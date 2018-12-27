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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 365366367368
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 19:58

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Ethereum написав:Під 20% в рік +1% комісія? А де Європа?
Я готовий вас під 19% профінансувати

)))
... так і про це я писав на сусідній гілці))
-копійну сюди....
===
RealtyExpert написав:
так... метод Кійосакі не спрацює у нас при таких ставках.

Як на вашу думку можна заробити на нерухомості?

Деякі розумники купують одну квартиру, а роблять з неї 2 студіо. Воно того варте?)
==========

... так, так..... всі начитались Кіосаки, а воно...... упссссс - в нас чомусь не діє)) - ну, або не зовсім діє...

- з однухи - зробити 2 студії - вже обговорювали, - що краще таки зробити з неї двуху, ніж 2 студії!
- бо і на ремонт більше потрібно(окремі робити с/в і ставити лічильники) і гемору зі здачею теж більше...

- а на нерухомості можна заробити теж по Кіосакі :D - тільки по його іншій стратегії, де сказано "стань банком, а не банкіром" :wink:
- теж, не знаю, як воно "танцює" до наших законів, але гемору там теж достатньо! :)
- так от - вдвох словах суть: берете квартиру(краще на котловані, щоб дешевше) і подаєте оголошення(перед здачею об'єкту), що продаєте квартиру у розтермінування! - по суті та ж іпотека, тільки Ви виступаєте у ролі банку і ГОЛОВНЕ, умови - теж придумуєте Ви!(наприклад, у договорі прописати, що через 3 місяці, після протермінування місячного внеску, квартира повністю повертається Вам... - і теж всяку пеню прописати за протермінування... і т. д. )
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 20:05

Велика Британія

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як казав їден фацет, який там вселивсі на свою голову: "тутай можна знімати проодовження 5 елементу :lol: "

він дуже тудий не хтів, але жона не місцева, а бажала жити близко центру :lol: , то впросила го купити квартирку у тому термітнику :shock:
на їдну сторону чарівна Шевченка із пагорбами бруківки та трамваєм із ранку і до ночі, з другої сторони наступні черги термітника із величною назвою :lol:
дуже ся бідкав, що ще мало хто вселився, а вже навіть машини нема де поставити :oops:
jump
 
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