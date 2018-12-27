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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 23 тра, 2019 19:58
Ethereum написав:
Під 20% в рік +1% комісія? А де Європа?
Я готовий вас під 19% профінансувати
)))
... так і про це я писав на сусідній гілці))
-копійну сюди....
===
RealtyExpert написав:
так... метод Кійосакі не спрацює у нас при таких ставках.
Як на вашу думку можна заробити на нерухомості?
Деякі розумники купують одну квартиру, а роблять з неї 2 студіо. Воно того варте?)
==========
... так, так..... всі начитались Кіосаки, а воно...... упссссс - в нас чомусь не діє)) - ну, або не зовсім діє...
- з однухи - зробити 2 студії - вже обговорювали, - що краще таки зробити з неї двуху, ніж 2 студії!
- бо і на ремонт більше потрібно(окремі робити с/в і ставити лічильники) і гемору зі здачею теж більше...
- а на нерухомості можна заробити теж по Кіосакі
- тільки по його іншій стратегії, де сказано "стань банком, а не банкіром"
- теж, не знаю, як воно "танцює" до наших законів, але гемору там теж достатньо!
- так от - вдвох словах суть: берете квартиру(краще на котловані, щоб дешевше) і подаєте оголошення(перед здачею об'єкту), що продаєте квартиру у розтермінування! - по суті та ж іпотека, тільки Ви виступаєте у ролі банку і ГОЛОВНЕ, умови - теж придумуєте Ви!(наприклад, у договорі прописати, що через 3 місяці, після протермінування місячного внеску, квартира повністю повертається Вам... - і теж всяку пеню прописати за протермінування... і т. д. )
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Чет 23 тра, 2019 20:05
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jump
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Додано: Чет 23 тра, 2019 21:34
jump
Там наркають на це. Думати треба перед і не емоціями.
Ціни на кн.Ольги завищені це точно,так і як Стрийська-Наукова чи Чорновола.
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Ethereum
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Додано: Чет 23 тра, 2019 21:44
Долярчик
В нас польска система іпотеки на нерухомість математично не працює через главнокомандуючих,всіх президентів і всієї шушери яка в нас живе і тільки хоче захопити абсолютну всю владу,як і останній.
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Додано: Чет 23 тра, 2019 22:53
Козак-характерник написав:
Nataly_ru А Ви до того з Києва приїхали? Розкажіть свою біографію... Де мешкаєте у Львові? Новий гість на гілці. Вам штрафну!
Привіт-привіт! Відразу, щоб ніхто не збуджувався даремно, Ру - це моє прізвище, ну, верніше мого чоловіка, а тепер i моє
А то там хтось особливо нервовий вже рашу в цьому побачив, я так відчуваю... Переїхали 4 роки тому з Київа, в зв'язку з тим же айті
Живемо біля Арсена на Чорновола. Район один з самих хороших, а в мене є досвід, тому що починали ми аж с Сихова. Але жити у Львові важко... Якраз через відсутність нормальної медицини і нормального сервісу в принципі в будь-якій сфері, навіть громадський транспорт не ходить вночі, не рахуючи звичайно автобуса раз на годину, а той, що ходить вдень - то стидоба, а не транспорт. Тому як тільки з роботой закінчимо, одразу повернемося назад в Київ, а може навіть раніше
Але люди тут дуже хороші, це єдиний, але вагомий плюс міста
)))
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Додано: Чет 23 тра, 2019 23:01
А, и благодаря тому, что мы все эти 4 года снимаем квартиры, и в основном в новостроях, могу вам много чего полезного рассказать об оных, и вообще о разных типах жилья, потому что до новостроев мы уже и по древним домикам в центре перекантовывались, и в панельках на Сыхове жили, короче инсайдерская информация, так сказать, если кого интересует
)))))
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Додано: Чет 23 тра, 2019 23:23
Так скажіть де найкраще : Зелена,Стрийська, чорновола. Авто треба мати тут.
А про рівень злочинності в Києві я мовчу. В мене в сауні моб вкрали. Таке у нас неможливе.
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Додано: Чет 23 тра, 2019 23:46
Ethereum написав:
Так скажіть де найкраще : Зелена,Стрийська, чорновола. Авто треба мати тут.
Тема холиварная, но по-моему ОДНОЗНАЧНО Чорновола, если вы конечно не имеете в виду начало Зеленой. И то, вначале просто дышать нечем будет, как и на Стрыйской. Около Погулянки/Стрыйского парка цены соответствующие, а инфраструктуры - ноль. Дальше уже окраины, до центра пешком не дойдёшь. А вам придётся идти до центра пешком, когда весь город станет в пробках, поверьте мне
Хотя, если вы местный, вы знаете.
А с Чорновола, даже с конца - максимум 15 минут пешком до Форума, максимум 20 минут пешком до самого центра, три крупнейших супермаркета в районе, и плюс всякая мелочь типа Рукавичек, зелень-дворы-всё такое. Мне даже район Мазепы нравится - жильё там дешевое, потому что традиционно этот район считается не популярным, а до центра всё равно близко, и там уже тоже что-то инфраструктурное недавно отстроили. Лучше там, чем на выселках в конце Стрыйской, однозначно.
Ethereum написав:
А про рівень злочинності в Києві я мовчу. В мене в сауні моб вкрали. Таке у нас неможливе.
Ну, из-под соседской новобудови с круглосуточным видеонаблюдением и освещением угнали 3 машины за последние полгода. А цыгане в центре? Тут нет бандитизма именно, с этим согласна. Но воруют от кошельков до машин, включая кроссовки с балкона.
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 00:23
Сидели мы на застолье. Один парень опоздал. За столом с нами сидел мужичок еврей,он опоздавшему говорит:
-Еврейскую штрафную будешь?
-Ну давайте
-Ну тогда три следующие рюмки ты пропускаешь
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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