Ethereum написав:flyman
Думаю Ви праві,але зараз всі забудовники не такі дурні і мають привязку до долара,тому іпотека незможе виплатитися за допомогою аренди.
Я думаю що робити зараз і вважаю ,що все таки краще зайти в елітку. Ціну на сайті не дивіться,ціна покупки значно дешевша.
Краще скажіть що краще : Зелена Авалон чи Стрийська,Національний? Різниця там 100$ ,ну але це несуттєво.
я не в курсi, ЛРЖН не цiкавився, читай пост вище на питання КХ..
щодо елітки, в нас елiта живе в офшорах, а середнього класу майже нема як ЦА для ню..
в розсрочку з прив"язкою до $ не лiзу, i вам не совэтую...
щодо нерухомостi загалом гарно написав Кодер.
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4659796#p4659796
Навіть люди з хорошими доходами/статками можуть шукати житло своєї мрії роками. Але ще більше бракує людей, які б створювали попит на таке житло
тому я схиляюся до думки "оточити Кийов кавалiрками" та робити приблизно так
В мене є товариш, в нього є квартира в радянському будинку в спальному районі, яку він купив на початку 2000их. Потім його доходи почали рости, він з неї з'їхав, її почав здавати, а для себе почав знімати іншу, трошки кращу.