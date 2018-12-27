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Козак-характерник написав:Nataly_ru А Ви до того з Києва приїхали? Розкажіть свою біографію... Де мешкаєте у Львові? Новий гість на гілці. Вам штрафну!
Привіт-привіт! Відразу, щоб ніхто не збуджувався даремно, Ру - це моє прізвище, ну, верніше мого чоловіка, а тепер i моє А то там хтось особливо нервовий вже рашу в цьому побачив, я так відчуваю... Переїхали 4 роки тому з Київа, в зв'язку з тим же айті Живемо біля Арсена на Чорновола. Район один з самих хороших, а в мене є досвід, тому що починали ми аж с Сихова. Але жити у Львові важко... Якраз через відсутність нормальної медицини і нормального сервісу в принципі в будь-якій сфері, навіть громадський транспорт не ходить вночі, не рахуючи звичайно автобуса раз на годину, а той, що ходить вдень - то стидоба, а не транспорт. Тому як тільки з роботой закінчимо, одразу повернемося назад в Київ, а може навіть раніше Але люди тут дуже хороші, це єдиний, але вагомий плюс міста )))
А де Ви жили у Києві, якщо це не таємниця звісно? бо Ваш вибір житла у Львові на Чорновола та Мазепи мяко кажучи дивний, у жодному випадку там би не мешкав
а щодо сервісу... Львів так і залишився великим селом інфраструктура, гром.транспорт, дороги - сісти та плакати мер злодюга і хабарник, нищить із своїми поплічниками пам’ятки архітектури, забудовує місто кам’яними гетто. Незабаром землі для нормальної забудови не залишиться, усе буде вкрите бетонними джунглями. а центр - то суцільні генделики і показуха для туристів
Nataly_ru написав:Мне даже район Мазепы нравится - жильё там дешевое, потому что традиционно этот район считается не популярным, а до центра всё равно близко, и там уже тоже что-то инфраструктурное недавно отстроили. Лучше там, чем на выселках в конце Стрыйской, однозначно.
... ооооо, нарешті і мої краї похвалили))) - і так, там вже є новоспечений ТРСК Спартак! - і зелений гайочок/лісосмуга...... - і до центру, якщо скорочувати шлях по Замарстинівській - справді близько!
.....але, чомусь, Ви промовчали про ПОСТІЙНІ затори на Чорновола, особливо біля кільця(Макдональдс) - які, тепер частенько вже починаються і з Мазепи (хоч, як зремонтують Замарстинівську, то вона трохи візьме на себе..... - але, знову ж таки, 1000+ квартир будує Грінвіль і ще Авалон збудує 5 будинків неподалік....)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
а центр - то суцільні генделики і показуха для туристів
Ви не перший від кого я це чую від аборигенів. І мене це влаштовує, що село, центр якого насичений інфраструктурою і зроблений для показухи, для туриста. Я вже казав, що Київ - мегаполіс, мурашник. Львів спокійніший. Тут що кому до вподоби. Тому і жити у Львові по городському можна лише в центрі, не пориваючи зв'язку з селом. За межами центру - суцільне село. При чому дрімуче. Край селянства і заробітчанства. Така історія. Колись тут писав про історію заселення Львова. Взагалі то це унікальний регіон в Україні для дослідження.
В часи Речі Посполитої українське населення Галичини було практично суцільно селянським. Отже, галицькі українці опинилися перед вибором: або пристосовуватися до нових жахливих умов, або втікати на Схід – на Січ, у Дике Поле, де феодального гноблення не було. Таким чином відбувалося своєрідне розділення населення за ознакою схильності чи несхильності до пристосування у вкрай несприятливих умовах.
“Висліди того процесу такі: усе відважніше, готове до ризика, більш фантазійне, легше до руху, більш емоціональне – кидає західні землі і продирається на схід, у степ, де небезпечно жити від татарських наскоків, зате вільніше жити здалека від польської панщини...
На заході залишалося все те, що з різних причин не могло знятися з місця. Для нас найцікавіші душевні, психічні причини. Отже все спокійніше, більш слухняне до закону, менш ризикантське, сказати б: — реалістичніше, – сиділо далі на своїй землі, хоч і у чужій неволі”.
Необхідно, втім, зазначити, що, попри всю видиму пасивність тодішньої галицької спільноти, покірність її мала свою межу. Адже через усі шість століть бездержавності, культурної агресії панівних етносів тих держав, до складу яких протягом цього часу входила Галичина, через довгі роки інтенсивних намагань ополячення та русифікації галичани пройшли, зберігши повною мірою етнічну ідентичність, мову та культуру – на противагу українському Сходу, де національні цінності зазнали помітних, навіть трагічних, деформацій.
Друга половина XIX – початок XX ст. у Галичині – це фактично єдиний в історії України проміжок, коли значна частина українського народу жила в умовах європейської правової держави. У той час як деспотичне правління російського режиму в Наддніпрянщині спричиняло революціонізацію настроїв тамтешньої громадськості, а з іншого боку – призводило до поглинання імперською нацією найбільш перспективних і талановитих представників українського народу, в Галичині еволюційним шляхом формувалася українська нація як спільнота нормального європейського типу – тобто спільнота корпоративна. В умовах відірваності різних частин народу одна від одної виявились українці. Втім, на східних та центральних теренах України, де процес формування нації, як вже зазначалося, завершеним не був, більшовицькому режимові вдавалося тією чи іншою мірою запобігати широкому розповсюдженню етнічного націоналізму серед “підрадянських” українців: крім найширших репресій та голодомору, тут йшли в хід і позірна “українізація” 20-х років, і “пролетарський інтернаціоналізм”, і концепція “трьох братніх народів” – словом, усе що завгодно. В Галичині ж спроби тотального ополячення наштовхнулися на потужний спротив населення, яке мало набагато вищий, ніж в інших частинах України, рівень національної свідомості. Консервативні галичани, сприйнявши й засвоївши надзвичайно комфортні для спільноти з виражено індивідуалістичним характером преференцій більшості її представників форми громадського життя Австрійської монархії, досить болісно відчули шовіністичні тенденції у внутрішній політиці Польщі. Додавши до сказаного, що найбільш свідомі представники українців Галичини лише за кілька років перед тим брали найактивнішу участь у бойових діях проти польських військових формувань, неважко збагнути, чому в розгляданий період антипольські настрої в українському середовищі регіону швидко розвивалися в напрямку крайньої радикалізації (справа Біласа й Данилишина, процес над групою Бандери тощо).
У вересні 1939 року починається новий, якісно відмінний етап в історії Галичини. З цього часу розвиток тутешньої спільноти проходить практично в тих же умовах, що й на решті українських земель. Звісно, співвідношення українського національного й радянського складників руху Опору під час другої світової війни тут було зовсім іншим, ніж у інших регіонах України – так само, як і співвідношення, скажімо, національно-визвольного та загальнодемократичного складників дисидентського руху у пізніші часи. Зрозуміло, що діяльність УПА й каральні заходи радянського режиму, спрямовані на її придушення, відрізняли західну частину нашої країни й у повоєнні часи, що не могло не позначитися на ментальності галичан.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
jump написав:А де Ви жили у Києві, якщо це не таємниця звісно? бо Ваш вибір житла у Львові на Чорновола та Мазепи мяко кажучи дивний, у жодному випадку там би не мешкав
В Киеве мы живём на Трёхсвятительской, но там у нас своя квартира. А здесь сначала приходилось снимать в аренду то, что было. Потом уже, когда обустроились и было время подумать, начали выбирать. Мы не на Мазепы, а посередине Чорновола, и это был полностью осознанный выбор. Пару раз приехали сюда в гости к друзьям и поняли, что это самый приемлемый район Львова по расположению/контингенту/инфраструктуре/пешей доступности. А чем вам этот район не нравится по сравнению с остальными?
jump написав:Львів так і залишився великим селом
Ну от на жаль, це головна проблема цього міста. Ми їхали типу в культурну столицю, але потім сильно розчарувалися. Хоча, якщо говорити саме про культуру спілкування людей один з одним, тут вона безсумнівно вище, ніж в Київі, навіть порівнювати не можна. Але, якщо ви звикли до розвинутого міста, тут жити буде дуже важко.
Долярчик написав:.....але, чомусь, Ви промовчали про ПОСТІЙНІ затори на Чорновола, особливо біля кільця(Макдональдс) - які, тепер частенько вже починаються і з Мазепи (хоч, як зремонтують Замарстинівську, то вона трохи візьме на себе..... - але, знову ж таки, 1000+ квартир будує Грінвіль і ще Авалон збудує 5 будинків неподалік....)
Вот собственно поэтому я и хожу пешком, по зелёным дворам, наслаждаясь воздухом и пением птичек )) А где нет пробок? Они расходятся радиально от центра во все стороны, ведь во Львове нет окружных дорог, это просто непостижимо (фейспалм) (фейспалм) (фейспалм). Хочешь куда-то ехать - через центр. И нет, Высокий замок - это не окружная дорога, и он тоже всегда блокирован. Только в этом районе есть возможность эти пробки пройти пешком внутри дворов, а если, например, вы будете на крутом Коновальця жить, там вы где пойдёте? Вдоль дороги. А на чём ездят по Львову? На 500-летних корытах, если одно мимо проедет - от вони можно сдохнуть ))) Пока не сравнишь с другим городом, это ж всё не очевидно, но когда есть с чем сравнить... тяжко, очень тяжко )))
Козак-характерник написав:Ви не перший від кого я це чую від аборигенів. І мене це влаштовує, що село, центр якого насичений інфраструктурою і зроблений для показухи, для туриста.
Меня тоже не напрягают генделики ни в центре Львова, ни в центре Киева. Ну вот живём мы в Киеве в центре, там тоже кафе на кафе и куча туристов. И что тут плохого? Хоть выйдешь, посмотришь на красивых, чисто одетых людей ))) Которые радуются жизни ))) По-моему это только на пользу любому городу идёт. И уж тем более Львову - это единственный его источник развития инфраструктуры.
Nataly_ru написав:А, и благодаря тому, что мы все эти 4 года снимаем квартиры, и в основном в новостроях, могу вам много чего полезного рассказать об оных, и вообще о разных типах жилья, потому что до новостроев мы уже и по древним домикам в центре перекантовывались, и в панельках на Сыхове жили, короче инсайдерская информация, так сказать, если кого интересует )))))
.... розкажіть, будь ласка, все що знаєте цікавенке про новобуди і не тільки про них.... - дуже цікаво Ваші спостереження що-до Львівської нерухомості...
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4