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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 365366367368
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 19:58

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Ethereum написав:Під 20% в рік +1% комісія? А де Європа?
Я готовий вас під 19% профінансувати

)))
... так і про це я писав на сусідній гілці))
-копійну сюди....
===
RealtyExpert написав:
так... метод Кійосакі не спрацює у нас при таких ставках.

Як на вашу думку можна заробити на нерухомості?

Деякі розумники купують одну квартиру, а роблять з неї 2 студіо. Воно того варте?)
==========

... так, так..... всі начитались Кіосаки, а воно...... упссссс - в нас чомусь не діє)) - ну, або не зовсім діє...

- з однухи - зробити 2 студії - вже обговорювали, - що краще таки зробити з неї двуху, ніж 2 студії!
- бо і на ремонт більше потрібно(окремі робити с/в і ставити лічильники) і гемору зі здачею теж більше...

- а на нерухомості можна заробити теж по Кіосакі :D - тільки по його іншій стратегії, де сказано "стань банком, а не банкіром" :wink:
- теж, не знаю, як воно "танцює" до наших законів, але гемору там теж достатньо! :)
- так от - вдвох словах суть: берете квартиру(краще на котловані, щоб дешевше) і подаєте оголошення(перед здачею об'єкту), що продаєте квартиру у розтермінування! - по суті та ж іпотека, тільки Ви виступаєте у ролі банку і ГОЛОВНЕ, умови - теж придумуєте Ви!(наприклад, у договорі прописати, що через 3 місяці, після протермінування місячного внеску, квартира повністю повертається Вам... - і теж всяку пеню прописати за протермінування... і т. д. )
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 20:05

Велика Британія

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як казав їден фацет, який там вселивсі на свою голову: "тутай можна знімати проодовження 5 елементу :lol: "

він дуже тудий не хтів, але жона не місцева, а бажала жити близко центру :lol: , то впросила го купити квартирку у тому термітнику :shock:
на їдну сторону чарівна Шевченка із пагорбами бруківки та трамваєм із ранку і до ночі, з другої сторони наступні черги термітника із величною назвою :lol:
дуже ся бідкав, що ще мало хто вселився, а вже навіть машини нема де поставити :oops:
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 21:34

jump
Там наркають на це. Думати треба перед і не емоціями.
Ціни на кн.Ольги завищені це точно,так і як Стрийська-Наукова чи Чорновола.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 21:44

Долярчик
В нас польска система іпотеки на нерухомість математично не працює через главнокомандуючих,всіх президентів і всієї шушери яка в нас живе і тільки хоче захопити абсолютну всю владу,як і останній.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 22:53

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Козак-характерник написав:Nataly_ru А Ви до того з Києва приїхали? Розкажіть свою біографію... Де мешкаєте у Львові? Новий гість на гілці. Вам штрафну!


Привіт-привіт! Відразу, щоб ніхто не збуджувався даремно, Ру - це моє прізвище, ну, верніше мого чоловіка, а тепер i моє :) А то там хтось особливо нервовий вже рашу в цьому побачив, я так відчуваю... Переїхали 4 роки тому з Київа, в зв'язку з тим же айті :) Живемо біля Арсена на Чорновола. Район один з самих хороших, а в мене є досвід, тому що починали ми аж с Сихова. Але жити у Львові важко... Якраз через відсутність нормальної медицини і нормального сервісу в принципі в будь-якій сфері, навіть громадський транспорт не ходить вночі, не рахуючи звичайно автобуса раз на годину, а той, що ходить вдень - то стидоба, а не транспорт. Тому як тільки з роботой закінчимо, одразу повернемося назад в Київ, а може навіть раніше :) Але люди тут дуже хороші, це єдиний, але вагомий плюс міста :))))
Nataly_ru
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 23:01

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

А, и благодаря тому, что мы все эти 4 года снимаем квартиры, и в основном в новостроях, могу вам много чего полезного рассказать об оных, и вообще о разных типах жилья, потому что до новостроев мы уже и по древним домикам в центре перекантовывались, и в панельках на Сыхове жили, короче инсайдерская информация, так сказать, если кого интересует :))))))
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 23:23

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Так скажіть де найкраще : Зелена,Стрийська, чорновола. Авто треба мати тут.
А про рівень злочинності в Києві я мовчу. В мене в сауні моб вкрали. Таке у нас неможливе.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 23:46

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Ethereum написав:Так скажіть де найкраще : Зелена,Стрийська, чорновола. Авто треба мати тут.


Тема холиварная, но по-моему ОДНОЗНАЧНО Чорновола, если вы конечно не имеете в виду начало Зеленой. И то, вначале просто дышать нечем будет, как и на Стрыйской. Около Погулянки/Стрыйского парка цены соответствующие, а инфраструктуры - ноль. Дальше уже окраины, до центра пешком не дойдёшь. А вам придётся идти до центра пешком, когда весь город станет в пробках, поверьте мне ;) Хотя, если вы местный, вы знаете.
А с Чорновола, даже с конца - максимум 15 минут пешком до Форума, максимум 20 минут пешком до самого центра, три крупнейших супермаркета в районе, и плюс всякая мелочь типа Рукавичек, зелень-дворы-всё такое. Мне даже район Мазепы нравится - жильё там дешевое, потому что традиционно этот район считается не популярным, а до центра всё равно близко, и там уже тоже что-то инфраструктурное недавно отстроили. Лучше там, чем на выселках в конце Стрыйской, однозначно.

  Ethereum написав:А про рівень злочинності в Києві я мовчу. В мене в сауні моб вкрали. Таке у нас неможливе.


Ну, из-под соседской новобудови с круглосуточным видеонаблюдением и освещением угнали 3 машины за последние полгода. А цыгане в центре? Тут нет бандитизма именно, с этим согласна. Но воруют от кошельков до машин, включая кроссовки с балкона.
Nataly_ru
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 00:23

  Nazarkino написав:проясніть ситуацію ольгінцям що таке Вам штрафну! :mrgreen:

Сидели мы на застолье. Один парень опоздал. За столом с нами сидел мужичок еврей,он опоздавшему говорит:
-Еврейскую штрафную будешь?
-Ну давайте
-Ну тогда три следующие рюмки ты пропускаешь.

  Nataly_ru написав:Привіт-привіт!

Вітаю, сестра! :) Помотало - поносило...


  Ethereum написав:данецкий жаргон,не дивуйтеся зате називає себе львів"янином,правда хоче жити за границею :D Але в цілому нормальний,не сєпар

Привіт, брате! :P Є такий нюанс... :wink:
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 05:54

Судячи по номерах на машинах, найбільше народу до нас перебралось з Дніпра, досить багато також одеситів.
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