Вам локація і ціна смакує? Все інше не важливо.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 тра, 2019 13:04
Вам локація і ціна смакує? Все інше не важливо.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Суб 25 тра, 2019 13:25
... і будь тут мудрим ©
.... чому бентежить? - навпаки добре, що не ЦО!
(при моєму виборі квартири, індивідуальне опалення відіграло ВЕЛИКУ роль! )
- якщо маєте "стальні... нерви", щоб чекати.... чекати.... чекати... - то беріть!
- бо вони ВСЮДИ(чи майже всюди) затягують на пів-року рік! (а то і більше! - кажуть)
- звідси, мабуть, і солодку ціну дають..... і то теж, майже, всюди так....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 25 тра, 2019 13:27
Долярчик Там мабуть прибудинкова котельня, ось що пан мав на увазі. Індивідуальне опалення це опція за умовчанням. Навіть не обговорюється. Навіщо новобуд без індивідуального опалення?
П.С. Не з власного досвіду, а з розмов дізнався, що при такому способі опалення все одно є можливість регулювання подачі тепла і є лічильник індивідуальний на кожну квартиру. Це навіть естетичніше, безпечніше і екологічніше, коли котла на кухні немає. Але старт опалювального сезону залежатиме від колективної волі мешканців. Тобто таке собі обмежене індивідуальне опалення. Не так, як при власному котлі, захотів - увімкнув. Можливо, щось і не так зрозумів, виправте.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Суб 25 тра, 2019 14:32
... вигідна-невигідність)))
1)... задайте це питання Авалон UP - найвищий новобуд, який буде у місті Лева! (може, тому що він дуже високий, тому там і буде ЦО)
2) - прибудинкова котельня має/може мати 2 мінуси:
а) - може бути "дурний" тариф для такої котельні!
б) - поки заселиться хоч більша половина квартир - не вигідно вмикати котельню! - або вмикати і оплачувати "за всіх" всі МЗК + всі холодні стіни незаселених квартир!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 25 тра, 2019 14:54
Долярчик Тоді викреслюємо прибудинкову котельню, як дурну опцію... Лише індивідуальний котел. А так взагалі ідея не погана. Реалізація як завжди підкачала...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Суб 25 тра, 2019 16:43
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Надо уметь искать и находить Если не к спеху, есть много прекрасных ближне-центровых вариантов.
Вы прям почти в элитном районе Да нормальное расположение на самом деле. Кто к чему привык. Зато в Стрыйском можете гулять, эх...
Теория, это всё теория. А на практике соседи-наркоманы-алкаши-пенсионеры вам эти все технологии быстро нарушат своими квартирами, ещё и вам в отдушину свой чадный газ выведут )))))
Так наоборот, радоваться надо Зачем вам центральное? Единственный минус - пока соседи не заселятся, будете греть и их квартиры, но это временное неудобство.
Кстати, я сейчас живу с ЦО в новобуде, тоже норм. Новобуд - он и в африке новобуд, в нём любое отопление норм.
Додано: Суб 25 тра, 2019 16:48
Показуйте, не томіть душу... Зараз розберемо по косточках ці варіанти.
Як це може подобатися? Без можливості регуляції, економії...
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Суб 25 тра, 2019 16:51, всього редагувалось 1 раз.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Суб 25 тра, 2019 16:51
депо пiшли вверх (грн) ще минулоi осенi, доларовi потроха вниз,
однак збiльшення ФГВФО дасть друге дихання депозитчикам...
з другого боку:
"нема депо - нема iпо(теки)"!
ось такий слоган придумав я.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 25 тра, 2019 19:32
flyman
Думаю Ви праві,але зараз всі забудовники не такі дурні і мають привязку до долара,тому іпотека незможе виплатитися за допомогою аренди.
Я думаю що робити зараз і вважаю ,що все таки краще зайти в елітку. Ціну на сайті не дивіться,ціна покупки значно дешевша.
Краще скажіть що краще : Зелена Авалон чи Стрийська,Національний? Різниця там 100$ ,ну але це несуттєво.
Додано: Суб 25 тра, 2019 19:42
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Дякую всім за відповіді! Мова йде про автономне опалення в будинку, тобто поряд буде своя котельня. Власне всі її недоліки вище описав пан Долярчик. Конкретно розглядаю ЖК Новий Форт, на території колишньої фабрики Бачевських. Дуже подобається локація, навколо низькоповерхова забудова та 20хв. пішки до Опери.
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