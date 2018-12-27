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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 369370371372
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 13:04

  Virga написав:Цікавить ваша думка, на рахунок майбутнього Містечка Підзамче від компанії Ріел. Ціна на початку бронювання дуже приваблива, проте дещо бентежить автономне опалення. :(

Вам локація і ціна смакує? Все інше не важливо.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 13:25

... і будь тут мудрим ©

  Virga написав:Цікавить ваша думка, на рахунок майбутнього Містечка Підзамче від компанії Ріел. Ціна на початку бронювання дуже приваблива, проте дещо бентежить автономне опалення. :(

.... чому бентежить? - навпаки добре, що не ЦО!
(при моєму виборі квартири, індивідуальне опалення відіграло ВЕЛИКУ роль! )

- якщо маєте "стальні... нерви", щоб чекати.... чекати.... чекати... - то беріть!
- бо вони ВСЮДИ(чи майже всюди) затягують на пів-року рік! (а то і більше! - кажуть)
- звідси, мабуть, і солодку ціну дають..... і то теж, майже, всюди так....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 13:27

Долярчик Там мабуть прибудинкова котельня, ось що пан мав на увазі. Індивідуальне опалення це опція за умовчанням. Навіть не обговорюється. Навіщо новобуд без індивідуального опалення?

П.С. Не з власного досвіду, а з розмов дізнався, що при такому способі опалення все одно є можливість регулювання подачі тепла і є лічильник індивідуальний на кожну квартиру. Це навіть естетичніше, безпечніше і екологічніше, коли котла на кухні немає. Але старт опалювального сезону залежатиме від колективної волі мешканців. Тобто таке собі обмежене індивідуальне опалення. Не так, як при власному котлі, захотів - увімкнув. Можливо, щось і не так зрозумів, виправте.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 14:32

... вигідна-невигідність)))

  Козак-характерник написав:Індивідуальне опалення це опція за умовчанням. Навіть не обговорюється. Навіщо новобуд без індивідуального опалення?

1)... задайте це питання Авалон UP - найвищий новобуд, який буде у місті Лева! (може, тому що він дуже високий, тому там і буде ЦО)
2) - прибудинкова котельня має/може мати 2 мінуси:
а) - може бути "дурний" тариф для такої котельні!
б) - поки заселиться хоч більша половина квартир - не вигідно вмикати котельню! - або вмикати і оплачувати "за всіх" всі МЗК + всі холодні стіни незаселених квартир! :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 14:54

Долярчик Тоді викреслюємо прибудинкову котельню, як дурну опцію... :P Лише індивідуальний котел. А так взагалі ідея не погана. Реалізація як завжди підкачала...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 16:43

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Козак-характерник написав:Nataly_ru Новобуд - це добре. Але новобуд в центрі, це захмарні ціни.

Надо уметь искать и находить ;) Если не к спеху, есть много прекрасных ближне-центровых вариантов.

  Ethereum написав:Хочу щоб Ви мене покритикували.
Беру тут
http://national.mkraina.com.ua/
Стрийська(Вільна Україна) Ясно що вид не на колію і не на Стрийську. Вид на парк горіховий

Вы прям почти в элитном районе ;) Да нормальное расположение на самом деле. Кто к чему привык. Зато в Стрыйском можете гулять, эх...

  yama написав:что бы не было грибка надо
1) провезти утепление снаружи
2) не экономить на отоплении , ну например можете поставить\купить кондиционер на обогрев за 500 у.е. он здорово греет и за 1\4 цены
3) установить вентиляцию ( самое простое рекуператоры 2-3 шт )
грибок есть ВСЮДУ а что бы он не рос нужно следить за влажностью (вентиляцией)
и температурой ( что бы стены были теплые)

Теория, это всё теория. А на практике соседи-наркоманы-алкаши-пенсионеры вам эти все технологии быстро нарушат своими квартирами, ещё и вам в отдушину свой чадный газ выведут :))))))

  Virga написав:Цікавить думка форумчан, на рахунок майбутнього Містечка Підзамче від компанії Ріел. Ціна на початку будівництва дуже приваблива, проте дещо бентежить автономне опалення.

Так наоборот, радоваться надо :) Зачем вам центральное? Единственный минус - пока соседи не заселятся, будете греть и их квартиры, но это временное неудобство.
Кстати, я сейчас живу с ЦО в новобуде, тоже норм. Новобуд - он и в африке новобуд, в нём любое отопление норм.
Nataly_ru
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 16:48

  Nataly_ru написав:Надо уметь искать и находить ;) Если не к спеху, есть много прекрасных ближне-центровых вариантов.

Показуйте, не томіть душу... :P Зараз розберемо по косточках ці варіанти.

  Nataly_ru написав:Кстати, я сейчас живу с ЦО в новобуде, тоже норм. Новобуд - он и в африке новобуд, в нём любое отопление норм.

Як це може подобатися? Без можливості регуляції, економії...
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Суб 25 тра, 2019 16:51, всього редагувалось 1 раз.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 16:51

  Львівський БатяР написав:
  Ethereum написав:
  Львівський БатяР написав:Надійність забудовника звичайно має значення. Але, для мене це один з вирішальних факторів.

Рекомендую переглянути це відео *Рейтинг новобудов Львова* якщо ще не бачили. Одразу скажу, що не зі всім згоден, проте автор розкриває багато факторів які теж впливають на комфорт життя.

https://youtu.be/vOMjQXTwQrc

Стосовно інвестувати чи ні. По своїм критеріям я цей район відкинув тому, проектами які будуються там не цікавлюсь. Якщо скажете які ваші інвестиційні очікування, обіцяю спробувати сказати своє бачення, тобто чи на мою думку вони є виправданими. Одразу попереджаю, що думка буде сформована поверхнева!


Згіден щодо не дуже добрих критеріїв.
Блог супер,класно обіс.ав Ріел і Манхеттен. А тільки самосхвалювання свого проекту Єфремова це помилка.
Мої очікування:
Новобудови зростуть на 10% в 2010.
Район УКУ перспективний. Близько Сихів ,для дітей все що треба. Тому і туда приціл.
Ніхто не знав ,що Чорновола стане таким дорогим районом!)


Мій прогноз до 2020, що зараз ціни зрівноважуються і вище 2-3% в ту чи іншу сторону не підуть. Пік попиту на нерухомість позаду, про це говорить велика пропозиція від забудовників, вже збудованого житла, особливо там де великі площі, деякі квартири висять в продажі по 2-3 роки і це мова про продаж від забудовника у вже зданих будинках. Нагадаю, що раніше все вимітали, ще на етапі фундаменту.
Якщо грн. не буде знецінюватись 7мильними кроками, як це було в 2014-2015рр - Я бачу, що багато інвесторів захоче вийти з холодного і клопіткого бетону щоб повернутись в теплі і безтурботні депозити. В свою чергу це й фактор зменшить тиск на ціну.

Ви купуєте для життя під здачу чи перепродаж 7

депо пiшли вверх (грн) ще минулоi осенi, доларовi потроха вниз,
однак збiльшення ФГВФО дасть друге дихання депозитчикам...
з другого боку:
"нема депо - нема iпо(теки)"!
ось такий слоган придумав я.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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  #<1 ... 369370371372
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