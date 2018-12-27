Додано: Чет 23 тра, 2019 19:58

Ethereum написав: Під 20% в рік +1% комісія? А де Європа?

Я готовий вас під 19% профінансувати Під 20% в рік +1% комісія? А де Європа?Я готовий вас під 19% профінансувати

)))... так і про це я писав на сусідній гілці))-копійну сюди....===RealtyExpert написав:так... метод Кійосакі не спрацює у нас при таких ставках.Як на вашу думку можна заробити на нерухомості?Деякі розумники купують одну квартиру, а роблять з неї 2 студіо. Воно того варте?)==========... так, так..... всі начитались Кіосаки, а воно...... упссссс - в нас чомусь не діє)) - ну, або не зовсім діє...- з однухи - зробити 2 студії - вже обговорювали, - що краще таки зробити з неї двуху, ніж 2 студії!- бо і на ремонт більше потрібно(окремі робити с/в і ставити лічильники) і гемору зі здачею теж більше...- а на нерухомості можна заробити теж по Кіосакі- тільки по його іншій стратегії, де сказано "стань банком, а не банкіром"- теж, не знаю, як воно "танцює" до наших законів, але гемору там теж достатньо!- так от - вдвох словах суть: берете квартиру(краще на котловані, щоб дешевше) і подаєте оголошення(перед здачею об'єкту), що продаєте квартиру у розтермінування! - по суті та ж іпотека, тільки Ви виступаєте у ролі банку і ГОЛОВНЕ, умови - теж придумуєте Ви!(наприклад, у договорі прописати, що через 3 місяці, після протермінування місячного внеску, квартира повністю повертається Вам... - і теж всяку пеню прописати за протермінування... і т. д. )