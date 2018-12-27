Додано: Суб 25 тра, 2019 09:13

flyman написав: +

Просто треба в першу чергу для себе зрозуміти, що тобі потрібно від товара? Навіщо він тобі? Які споживчи характеристики хочеш отримати? І чи є сенс переплачувати за опції, що тобі не потрібні, якщо поруч є той самий товар, значно дешевше без цих не потрібних тобі опцій? Наприклад в моєї мами звичайний мобільний за 200 грн. Їй він треба для одного - розмовляти. Цю базову потребу задовільнить будь який найдешевший апарат. То який сенс купляти щось дорожче? Їй навіть ті функції, що є в цьому телефоні не потрібні, не кажучи вже про інтернет. Коли я купляв собі планшет, мені головне було - сьорфити в інтернеті, лежачи на канапі і тримаючи в руках перед собою. І щоб був рідкокристалічний екран, щоб для очей безпечно було, навіть не важлива роздільча здатність. Тому обрав з бюджетних Леново. Хоча поруч були наворочені апарати значно дорожче, для понтовиків, чи рагулів. Тому тут справа суто індивідуальна, які в кого таргани в голові.Я керуюся практичністю і власними потребами при виборі. За понти не доплачую. Я не понтовик-затійник.А так, спостерігаю постійно, як продавці впарюють товар рагулям, що не розуміються в своїх потребах, а хочуть понти кидати перед іншими. Приходить такий рагуль з грошима і починають його окучувати, розводити на гроші. Рагуль стоїть, йому розвішують локшину на вуха і він мліє від перспективи понтанутися десь в компанії перед друзями-знайомими-родичами. Індустрія споживацька працює і заманює в свою мережу нову сировину.