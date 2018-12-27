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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 25 тра, 2019 05:36
Козак-характерник написав: Ethereum написав:
Дякую,критика супер. Ну не термітник,ви там не були. Там навіть стяжка лазерна. І є противопожежна система,котел Віссманн. Де ви таке бачили?
Тобто можна зразу паркетодошку ставити.
Думав як резерв поки. Ну ви так розкритикували ,що не знаю. Ціна нормальна на цей район. І я тих ріелів на люблю,там термітники.
Найкраще що бачив - цей,Авалон і Аурум. З середнього класу маю на увазі.
Термітник, це умовна назва усього того ширпотребу, що клепають навкруги Львова, перетворюючи в кам'яні джунглі місцевість. Це не критика, а просто думки, мої таргани в голові.
А в кожного вони свої. Хтось смакує кавунчик, а хтось свиний хрящик. Можливо комусь і в термітнику до вподоби, комусь в шалаші, і т.п. Тут все залежить від способу життя і потреб. Універсального рецепту немає. Стяжка, котел, інша начинка - це все другорядне, як на мене. Начинку завжди можна змінити на свій смак. Тому не бачу сенсу дивитися на начинку при купівлі термітника. Локація і вигляд з вікна, оце головне. Я раніше теж запалився придбати новобуд, перелопатив кучу інфо з лун. А потім зрозумів, що це марна праця розумова. Товар один і той самий. Лише в різних обгортках. І вирішив просто зробити генеральний ремонт в тій хаті, що вже маю. І заспокоївся. Якщо б звісно ціни на новобуд в центрі були на рівні поляка, то поміняв би житло. А так переплачувати не бачу сенсу. До речі усвідомити мені це допомогли дописи форумчан. А інвестувати в бетон не бачу сенсу.
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В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Суб 25 тра, 2019 09:13
flyman написав:
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Просто треба в першу чергу для себе зрозуміти, що тобі потрібно від товара? Навіщо він тобі? Які споживчи характеристики хочеш отримати? І чи є сенс переплачувати за опції, що тобі не потрібні, якщо поруч є той самий товар, значно дешевше без цих не потрібних тобі опцій? Наприклад в моєї мами звичайний мобільний за 200 грн. Їй він треба для одного - розмовляти. Цю базову потребу задовільнить будь який найдешевший апарат. То який сенс купляти щось дорожче? Їй навіть ті функції, що є в цьому телефоні не потрібні, не кажучи вже про інтернет. Коли я купляв собі планшет, мені головне було - сьорфити в інтернеті, лежачи на канапі і тримаючи в руках перед собою. І щоб був рідкокристалічний екран, щоб для очей безпечно було, навіть не важлива роздільча здатність. Тому обрав з бюджетних Леново. Хоча поруч були наворочені апарати значно дорожче, для понтовиків, чи рагулів. Тому тут справа суто індивідуальна, які в кого таргани в голові.
Я керуюся практичністю і власними потребами при виборі. За понти не доплачую. Я не понтовик-затійник.
А так, спостерігаю постійно, як продавці впарюють товар рагулям, що не розуміються в своїх потребах, а хочуть понти кидати перед іншими. Приходить такий рагуль з грошима і починають його окучувати, розводити на гроші. Рагуль стоїть, йому розвішують локшину на вуха і він мліє від перспективи понтанутися десь в компанії перед друзями-знайомими-родичами. Індустрія споживацька працює і заманює в свою мережу нову сировину.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Суб 25 тра, 2019 09:23, всього редагувалось 1 раз.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Суб 25 тра, 2019 09:21
Цікавить думка форумчан, на рахунок майбутнього Містечка Підзамче від компанії Ріел. Ціна на початку будівництва дуже приваблива, проте дещо бентежить автономне опалення.
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Додано: Суб 25 тра, 2019 09:23
Всі пишуть що не треба брати...
Але я завжди робив не так як інші,ніхто мене не розумів. І дійшов до повної незалежності і хорошого достатку. Всі кажете (75%) що буде стабільність, а відмовляєте інвестувати в бетон. Може Ви помиляєтеся?
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Додано: Суб 25 тра, 2019 09:27
Ethereum написав:
Всі пишуть що не треба брати...
Але я завжди робив не так як інші,ніхто мене не розумів. І дійшов до повної незалежності і хорошого достатку. Всі кажете (75%) що буде стабільність, а відмовляєте інвестувати в бетон. Може Ви помиляєтеся?
Всі можуть помилитися. Від того ніхто не застрахований. Бог дав нам свободу волі. Ваш вибір - лише є Ваш вибір. Кожний сам коваль свого Раю чи пекла. Я ж свою думку не нав'язую. Лише ділюся своїми тарганами в голові.
При чому розумію, що в іншого можуть бути інші таргани. Демократія. Головна проблема людини полягає в тому, що вона не розуміє, що їй потрібно, не може визначити пріоритети. Звідси й шарахання із вогню да в полум'я.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Суб 25 тра, 2019 09:39, всього редагувалось 1 раз.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Суб 25 тра, 2019 09:38
Згідний що крипта при розумному підході ,там само як акції мають приноситт 20% в валюті. Але десять років назад недвига в Польщі була дешева. А тепер? Майже 2 рази дорожча. А ми йдемо по польскому шляху.
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Додано: Суб 25 тра, 2019 09:41
Ethereum написав:
Згідний що крипта при розумному підході ,там само як акції мають приноситт 20% в валюті. Але десять років назад недвига в Польщі була дешева. А тепер? Майже 2 рази дорожча. А ми йдемо по польскому шляху.
Вирішили - робіть! Бог в поміч!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Суб 25 тра, 2019 12:16
... Козак - правильні речі пише!
- так, кожен має вибирати по СВОЇЙ потребі!
....бо, все часто тут питають: "а хто ж купляє в тих термітниках?-в тих бетонних джунглях, де" вікна-у-вікна" і двір весь у автівках? "
- а я, не полінуюсь, і ще раз напишу:1) - половину(чи більшу половину) квартир у термітниках, все ж таки, викуповують "лендлорди", яким важлива лише локація(щоб подорожче здати), а все інше - по-барабану! - головне ще, щоб ціна того бетону була НЕ велика!
- і, хоч оренда, чим раз, тим би "бажала б кращого", але у бетон вкладають, як у більш-менш надійний інструмент, який ПОВНІСТЮ знецінитись/зникнути НЕ може(крім глобальних фос-мажорних обставин)! - а от крипта/акції/і, навіть, депозити - реально можуть ПОВНІСТЮ знецінитись, чи ПОВНІСТЮ зникнути!!! 2) - іншу частину квартир у термітниках беруть пересічні(та й Долярчик від них далеко не втік ) - яким важлива, знову ж таки, та сама ЛОКАЦІЯ! - і їм до дупи той вигляд з вікна, якщо РЕАЛЬНО немає часу/немає коли в них дивитись!
- їм важливо, щоб до садочку/школи/супермаркету/базару/лікарні/поліклініки..... і врешті-решт, до роботи було близько! - а все інше - ДРУГОРЯДНЕ!
- а коли, в таких людей з'являються вихідні, то вони, знову ж таки, НЕ будуть "втикати" у вікна, чи сідати на балконах/лоджіях(якщоб вони виходили на краєвиди), а беруть дітей і везуть:
а) - за місто на озеро/ліс(на пікнік)
б) - погуляти в центрі/Стрийському парку/Ашані/Форумі/Вікторії Ґарденс
.... тож, кожному своє!
©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Суб 25 тра, 2019 12:19
Цікавить ваша думка, на рахунок майбутнього Містечка Підзамче від компанії Ріел. Ціна на початку бронювання дуже приваблива, проте дещо бентежить автономне опалення.
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Virga
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Додано: Суб 25 тра, 2019 12:53
Долярчик написав:
.... тож, кожному своє!
©®™
Так, брате! Кожному своє. І головне - локація. На рахунок вікна, можна посперечатися з Тобою. Можливо я не не зовсім точно висловив свою думку, мав на увазі не лише пейзаж за вікном з точки зору естетики, а доступ сонячних променів у квартиру. Щоб світло бактерії вбивало. Ну й бажано, щоб і естетичний пейзаж за вікном був гарний, але то вже як пощастить і наскільки грошей вистачить. Але світло обов'язково повинно потрапляти в кімнату.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Козак-характерник
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