Я так одразу і подумав. А от пані Наталія каже, що в неї зовсім інший досвід по цій прибудинковій котельні. Чи можливо я щось не так зрозумів і в неї дійсно ЦО. У Вашому випадку як? Поділіться деталями....
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 тра, 2019 12:42
Я так одразу і подумав. А от пані Наталія каже, що в неї зовсім інший досвід по цій прибудинковій котельні. Чи можливо я щось не так зрозумів і в неї дійсно ЦО. У Вашому випадку як? Поділіться деталями....
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Нед 26 тра, 2019 12:45
... а де Ви ціни дивились? - бо дивлюсь на Лун і ще на одному сайті - цін НЕМАЄ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 26 тра, 2019 12:56
Все ж таки уточніть...У Вас ЦО? Чи прибудинкова котельня? Бо з прибудинковою котельнею такий вид опалення вважається індивідуальним. І якщо все ж прибудинкова котельня, то скажіть наступне. Я вимкнув опалення під час опалювального сезону. Я щось платитиму за опалення, якщо лічильник показує нульвий розход? Просто це якось не справедливо виходе. Опалювальний сезон триває, котельня працює, обігріває квартири, площі по за межами квартир, а хтось вимкнув і нічого не платить. Чи я щось не так розумію? І ці втрати закладені вже в тариф? Тоді дійсно, що при такій системі, як писав Долярчик, тариф може бути кінський. Чи як це відбувається на практиці? Питання до всіх хто в курсі, не лише пані Наталії.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Нед 26 тра, 2019 13:10, всього редагувалось 1 раз.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Нед 26 тра, 2019 13:00
Чим краще? Краще ніж в Києві? А де ще були, де ще краще ніж у ляхів? Викладайте порівняльний аналіз. Може я за бугор втікну кайфувати!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Нед 26 тра, 2019 13:19
... ЗЕмний рай©®™
... а чим Вам Туреччина не підходить?
- он, пан Акурт пише, що вже майже все "обмацяв", а краще Туреччини з її цінами/законами/і, взагалі, умовами життя - не бачить і близько!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 26 тра, 2019 13:33
Долярчик До османів, ні, душа не лежить, як і до всіх азіатів. Турок козаку не брат. Інша релігія. Крім того є певна тяглість історичної пам'яті. Турки брали козаків у полон і продавали в Криму у рабство. Жінок продавали слов'янських, яничар виховували. Нє забудім, нє прастім басурман. Звісно часи змінилися, але осадочек лишився. Та мені й у Львові по кайфу, просто для розширення кругозору, на всяк випадок, раптом щось станеться. Валізи запакував і до Варшави, кабаре дивитися. Чи у Варшаві кабаре немає? А в Парижі? Треба з досвідченими людьми погутарити.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
|