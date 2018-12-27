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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 370371372373
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 19:54

  Ethereum написав:flyman
Думаю Ви праві,але зараз всі забудовники не такі дурні і мають привязку до долара,тому іпотека незможе виплатитися за допомогою аренди.
Я думаю що робити зараз і вважаю ,що все таки краще зайти в елітку. Ціну на сайті не дивіться,ціна покупки значно дешевша.
Краще скажіть що краще : Зелена Авалон чи Стрийська,Національний? Різниця там 100$ ,ну але це несуттєво. :D

я не в курсi, ЛРЖН не цiкавився, читай пост вище на питання КХ..
щодо елітки, в нас елiта живе в офшорах, а середнього класу майже нема як ЦА для ню..
в розсрочку з прив"язкою до $ не лiзу, i вам не совэтую...
щодо нерухомостi загалом гарно написав Кодер.
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4659796#p4659796
Навіть люди з хорошими доходами/статками можуть шукати житло своєї мрії роками. Але ще більше бракує людей, які б створювали попит на таке житло

тому я схиляюся до думки "оточити Кийов кавалiрками" та робити приблизно так
В мене є товариш, в нього є квартира в радянському будинку в спальному районі, яку він купив на початку 2000их. Потім його доходи почали рости, він з неї з'їхав, її почав здавати, а для себе почав знімати іншу, трошки кращу.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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  #<1 ... 370371372373
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