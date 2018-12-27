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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 366367368369
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 08:10

  Nataly_ru написав:
  Козак-характерник написав:Nataly_ru А Ви до того з Києва приїхали? Розкажіть свою біографію... Де мешкаєте у Львові? Новий гість на гілці. Вам штрафну!


Привіт-привіт! Відразу, щоб ніхто не збуджувався даремно, Ру - це моє прізвище, ну, верніше мого чоловіка, а тепер i моє :) А то там хтось особливо нервовий вже рашу в цьому побачив, я так відчуваю... Переїхали 4 роки тому з Київа, в зв'язку з тим же айті :) Живемо біля Арсена на Чорновола. Район один з самих хороших, а в мене є досвід, тому що починали ми аж с Сихова. Але жити у Львові важко... Якраз через відсутність нормальної медицини і нормального сервісу в принципі в будь-якій сфері, навіть громадський транспорт не ходить вночі, не рахуючи звичайно автобуса раз на годину, а той, що ходить вдень - то стидоба, а не транспорт. Тому як тільки з роботой закінчимо, одразу повернемося назад в Київ, а може навіть раніше :) Але люди тут дуже хороші, це єдиний, але вагомий плюс міста :))))


А де Ви жили у Києві, якщо це не таємниця звісно? :wink:
бо Ваш вибір житла у Львові на Чорновола та Мазепи мяко кажучи дивний, у жодному випадку там би не мешкав

а щодо сервісу...
Львів так і залишився великим селом
інфраструктура, гром.транспорт, дороги - сісти та плакати
мер злодюга і хабарник, нищить із своїми поплічниками пам’ятки архітектури, забудовує місто кам’яними гетто. Незабаром землі для нормальної забудови не залишиться, усе буде вкрите бетонними джунглями.
а центр - то суцільні генделики і показуха для туристів
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 08:23

... що можна зробити з заторами?

  Nataly_ru написав:Мне даже район Мазепы нравится - жильё там дешевое, потому что традиционно этот район считается не популярным, а до центра всё равно близко, и там уже тоже что-то инфраструктурное недавно отстроили. Лучше там, чем на выселках в конце Стрыйской, однозначно.

... ооооо, нарешті і мої краї похвалили)))
- і так, там вже є новоспечений ТРСК Спартак! - і зелений гайочок/лісосмуга...... - і до центру, якщо скорочувати шлях по Замарстинівській - справді близько!

.....але, чомусь, Ви промовчали про ПОСТІЙНІ затори на Чорновола, особливо біля кільця(Макдональдс) - які, тепер частенько вже починаються і з Мазепи :(
(хоч, як зремонтують Замарстинівську, то вона трохи візьме на себе..... - але, знову ж таки, 1000+ квартир будує Грінвіль і ще Авалон збудує 5 будинків неподалік....)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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