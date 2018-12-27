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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 371372373374
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 12:42

  Virga написав:Дякую всім за відповіді! Мова йде про автономне опалення в будинку, тобто поряд буде своя котельня. Власне всі її недоліки вище описав пан Долярчик. :wink:

Я так одразу і подумав. А от пані Наталія каже, що в неї зовсім інший досвід по цій прибудинковій котельні. Чи можливо я щось не так зрозумів і в неї дійсно ЦО. У Вашому випадку як? Поділіться деталями....
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 12:45

  Virga написав:Добрий вечір вам у хату, шановне панство! Цікавить ваша думка, на рахунок майбутнього ЖК Містечко Підзамче. Ціна на початку бронювання дуже приваблива, проте дещо бентежать дві речі:

1. Забудовник компанія Ріел, про "якість" будівництва якої у Львові вже ходять легенди. Хоча ще не відомо, хто буде підрядником. :? Декілька об'єктів вони досить непогано збудували.
2. Автономне опалення. :(

P.S. Здачу декларують в другому кварталі 2021 року, та на ділі дай Боже щоб до 2022 здали.

... а де Ви ціни дивились? - бо дивлюсь на Лун і ще на одному сайті - цін НЕМАЄ! :shock:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 12:56

  Nataly_ru написав:Всё можно регулировать. ЦО в новобуде - это индивидуальный счётчик и батареи с регуляторами. То есть, по большому счёту, от индивидуального оно отличается только тем, что получить теплоноситель вы можете в отопительный период. А не в отопительный период - калорифер в помощь :) Зато есть плюсы. При ЦО отапливаются подъезды, а значит, меньшие теплопотери из квартир. Есть больше вероятности, что отапливаются квартиры даже тех соседей, у которых 0-цикл. Хотя это не факт. Меньше вероятности, что какой-то кулибин отрегулирует свой котёл так, что он рванёт. И, как ни странно, ЦО ГОРАЗДО дешевле выходит, чем индивидуальное газом, это проверено на практике.

Все ж таки уточніть...У Вас ЦО? Чи прибудинкова котельня? Бо з прибудинковою котельнею такий вид опалення вважається індивідуальним. І якщо все ж прибудинкова котельня, то скажіть наступне. Я вимкнув опалення під час опалювального сезону. Я щось платитиму за опалення, якщо лічильник показує нульвий розход? Просто це якось не справедливо виходе. Опалювальний сезон триває, котельня працює, обігріває квартири, площі по за межами квартир, а хтось вимкнув і нічого не платить. Чи я щось не так розумію? І ці втрати закладені вже в тариф? Тоді дійсно, що при такій системі, як писав Долярчик, тариф може бути кінський. Чи як це відбувається на практиці? Питання до всіх хто в курсі, не лише пані Наталії. :P
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Нед 26 тра, 2019 13:10, всього редагувалось 1 раз.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 13:00

  Nataly_ru написав:Абсолютно всё вышеперечисленное, включая волшебный Гданьск, в котором мы жили 2 месяца, несправненно комфортнее Львова, просто НЕСРАВНЕННО :))))

Чим краще? Краще ніж в Києві? :P А де ще були, де ще краще ніж у ляхів? Викладайте порівняльний аналіз. Може я за бугор втікну кайфувати! :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 13:19

... ЗЕмний рай©®™

  Козак-характерник написав:
  Nataly_ru написав:Абсолютно всё вышеперечисленное, включая волшебный Гданьск, в котором мы жили 2 месяца, несправненно комфортнее Львова, просто НЕСРАВНЕННО :))))

Чим краще? Краще ніж в Києві? :P А де ще були, де ще краще ніж у ляхів? Викладайте порівняльний аналіз. Може я за бугор втікну кайфувати! :P

... а чим Вам Туреччина не підходить?
- он, пан Акурт пише, що вже майже все "обмацяв", а краще Туреччини з її цінами/законами/і, взагалі, умовами життя - не бачить і близько! :wink:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 13:33

Долярчик До османів, ні, душа не лежить, як і до всіх азіатів. :P Турок козаку не брат. Інша релігія. Крім того є певна тяглість історичної пам'яті. Турки брали козаків у полон і продавали в Криму у рабство. Жінок продавали слов'янських, яничар виховували. Нє забудім, нє прастім басурман. :P Звісно часи змінилися, але осадочек лишився. Та мені й у Львові по кайфу, просто для розширення кругозору, на всяк випадок, раптом щось станеться. Валізи запакував і до Варшави, кабаре дивитися. Чи у Варшаві кабаре немає? А в Парижі? :P Треба з досвідченими людьми погутарити. :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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