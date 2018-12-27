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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 367368369370
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 21:36

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Козак-характерник написав:Nataly_ru Чому вважаєте, що новобуд краще поляка?


Мы жили на Лычаковской (в самом начале), бiчной Сiчових стрельцiв и Ляйнберга, вот в таких польских. Ну, тут по-моему даже вопросов быть не может. Это мрак. Оно всё проедено насквозь вековым грибком, сколько ремонтов не делай - он всё равно в виде спор будет везде. Эти входы по балконам или деревянные лестницы, которым стопиццот лет, и которые пометили все котики, плюс опять же грибок. Странные соседи, проводка в подъезде, которая ждёт, чтобы загореться. Вокруг дохренища вонючих машин, зелени нет, машины везде понатыканы на троутарах, с домов этих кирпичи падают при любой влажности и сосульки зимой. Короче, вы поняли :)))) Это если там подобово остановиться на пару дней - тогда всё норм, потому что этого не видишь.
Nataly_ru
 
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