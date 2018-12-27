Додано: П'ят 24 тра, 2019 21:57

Nataly_ru Новобуд - це добре. Але новобуд в центрі, це захмарні ціни. І дешевше поляк виходить з ремонтом. А новобуд на Сихові, це вже не Львів. От і ділема. Тому і обирають поляка, якщо у Львові жити. Та й новобудів в центрі не так багато, щоб всіх бажаючих там розселити.

Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.