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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 369370371372
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 13:04

  Virga написав:Цікавить ваша думка, на рахунок майбутнього Містечка Підзамче від компанії Ріел. Ціна на початку бронювання дуже приваблива, проте дещо бентежить автономне опалення. :(

Вам локація і ціна смакує? Все інше не важливо.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 13:25

... і будь тут мудрим ©

  Virga написав:Цікавить ваша думка, на рахунок майбутнього Містечка Підзамче від компанії Ріел. Ціна на початку бронювання дуже приваблива, проте дещо бентежить автономне опалення. :(

.... чому бентежить? - навпаки добре, що не ЦО!
(при моєму виборі квартири, індивідуальне опалення відіграло ВЕЛИКУ роль! )

- якщо маєте "стальні... нерви", щоб чекати.... чекати.... чекати... - то беріть!
- бо вони ВСЮДИ(чи майже всюди) затягують на пів-року рік! (а то і більше! - кажуть)
- звідси, мабуть, і солодку ціну дають..... і то теж, майже, всюди так....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 13:27

Долярчик Там мабуть прибудинкова котельня, ось що пан мав на увазі. Індивідуальне опалення це опція за умовчанням. Навіть не обговорюється. Навіщо новобуд без індивідуального опалення?

П.С. Не з власного досвіду, а з розмов дізнався, що при такому способі опалення все одно є можливість регулювання подачі тепла і є лічильник індивідуальний на кожну квартиру. Це навіть естетичніше, безпечніше і екологічніше, коли котла на кухні немає. Але старт опалювального сезону залежатиме від колективної волі мешканців. Тобто таке собі обмежене індивідуальне опалення. Не так, як при власному котлі, захотів - увімкнув. Можливо, щось і не так зрозумів, виправте.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 14:32

... вигідна-невигідність)))

  Козак-характерник написав:Індивідуальне опалення це опція за умовчанням. Навіть не обговорюється. Навіщо новобуд без індивідуального опалення?

1)... задайте це питання Авалон UP - найвищий новобуд, який буде у місті Лева! (може, тому що він дуже високий, тому там і буде ЦО)
2) - прибудинкова котельня має/може мати 2 мінуси:
а) - може бути "дурний" тариф для такої котельні!
б) - поки заселиться хоч більша половина квартир - не вигідно вмикати котельню! - або вмикати і оплачувати "за всіх" всі МЗК + всі холодні стіни незаселених квартир! :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлень: 6393
З нами з: 19.10.15
Подякував: 437 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 14:54

Долярчик Тоді викреслюємо прибудинкову котельню, як дурну опцію... :P Лише індивідуальний котел. А так взагалі ідея не погана. Реалізація як завжди підкачала...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлень: 26548
З нами з: 09.10.12
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  #<1 ... 369370371372
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