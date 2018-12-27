Вам локація і ціна смакує? Все інше не важливо.
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Додано: Суб 25 тра, 2019 13:04
Вам локація і ціна смакує? Все інше не важливо.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Суб 25 тра, 2019 13:25
... і будь тут мудрим ©
.... чому бентежить? - навпаки добре, що не ЦО!
(при моєму виборі квартири, індивідуальне опалення відіграло ВЕЛИКУ роль! )
- якщо маєте "стальні... нерви", щоб чекати.... чекати.... чекати... - то беріть!
- бо вони ВСЮДИ(чи майже всюди) затягують на пів-року рік! (а то і більше! - кажуть)
- звідси, мабуть, і солодку ціну дають..... і то теж, майже, всюди так....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 25 тра, 2019 13:27
Долярчик Там мабуть придомова котельня, ось що пан мав на увазі. Індивідуальне опалення це опція за умовчанням. Навіть не обговорюється. Навіщо новобуд без індивідуального опалення?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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