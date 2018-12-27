Вам локація і ціна смакує? Все інше не важливо.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 тра, 2019 13:04
Вам локація і ціна смакує? Все інше не важливо.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Суб 25 тра, 2019 13:25
... і будь тут мудрим ©
.... чому бентежить? - навпаки добре, що не ЦО!
(при моєму виборі квартири, індивідуальне опалення відіграло ВЕЛИКУ роль! )
- якщо маєте "стальні... нерви", щоб чекати.... чекати.... чекати... - то беріть!
- бо вони ВСЮДИ(чи майже всюди) затягують на пів-року рік! (а то і більше! - кажуть)
- звідси, мабуть, і солодку ціну дають..... і то теж, майже, всюди так....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 25 тра, 2019 13:27
Долярчик Там мабуть прибудинкова котельня, ось що пан мав на увазі. Індивідуальне опалення це опція за умовчанням. Навіть не обговорюється. Навіщо новобуд без індивідуального опалення?
П.С. Не з власного досвіду, а з розмов дізнався, що при такому способі опалення все одно є можливість регулювання подачі тепла і є лічильник індивідуальний на кожну квартиру. Це навіть естетичніше, безпечніше і екологічніше, коли котла на кухні немає. Але старт опалювального сезону залежатиме від колективної волі мешканців. Тобто таке собі обмежене індивідуальне опалення. Не так, як при власному котлі, захотів - увімкнув. Можливо, щось і не так зрозумів, виправте.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Суб 25 тра, 2019 14:32
... вигідна-невигідність)))
1)... задайте це питання Авалон UP - найвищий новобуд, який буде у місті Лева! (може, тому що він дуже високий, тому там і буде ЦО)
2) - прибудинкова котельня має/може мати 2 мінуси:
а) - може бути "дурний" тариф для такої котельні!
б) - поки заселиться хоч більша половина квартир - не вигідно вмикати котельню! - або вмикати і оплачувати "за всіх" всі МЗК + всі холодні стіни незаселених квартир!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 25 тра, 2019 14:54
Долярчик Тоді викреслюємо прибудинкову котельню, як дурну опцію... Лише індивідуальний котел. А так взагалі ідея не погана. Реалізація як завжди підкачала...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Суб 25 тра, 2019 16:43
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Надо уметь искать и находить Если не к спеху, есть много прекрасных ближне-центровых вариантов.
Вы прям почти в элитном районе Да нормальное расположение на самом деле. Кто к чему привык. Зато в Стрыйском можете гулять, эх...
Теория, это всё теория. А на практике соседи-наркоманы-алкаши-пенсионеры вам эти все технологии быстро нарушат своими квартирами, ещё и вам в отдушину свой чадный газ выведут )))))
Так наоборот, радоваться надо Зачем вам центральное? Единственный минус - пока соседи не заселятся, будете греть и их квартиры, но это временное неудобство.
Кстати, я сейчас живу с ЦО в новобуде, тоже норм. Новобуд - он и в африке новобуд, в нём любое отопление норм.
Додано: Суб 25 тра, 2019 16:48
Показуйте, не томіть душу... Зараз розберемо по косточках ці варіанти.
Як це може подобатися? Без можливості регуляції, економії...
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Суб 25 тра, 2019 16:51, всього редагувалось 1 раз.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Суб 25 тра, 2019 16:51
депо пiшли вверх (грн) ще минулоi осенi, доларовi потроха вниз,
однак збiльшення ФГВФО дасть друге дихання депозитчикам...
з другого боку:
"нема депо - нема iпо(теки)"!
ось такий слоган придумав я.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 25 тра, 2019 19:32
flyman
Думаю Ви праві,але зараз всі забудовники не такі дурні і мають привязку до долара,тому іпотека незможе виплатитися за допомогою аренди.
Я думаю що робити зараз і вважаю ,що все таки краще зайти в елітку. Ціну на сайті не дивіться,ціна покупки значно дешевша.
Краще скажіть що краще : Зелена Авалон чи Стрийська,Національний? Різниця там 100$ ,ну але це несуттєво.
Додано: Суб 25 тра, 2019 19:50
жив у Львовi 1,5 року та в Польщi в 3х рiзних мicтах,
в порiвнянi з Польщею Львiв ацтой повний в планi "комфортніше" ..
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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