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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 367368369370
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 21:36

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Козак-характерник написав:Nataly_ru Чому вважаєте, що новобуд краще поляка?


Мы жили на Лычаковской (в самом начале), бiчной Сiчових стрельцiв и Ляйнберга, вот в таких польских. Ну, тут по-моему даже вопросов быть не может. Это мрак. Оно всё проедено насквозь вековым грибком, сколько ремонтов не делай - он всё равно в виде спор будет везде. Эти входы по балконам или деревянные лестницы, которым стопиццот лет, и которые пометили все котики, плюс опять же грибок. Странные соседи, проводка в подъезде, которая ждёт, чтобы загореться. Вокруг дохренища вонючих машин, зелени нет, машины везде понатыканы на троутарах, с домов этих кирпичи падают при любой влажности и сосульки зимой. Короче, вы поняли :)))) Это если там подобово остановиться на пару дней - тогда всё норм, потому что этого не видишь.
Nataly_ru
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 21:57

Nataly_ru Новобуд - це добре. Але новобуд в центрі, це захмарні ціни. І дешевше поляк виходить з ремонтом. А новобуд на Сихові, це вже не Львів. От і ділема. Тому і обирають поляка, якщо у Львові жити. Та й новобудів в центрі не так багато, щоб всіх бажаючих там розселити.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 22:38

  Козак-характерник написав:Nataly_ru Новобуд - це добре. Але новобуд в центрі, це захмарні ціни. І дешевше поляк виходить з ремонтом. А новобуд на Сихові, це вже не Львів. От і ділема. Тому і обирають поляка, якщо у Львові жити. Та й новобудів в центрі не так багато, щоб всіх бажаючих там розселити.


Кожен хвалить своє болото :D
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 22:41

  Ethereum написав:
  Козак-характерник написав:Nataly_ru Новобуд - це добре. Але новобуд в центрі, це захмарні ціни. І дешевше поляк виходить з ремонтом. А новобуд на Сихові, це вже не Львів. От і ділема. Тому і обирають поляка, якщо у Львові жити. Та й новобудів в центрі не так багато, щоб всіх бажаючих там розселити.


Кожен хвалить своє болото :D

Похваліться своїм болотом! :wink:
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 22:42

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Хочу щоб Ви мене покритикували.
Беру тут
http://national.mkraina.com.ua/
Стрийська(Вільна Україна) Ясно що вид не на колію і не на Стрийську. Вид на парк горіховий
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 22:43

  Nataly_ru написав:Это мрак. Оно всё проедено насквозь вековым грибком,
что бы не было грибка надо
1) провезти утепление снаружи
2) не экономить на отоплении , ну например можете поставить\купить кондиционер на обогрев за 500 у.е. он здорово греет и за 1\4 цены
3) установить вентиляцию ( самое простое рекуператоры 2-3 шт )
грибок есть ВСЮДУ а что бы он не рос нужно следить за влажностью (вентиляцией)
и температурой ( что бы стены были теплые)
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 22:53

  Ethereum написав:Хочу щоб Ви мене покритикували.
Беру тут
http://national.mkraina.com.ua/
Стрийська(Вільна Україна) Ясно що вид не на колію і не на Стрийську. Вид на парк горіховий

Берете для чого? Собі? Чи оренда? Звичайний термітник. Вони всі однакові. Локація головне. Тут локація не найпоганіша. Є гірше. Головний недолік, як на мене - ціна. Трохи далі по тій же ж Стрийській, дешевші термітники. Як на мене, якщо брати термітник, то найдешевший + авто. З авто локація не так важлива. Якщо авто немає, то шукати щось з базовою інфраструктурою і нормальним транспортним сполученням. Все просто. В мене авто немає. Пересуваюся пішки в центрі. В разі необхідності таксі. Але то одиничні випадки, в основному якщо на залізничний вокзал, щоб в інше місто поїхати. А так без потреби. Все на відстані витягнутої руки. Бо центр є центр. І центр то є Львів. До ремонту я за межі центра навіть не пересувався. А коли відвідав Сихів, то жахнувся. Зовсім інше місто.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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