристів щорічно, то в 2018-ому - лише 2,2 мільйона.
Не лише "безвіз"
"Ситуація змінилась після запровадження "безвізу", - пояснює Ігор Губіліт, керівник туристичної фірми, яка також відчула падіння кількості клієнтів. - Туристам з Маріуполя чи Дніпра тепер не цікаво їхати до Львова, товктися в поїзді, а можна сісти на лоукост і летіти в Європу за досить невеликі гроші". Витримати таку конкуренцію не легко. Нині фірма Губіліта пропонує понад 50 маршрутів по Львівщині, 20 - по Закарпаттю. Щороку відкривають нові напрямки, але охочих на них починає бракувати, визнає підприємець.
Але не лише через "безвіз" Львів не дорахувався туристів. Особливо провальним, за словами Губіліта, став минулий зимовий сезон. Тут, на його думку, зашкодив більше воєнний стан, який налякав людей, котрі скасували навіть те, що було замовлене раніше.
За кордон люди їдуть за новизною, вважає Тетяна Гончаренко, керівник Громадської ради при Львівському управлінні туризму, яка охоплює місцевих рестораторів та готельєрів. Львівський туристичний продукт, на її думку, давно не змінювався, тому став нецікавим. "Він існує на ринку 5-7 років і більшість туристів його вже бачили. Немає нічого принципово нового. Так, з'являються якісь фестивалі, але мабуть, їх замало, або завузька на них аудиторія. Крім того, треба врахувати, що в людей змінилися цінності, вони почали в інший спосіб розважатись, тому ми маємо дати їм нову пропозицію", - говорить Тетяна Гончаренко. Тому цей спад, на її думку, навпаки може стати поштовхом до розвитку й оновлення галузі.
Ціна та рівень сервісує
Представники туристичного бізнесу визнають, що для туристів має значення ціна й сервіс. Часто вартість послуг в Україні є такою ж, а інколи навіть і вищою, ніж за кордоном. "Так трапилось, наприклад, з термальним курортом Косино, де підняли ціни, чого не сприйняли наші клієнти, - ділиться досвідом Ігор Губіліт. - В Угорщині, Словаччині відвідування подібних термальних басейнів коштує в півтора-два рази менше. А туристи - мудрі люди, тому обирають оптимальний для них варіант".
Ще один недолік, який шкодить внутрішньому туризму, за словами керівниці управління туризму Львівської міської ради Ліни Остапчук, це - відсутність швидкісного сполучення між українськими містами. Вона каже, що Львів не може, наприклад, пропонувати тури на вихідні для деяких міст. "Для Києва - так, вони мають "інтерсіті". Але ми не можемо такі "сіті-брейки" запропонувати Харкову чи Дніпру, бо вони тільки в дорозі проведуть два дні", - пояснює Остапчук.
Що робить міська влада
Нині у Львові спостерігається парадоксальна ситуація: попри зменшення кількості туристів, надходження за рахунок туризму не впали, а навпаки - зросли. Торік вони становили 151 мільйон гривень, тоді, як роком раніше було лише 128 мільйонів гривень. Заспокоюватися тут, однак, не доводиться, зауважують експерти. Адже здебільшого це відбулось через зростання цін на послуги і збільшення відпочинкових закладів. Дещо зросла частка іноземних туристів, які живуть у місті по кілька днів і залишають в українських закладах більше грошей. Але загалом тенденція щодо кількості туристів негативна.
Тим часом у Львівській міськраді замислились над новою стратегією для розвитку туризму. "Ми хотіли б більше розвивати конференц-індустрію", - розповідає Остапчук. За її словами, в міськраді вважають, що цей напрямок фінансово вигідніший. "Конференц-делегати витрачають більше коштів, ніж відпочинкові туристи. Вони живуть у готелях, приїжджають за день або можуть залишитись день після конференції. Це - туристи-інтелектуали, яких би ми хотіли бачити в місті", - говорить Остапчук.
Ще один напрямок, який хочуть розвивати у Львові - медичний туризм. Основою мають стати приватні клініки, які готові надавати такі послуги. Серед головних напрямків: стоматологія, репродуктивна медицина. І ще важливий акцент - залучення іноземних туристів. В цьому році особливо активно почали організовувати промо-тури для компаній скандинавського напрямку. Саме на іноземних туристів, за словами Тетяни Гончаренко, розраховують готельєри. Тому, навіть попри дані про падіння туризму, вони планують відкриття у Львові чотирьох нових готелів.
Джерело: Українська служба DW
„Хто хоче йти за Мною, нехай зречеться себе, і візьме хрест свій, і за Мною йде” (Мк. 8:34)
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Козак-характерник
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Додано: Чет 23 тра, 2019 13:48
.... за крок до перевороту думок ©
RealtyExpert написав:
Якщо все грамотно розрахувати, можна повністю виплатити іпотеку грошима, отриманими від здачі квартири в оренду.
=========
... так трохи не виходить
1) - якщо взяти готову з ремонтом, щоб ЗРАЗУ запустити квартирантів, то орендні кошти будуть складати десь 50-60% від іпотеки(місяць до місяця)
- тобто, лише ~ ПОЛОВИНУ! - будуть оплачувати орендарі Вашу іпотеку!
(розрахунки робив відносно іпотечних ~ 20%...... +/- такі відсотки по іпотеці "гуляють" по банках)
2)...а якщо брати "на котловані" - то тут так, оренда +/- ПОКРИВАЄ платіжку по іпотеці, навіть, разом з майбутнім ремонтом включно!........ АЛЕ! - до здавання в оренду потрібно чекати(а заодно і сплачувати) 1,5-2р!
- а це знову не виходить, що орендарі покривають ПОВНІСТЮ іпотеку!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Чет 23 тра, 2019 14:09
Іпотека зараз вигідно в гривні. Ви мені самі допомогли,голосуючи за Зе. Тепер курс зросте і купити квартиру буде легше.
Хто дає іпотеку зараз,конкретний приклад наведіть. На аналіз
Долярчик написав:
.... за крок до перевороту думок ©
RealtyExpert написав:
Якщо все грамотно розрахувати, можна повністю виплатити іпотеку грошима, отриманими від здачі квартири в оренду.
=========
... так трохи не виходить
1) - якщо взяти готову з ремонтом, щоб ЗРАЗУ запустити квартирантів, то орендні кошти будуть складати десь 50-60% від іпотеки(місяць до місяця)
- тобто, лише ~ ПОЛОВИНУ! - будуть оплачувати орендарі Вашу іпотеку!
(розрахунки робив відносно іпотечних ~ 20%...... +/- такі відсотки по іпотеці "гуляють" по банках)
2)...а якщо брати "на котловані" - то тут так, оренда +/- ПОКРИВАЄ платіжку по іпотеці, навіть, разом з майбутнім ремонтом включно!........ АЛЕ! - до здавання в оренду потрібно чекати(а заодно і сплачувати) 1,5-2р!
- а це знову не виходить, що орендарі покривають ПОВНІСТЮ іпотеку!
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Додано: Чет 23 тра, 2019 14:56
Востаннє редагувалось jump
в Чет 23 тра, 2019 15:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 23 тра, 2019 15:09
Ethereum написав:
Хто дає іпотеку зараз,конкретний приклад наведіть. На аналіз
.. Ощад, Приват, Банк Львів.... зайдіть на їхні сторінки - там все є....... і іпотечний калькулятор є, який розбиває на помісячні суми - що досить зручно!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Чет 23 тра, 2019 15:59
Козак-характерник написав:
Основою мають стати приватні клініки, які готові надавати такі послуги. Серед головних напрямків: стоматологія, репродуктивна медицина.
Это просто смешно. Я подумываю уехать из Львова обратно в Киев, потому что здесь полностью отсутствует медицина. Частных скорых просто нет, государственная не приедет. А если и приедет, это не поможет. О каком медицинском туризме может идти речь, если в городе, где практически в каждой семье по трое детей, даже нет ни одного частного роддома? (фейспалм)
Вот айти, да, развивается, многие из Киева едут сюда, потому что здесь конкуренция меньше. Это для арендодателей гораздо прибыльнее, чем туристы.
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Додано: Чет 23 тра, 2019 16:22
Nataly_ru
А Ви до того з Києва приїхали? Розкажіть свою біографію...
Де мешкаєте у Львові? Новий гість на гілці. Вам штрафну!
„Хто хоче йти за Мною, нехай зречеться себе, і візьме хрест свій, і за Мною йде” (Мк. 8:34)
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Додано: Чет 23 тра, 2019 18:53
Під 20% в рік +1% комісія? А де Європа?
Я готовий вас під 19% профінансувати
Долярчик написав: Ethereum написав:
Хто дає іпотеку зараз,конкретний приклад наведіть. На аналіз
.. Ощад, Приват, Банк Львів.... зайдіть на їхні сторінки - там все є....... і іпотечний калькулятор є, який розбиває на помісячні суми - що досить зручно!
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Додано: Чет 23 тра, 2019 19:56
данецкий жаргон,не дивуйтеся
зате називає себе львів"янином,правда хоче жити за границею
Але в цілому нормальний,не сєпар
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