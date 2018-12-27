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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 25 тра, 2019 09:13
flyman написав:
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Просто треба в першу чергу для себе зрозуміти, що тобі потрібно від товара? Навіщо він тобі? Які споживчи характеристики хочеш отримати? І чи є сенс переплачувати за опції, що тобі не потрібні, якщо поруч є той самий товар, значно дешевше без цих не потрібних тобі опцій? Наприклад в моєї мами звичайний мобільний за 200 грн. Їй він треба для одного - розмовляти. Цю базову потребу задовільнить будь який найдешевший апарат. То який сенс купляти щось дорожче? Їй навіть ті функції, що є в цьому телефоні не потрібні, не кажучи вже про інтернет. Коли я купляв собі планшет, мені головне було - сьорфити в інтернеті, лежачи на канапі і тримаючи в руках перед собою. І щоб був рідкокристалічний екран, щоб для очей безпечно було, навіть не важлива роздільча здатність. Тому обрав з бюджетних Леново. Хоча поруч були наворочені апарати значно дорожче, для понтовиків, чи рагулів. Тому тут справа суто індивідуальна, які в кого таргани в голові.
Я керуюся практичністю і власними потребами при виборі. За понти не доплачую. Я не понтовик-затійник.
А так, спостерігаю постійно, як продавці впарюють товар рагулям, що не розуміються в своїх потребах, а хочуть понти кидати перед іншими. Приходить такий рагуль з грошима і починають його окучувати, розводити на гроші. Рагуль стоїть, йому розвішують локшину на вуха і він мліє від перспективи понтанутися десь в компанії перед друзями-знайомими-родичами. Індустрія споживацька працює і заманює в свою мережу нову сировину.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Суб 25 тра, 2019 09:23, всього редагувалось 1 раз.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Суб 25 тра, 2019 09:23
Всі пишуть що не треба брати...
Але я завжди робив не так як інші,ніхто мене не розумів. І дійшов до повної незалежності і хорошого достатку. Всі кажете (75%) що буде стабільність, а відмовляєте інвестувати в бетон. Може Ви помиляєтеся?
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Додано: Суб 25 тра, 2019 09:27
Ethereum написав:
Всі пишуть що не треба брати...
Але я завжди робив не так як інші,ніхто мене не розумів. І дійшов до повної незалежності і хорошого достатку. Всі кажете (75%) що буде стабільність, а відмовляєте інвестувати в бетон. Може Ви помиляєтеся?
Всі можуть помилитися. Від того ніхто не застрахований. Бог дав нам свободу волі. Ваш вибір - лише є Ваш вибір. Кожний сам коваль свого Раю чи пекла. Я ж свою думку не нав'язую. Лише ділюся своїми тарганами в голові.
При чому розумію, що в іншого можуть бути інші таргани. Демократія. Головна проблема людини полягає в тому, що вона не розуміє, що їй потрібно, не може визначити пріоритети. Звідси й шарахання із вогню да в полум'я.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Суб 25 тра, 2019 09:39, всього редагувалось 1 раз.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Суб 25 тра, 2019 09:38
Згідний що крипта при розумному підході ,там само як акції мають приноситт 20% в валюті. Але десять років назад недвига в Польщі була дешева. А тепер? Майже 2 рази дорожча. А ми йдемо по польскому шляху.
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Додано: Суб 25 тра, 2019 09:41
Ethereum написав:
Згідний що крипта при розумному підході ,там само як акції мають приноситт 20% в валюті. Але десять років назад недвига в Польщі була дешева. А тепер? Майже 2 рази дорожча. А ми йдемо по польскому шляху.
Вирішили - робіть! Бог в поміч!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Козак-характерник
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