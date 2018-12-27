Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:56

jump написав: Львів так і залишився великим селом



а центр - то суцільні генделики і показуха для туристів а центр - то суцільні генделики і показуха для туристів

Ви не перший від кого я це чую від аборигенів.І мене це влаштовує, що село, центр якого насичений інфраструктурою і зроблений для показухи, для туриста.Я вже казав, що Київ - мегаполіс, мурашник. Львів спокійніший. Тут що кому до вподоби. Тому і жити у Львові по городському можна лише в центрі, не пориваючи зв'язку з селом.За межами центру - суцільне село. При чому дрімуче. Край селянства і заробітчанства. Така історія. Колись тут писав про історію заселення Львова. Взагалі то це унікальний регіон в Україні для дослідження.В часи Речі Посполитої українське населення Галичини було практично суцільно селянським. Отже, галицькі українці опинилися перед вибором: або пристосовуватися до нових жахливих умов, або втікати на Схід – на Січ, у Дике Поле, де феодального гноблення не було. Таким чином відбувалося своєрідне розділення населення за ознакою схильності чи несхильності до пристосування у вкрай несприятливих умовах.“Висліди того процесу такі: усе відважніше, готове до ризика, більш фантазійне, легше до руху, більш емоціональне – кидає західні землі і продирається на схід, у степ, де небезпечно жити від татарських наскоків, зате вільніше жити здалека від польської панщини...На заході залишалося все те, що з різних причин не могло знятися з місця. Для нас найцікавіші душевні, психічні причини. Отже все спокійніше, більш слухняне до закону, менш ризикантське, сказати б: — реалістичніше, – сиділо далі на своїй землі, хоч і у чужій неволі”.Необхідно, втім, зазначити, що, попри всю видиму пасивність тодішньої галицької спільноти, покірність її мала свою межу. Адже через усі шість століть бездержавності, культурної агресії панівних етносів тих держав, до складу яких протягом цього часу входила Галичина, через довгі роки інтенсивних намагань ополячення та русифікації галичани пройшли, зберігши повною мірою етнічну ідентичність, мову та культуру – на противагу українському Сходу, де національні цінності зазнали помітних, навіть трагічних, деформацій.Друга половина XIX – початок XX ст. у Галичині – це фактично єдиний в історії України проміжок, коли значна частина українського народу жила в умовах європейської правової держави. У той час як деспотичне правління російського режиму в Наддніпрянщині спричиняло революціонізацію настроїв тамтешньої громадськості, а з іншого боку – призводило до поглинання імперською нацією найбільш перспективних і талановитих представників українського народу, в Галичині еволюційним шляхом формувалася українська нація як спільнота нормального європейського типу – тобто спільнота корпоративна. В умовах відірваності різних частин народу одна від одної виявились українці. Втім, на східних та центральних теренах України, де процес формування нації, як вже зазначалося, завершеним не був, більшовицькому режимові вдавалося тією чи іншою мірою запобігати широкому розповсюдженню етнічного націоналізму серед “підрадянських” українців: крім найширших репресій та голодомору, тут йшли в хід і позірна “українізація” 20-х років, і “пролетарський інтернаціоналізм”, і концепція “трьох братніх народів” – словом, усе що завгодно. В Галичині ж спроби тотального ополячення наштовхнулися на потужний спротив населення, яке мало набагато вищий, ніж в інших частинах України, рівень національної свідомості. Консервативні галичани, сприйнявши й засвоївши надзвичайно комфортні для спільноти з виражено індивідуалістичним характером преференцій більшості її представників форми громадського життя Австрійської монархії, досить болісно відчули шовіністичні тенденції у внутрішній політиці Польщі. Додавши до сказаного, що найбільш свідомі представники українців Галичини лише за кілька років перед тим брали найактивнішу участь у бойових діях проти польських військових формувань, неважко збагнути, чому в розгляданий період антипольські настрої в українському середовищі регіону швидко розвивалися в напрямку крайньої радикалізації (справа Біласа й Данилишина, процес над групою Бандери тощо).У вересні 1939 року починається новий, якісно відмінний етап в історії Галичини. З цього часу розвиток тутешньої спільноти проходить практично в тих же умовах, що й на решті українських земель. Звісно, співвідношення українського національного й радянського складників руху Опору під час другої світової війни тут було зовсім іншим, ніж у інших регіонах України – так само, як і співвідношення, скажімо, національно-визвольного та загальнодемократичного складників дисидентського руху у пізніші часи. Зрозуміло, що діяльність УПА й каральні заходи радянського режиму, спрямовані на її придушення, відрізняли західну частину нашої країни й у повоєнні часи, що не могло не позначитися на ментальності галичан.