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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 26 тра, 2019 12:35
Nataly_ru написав: Козак-характерник написав:
Показуйте, не томіть душу... Зараз розберемо по косточках ці варіанти.
Я свой поиск завершила успешно ещё два года назад, а для нового надо потратить очень много времени, так что поверьте мне на слово
))
Стоп. Ми один одного правильно зрозуміли? Я про купівлю власного житла вів мову, а Ви? Чомусь здалося, що Ви про оренду кажете. Чи купили собі новобуд у Львові?
П.С. Про опалення. Так то у вас мабуть не ЦО, а власна котельня придомова, про що ми тут і вели мову.
Козак-характерник написав:Долярчик
Там мабуть прибудинкова котельня, ось що пан мав на увазі. Індивідуальне опалення це опція за умовчанням. Навіть не обговорюється. Навіщо новобуд без індивідуального опалення?
П.С. Не з власного досвіду, а з розмов дізнався, що при такому способі опалення все одно є можливість регулювання подачі тепла і є лічильник індивідуальний на кожну квартиру. Це навіть естетичніше, безпечніше і екологічніше, коли котла на кухні немає. Але старт опалювального сезону залежатиме від колективної волі мешканців. Тобто таке собі обмежене індивідуальне опалення. Не так, як при власному котлі, захотів - увімкнув. Можливо, щось і не так зрозумів, виправте.
А справжнє ЦО в радянських хатах.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Нед 26 тра, 2019 12:42
Virga написав:
Дякую всім за відповіді! Мова йде про автономне опалення в будинку, тобто поряд буде своя котельня. Власне всі її недоліки вище описав пан Долярчик.
Я так одразу і подумав. А от пані Наталія каже, що в неї зовсім інший досвід по цій прибудинковій котельні. Чи можливо я щось не так зрозумів і в неї дійсно ЦО. У Вашому випадку як? Поділіться деталями....
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Нед 26 тра, 2019 12:45
Virga написав:
Добрий вечір вам у хату, шановне панство! Цікавить ваша думка, на рахунок майбутнього ЖК Містечко Підзамче. Ціна на початку бронювання дуже приваблива
, проте дещо бентежать дві речі:
1. Забудовник компанія Ріел, про "якість" будівництва якої у Львові вже ходять легенди. Хоча ще не відомо, хто буде підрядником.
Декілька об'єктів вони досить непогано збудували.
2. Автономне опалення.
P.S. Здачу декларують в другому кварталі 2021 року, та на ділі дай Боже щоб до 2022 здали.
... а де Ви ціни дивились? - бо дивлюсь на Лун і ще на одному сайті - цін НЕМАЄ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Нед 26 тра, 2019 12:56
Nataly_ru написав:
Всё можно регулировать. ЦО в новобуде - это индивидуальный счётчик и батареи с регуляторами. То есть, по большому счёту, от индивидуального оно отличается только тем, что получить теплоноситель вы можете в отопительный период. А не в отопительный период - калорифер в помощь
Зато есть плюсы. При ЦО отапливаются подъезды, а значит, меньшие теплопотери из квартир. Есть больше вероятности, что отапливаются квартиры даже тех соседей, у которых 0-цикл. Хотя это не факт. Меньше вероятности, что какой-то кулибин отрегулирует свой котёл так, что он рванёт. И, как ни странно, ЦО ГОРАЗДО дешевле выходит, чем индивидуальное газом, это проверено на практике.
Все ж таки уточніть...У Вас ЦО? Чи прибудинкова котельня? Бо з прибудинковою котельнею такий вид опалення вважається індивідуальним. І якщо все ж прибудинкова котельня, то скажіть наступне. Я вимкнув опалення під час опалювального сезону. Я щось платитиму за опалення, якщо лічильник показує нульвий розход? Просто це якось не справедливо виходе. Опалювальний сезон триває, котельня працює, обігріває квартири, площі по за межами квартир, а хтось вимкнув і нічого не платить. Чи я щось не так розумію? І ці втрати закладені вже в тариф? Тоді дійсно, що при такій системі, як писав Долярчик, тариф може бути кінський. Чи як це відбувається на практиці? Питання до всіх хто в курсі, не лише пані Наталії.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Нед 26 тра, 2019 13:10, всього редагувалось 1 раз.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Нед 26 тра, 2019 13:00
Nataly_ru написав:
Абсолютно всё вышеперечисленное, включая волшебный Гданьск, в котором мы жили 2 месяца, несправненно комфортнее Львова, просто НЕСРАВНЕННО
)))
Чим краще? Краще ніж в Києві?
А де ще були, де ще краще ніж у ляхів? Викладайте порівняльний аналіз. Може я за бугор втікну кайфувати!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Нед 26 тра, 2019 13:19
Козак-характерник написав: Nataly_ru написав:
Абсолютно всё вышеперечисленное, включая волшебный Гданьск, в котором мы жили 2 месяца, несправненно комфортнее Львова, просто НЕСРАВНЕННО
)))
Чим краще? Краще ніж в Києві?
А де ще були, де ще краще ніж у ляхів? Викладайте порівняльний аналіз. Може я за бугор втікну кайфувати!
... а чим Вам Туреччина не підходить?
- он, пан Акурт пише, що вже майже все "обмацяв", а краще Туреччини з її цінами/законами/і, взагалі, умовами життя - не бачить і близько!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Нед 26 тра, 2019 13:33
Долярчик
До османів, ні, душа не лежить, як і до всіх азіатів.
Турок козаку не брат. Інша релігія. Крім того є певна тяглість історичної пам'яті. Турки брали козаків у полон і продавали в Криму у рабство. Жінок продавали слов'янських, яничар виховували. Нє забудім, нє прастім басурман.
Звісно часи змінилися, але осадочек лишився. Та мені й у Львові по кайфу, просто для розширення кругозору, на всяк випадок, раптом щось станеться. Валізи запакував і до Варшави, кабаре дивитися. Чи у Варшаві кабаре немає? А в Парижі?
Треба з досвідченими людьми погутарити.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Нед 26 тра, 2019 15:07
Nataly_ru написав: Козак-характерник написав:
Показуйте, не томіть душу... Зараз розберемо по косточках ці варіанти.
Я свой поиск завершила успешно ещё два года назад, а для нового надо потратить очень много времени, так что поверьте мне на слово
))
Козак-характерник написав:
Як це може подобатися? Без можливості регуляції, економії...
Всё можно регулировать. ЦО в новобуде - это индивидуальный счётчик и батареи с регуляторами. То есть, по большому счёту, от индивидуального оно отличается только тем, что получить теплоноситель вы можете в отопительный период. А не в отопительный период - калорифер в помощь
Зато есть плюсы. При ЦО отапливаются подъезды, а значит, меньшие теплопотери из квартир. Есть больше вероятности, что отапливаются квартиры даже тех соседей, у которых 0-цикл. Хотя это не факт. Меньше вероятности, что какой-то кулибин отрегулирует свой котёл так, что он рванёт. И, как ни странно, ЦО ГОРАЗДО дешевле выходит, чем индивидуальное газом, это проверено на практике.
Ethereum написав:
Бо якщо ви порівняєте Гданськ з містом атстою,це явна неправда. Якщо брати Вроцлав,Краків,Познань то інша справа,хоча поляки говорять наоборот.
Абсолютно всё вышеперечисленное, включая волшебный Гданьск, в котором мы жили 2 месяца, несправненно комфортнее Львова, просто НЕСРАВНЕННО
)))
Думаю, малось на увазi Труймясто (Гданськ + Сопот + Гдиня), так як вони сполученi мiж собом лише швидкiсним рейковим транспортом (аля мiська електричка). Щодо чистоти повiтря, то Труймясто одне з найчистiших.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Нед 26 тра, 2019 15:12
Козак-характерник написав: Nataly_ru написав:
Абсолютно всё вышеперечисленное, включая волшебный Гданьск, в котором мы жили 2 месяца, несправненно комфортнее Львова, просто НЕСРАВНЕННО
)))
Чим краще? Краще ніж в Києві?
А де ще були, де ще краще ніж у ляхів? Викладайте порівняльний аналіз. Може я за бугор втікну кайфувати!
I краще Киева теж.
У Киевi трохи краще щодо Львова тим, що е метро та електрички (мiська+примiськi), котрi можна використовувати як достатньо зручний та швидкий громадський транспорт.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Нед 26 тра, 2019 15:15
flyman
І яким вітром, Флаймене, до ляхів Тебе занесло?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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