|
|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Суб 25 тра, 2019 19:50
Козак-характерник написав:
Шановні галичане! А є тут ті хто може поділитися враженнями від життя у Львові за Польщі? При савєтах місто було комфортніше для проживання? Чи за ляхів? Що старі люди кажуть?Може є ті хто за бабці Австрії жили були? Є тут кому родичі розповідали? Цікаво...
Так би мовити порівняльний аналіз зробіть. Дякую!
жив у Львовi 1,5 року та в Польщi в 3х рiзних мicтах,
в порiвнянi з Польщею Львiв ацтой повний в планi "комфортніше" ..
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 15490
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 929 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 25 тра, 2019 19:54
Ethereum написав:flyman
Думаю Ви праві,але зараз всі забудовники не такі дурні і мають привязку до долара,тому іпотека незможе виплатитися за допомогою аренди.
Я думаю що робити зараз і вважаю ,що все таки краще зайти в елітку. Ціну на сайті не дивіться,ціна покупки значно дешевша.
Краще скажіть що краще : Зелена Авалон чи Стрийська,Національний? Різниця там 100$ ,ну але це несуттєво.
я не в курсi, ЛРЖН не цiкавився, читай пост вище на питання КХ..
щодо елітки, в нас елiта живе в офшорах, а середнього класу майже нема як ЦА для ню..
в розсрочку з прив"язкою до $ не лiзу, i вам не совэтую...
щодо нерухомостi загалом гарно написав Кодер.https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4659796#p4659796
Навіть люди з хорошими доходами/статками можуть шукати житло своєї мрії роками. Але ще більше бракує людей, які б створювали попит на таке житло
тому я схиляюся до думки "оточити Кийов кавалiрками" та робити приблизно так
В мене є товариш, в нього є квартира в радянському будинку в спальному районі, яку він купив на початку 2000их. Потім його доходи почали рости, він з неї з'їхав, її почав здавати, а для себе почав знімати іншу, трошки кращу.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 15490
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 929 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 25 тра, 2019 21:22
Ethereum написав:
Краще скажіть що краще : Зелена Авалон чи Стрийська,Національний? Різниця там 100$ ,ну але це несуттєво.
Стрийська краще, як на мене.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 26552
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1862 раз.
- Подякували: 2056 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 25 тра, 2019 21:24
flyman написав: Козак-характерник написав:
Шановні галичане! А є тут ті хто може поділитися враженнями від життя у Львові за Польщі? При савєтах місто було комфортніше для проживання? Чи за ляхів? Що старі люди кажуть?Може є ті хто за бабці Австрії жили були? Є тут кому родичі розповідали? Цікаво...
Так би мовити порівняльний аналіз зробіть. Дякую!
жив у Львовi 1,5 року та в Польщi в 3х рiзних мicтах,
в порiвнянi з Польщею Львiв ацтой повний в планi "комфортніше" ..
В яких містах жили?
Бо якщо ви порівняєте Гданськ з містом атстою,це явна неправда. Якщо брати Вроцлав,Краків,Познань то інша справа,хоча поляки говорять наоборот.
-
Ethereum
-
-
- Повідомлень: 527
- З нами з: 11.02.18
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 25 тра, 2019 22:01
Ethereum написав: flyman написав: Козак-характерник написав:
Шановні галичане! А є тут ті хто може поділитися враженнями від життя у Львові за Польщі? При савєтах місто було комфортніше для проживання? Чи за ляхів? Що старі люди кажуть?Може є ті хто за бабці Австрії жили були? Є тут кому родичі розповідали? Цікаво...
Так би мовити порівняльний аналіз зробіть. Дякую!
жив у Львовi 1,5 року та в Польщi в 3х рiзних мicтах,
в порiвнянi з Польщею Львiв ацтой повний в планi "комфортніше" ..
В яких містах жили?
Бо якщо ви порівняєте Гданськ з містом атстою,це явна неправда. Якщо брати Вроцлав,Краків,Познань то інша справа,хоча поляки говорять наоборот.
Щецин, Ченстохова, Зелена Гура
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 15490
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 929 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 25 тра, 2019 22:03
Козак-характерник написав: Virga написав:
Цікавить ваша думка, на рахунок майбутнього Містечка Підзамче від компанії Ріел. Ціна на початку бронювання дуже приваблива, проте дещо бентежить автономне опалення.
Вам локація і ціна смакує? Все інше не важливо.
Ріел плюси-все здає,з доками все Ок. Місце якщо підходить ,то чому б і ні. Головне щоб робота близько була))
Мінуси- відстає якістю від інших,нарікання наприклад в Британії,відношення після продажу,запізнення здачі.
А яка ціна як не секрет,міг би заінвестувати при низькій ціні.
-
Ethereum
-
-
- Повідомлень: 527
- З нами з: 11.02.18
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 25 тра, 2019 22:04
flyman написав: Ethereum написав: Козак-характерник написав:
Шановні галичане! А є тут ті хто може поділитися враженнями від життя у Львові за Польщі? При савєтах місто було комфортніше для проживання? Чи за ляхів? Що старі люди кажуть?Може є ті хто за бабці Австрії жили були? Є тут кому родичі розповідали? Цікаво...
Так би мовити порівняльний аналіз зробіть. Дякую!
жив у Львовi 1,5 року та в Польщi в 3х рiзних мicтах,
в порiвнянi з Польщею Львiв ацтой повний в планi "комфортніше" ..
В яких містах жили?
Бо якщо ви порівняєте Гданськ з містом атстою,це явна неправда. Якщо брати Вроцлав,Краків,Познань то інша справа,хоча поляки говорять наоборот.
Щецин, Ченстохова, Зелена Гура[/quote]
Ну і чим Щецін кращий Львова. Эх флуман ,ви хоч документи зробили?
-
Ethereum
-
-
- Повідомлень: 527
- З нами з: 11.02.18
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 26 тра, 2019 11:30
Ethereum написав: flyman написав:
Щецин, Ченстохова, Зелена Гура
Ну і чим Щецін кращий Львова. Эх флуман ,ви хоч документи зробили?
Всьо зробив!
Краще всiм, якби стояв вибiр де жити на пенсii у Львовi чи в Щецинi я би вибрав Щецин.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 15490
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 929 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 26 тра, 2019 12:13
Козак-характерник написав:
Показуйте, не томіть душу... Зараз розберемо по косточках ці варіанти.
Я свой поиск завершила успешно ещё два года назад, а для нового надо потратить очень много времени, так что поверьте мне на слово
))
Козак-характерник написав:
Як це може подобатися? Без можливості регуляції, економії...
Всё можно регулировать. ЦО в новобуде - это индивидуальный счётчик и батареи с регуляторами. То есть, по большому счёту, от индивидуального оно отличается только тем, что получить теплоноситель вы можете в отопительный период. А не в отопительный период - калорифер в помощь
Зато есть плюсы. При ЦО отапливаются подъезды, а значит, меньшие теплопотери из квартир. Есть больше вероятности, что отапливаются квартиры даже тех соседей, у которых 0-цикл. Хотя это не факт. Меньше вероятности, что какой-то кулибин отрегулирует свой котёл так, что он рванёт. И, как ни странно, ЦО ГОРАЗДО дешевле выходит, чем индивидуальное газом, это проверено на практике.
Ethereum написав:
Бо якщо ви порівняєте Гданськ з містом атстою,це явна неправда. Якщо брати Вроцлав,Краків,Познань то інша справа,хоча поляки говорять наоборот.
Абсолютно всё вышеперечисленное, включая волшебный Гданьск, в котором мы жили 2 месяца, несправненно комфортнее Львова, просто НЕСРАВНЕННО
)))
-
Nataly_ru
-
-
- Повідомлень: 66
- З нами з: 02.10.14
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 тра, 2019 12:35
Nataly_ru написав: Козак-характерник написав:
Показуйте, не томіть душу... Зараз розберемо по косточках ці варіанти.
Я свой поиск завершила успешно ещё два года назад, а для нового надо потратить очень много времени, так что поверьте мне на слово
))
Стоп. Ми один одного правильно зрозуміли? Я про купівлю власного житла вів мову, а Ви? Чомусь здалося, що Ви про оренду кажете. Чи купили собі новобуд у Львові?
П.С. Про опалення. Так то у вас мабуть не ЦО, а власна котельня придомова, про що ми тут і вели мову.
Козак-характерник написав:Долярчик
Там мабуть прибудинкова котельня, ось що пан мав на увазі. Індивідуальне опалення це опція за умовчанням. Навіть не обговорюється. Навіщо новобуд без індивідуального опалення?
П.С. Не з власного досвіду, а з розмов дізнався, що при такому способі опалення все одно є можливість регулювання подачі тепла і є лічильник індивідуальний на кожну квартиру. Це навіть естетичніше, безпечніше і екологічніше, коли котла на кухні немає. Але старт опалювального сезону залежатиме від колективної волі мешканців. Тобто таке собі обмежене індивідуальне опалення. Не так, як при власному котлі, захотів - увімкнув. Можливо, щось і не так зрозумів, виправте.
А справжнє ЦО в радянських хатах.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 26552
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1862 раз.
- Подякували: 2056 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2983
|321036
|
|
|27
|1634
|
|
|64
|10454
|
|