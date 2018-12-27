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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 26 тра, 2019 15:16
Долярчик написав: Козак-характерник написав: Nataly_ru написав:
Абсолютно всё вышеперечисленное, включая волшебный Гданьск, в котором мы жили 2 месяца, несправненно комфортнее Львова, просто НЕСРАВНЕННО
)))
Чим краще? Краще ніж в Києві?
А де ще були, де ще краще ніж у ляхів? Викладайте порівняльний аналіз. Може я за бугор втікну кайфувати!
... а чим Вам Туреччина не підходить?
- он, пан Акурт пише, що вже майже все "обмацяв", а краще Туреччини з її цінами/законами/і, взагалі, умовами життя - не бачить і близько!
акурт "прихватизував" нашару львiвську земельку, яку потiм перепродав, а затим втiк, щоб не вхопли за яйки, та вчить тепер як правильно писати на мовi вiдмiнки Iрпеня ...
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 26 тра, 2019 15:18, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Нед 26 тра, 2019 15:17
Козак-характерник написав:flyman
І яким вітром, Флаймене, до ляхів Тебе занесло?
Подальше вiд хунти
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Нед 26 тра, 2019 15:52
flyman написав: Козак-характерник написав: Nataly_ru написав:
Абсолютно всё вышеперечисленное, включая волшебный Гданьск, в котором мы жили 2 месяца, несправненно комфортнее Львова, просто НЕСРАВНЕННО
)))
Чим краще? Краще ніж в Києві?
А де ще були, де ще краще ніж у ляхів? Викладайте порівняльний аналіз. Може я за бугор втікну кайфувати!
I краще Киева теж.
У Киевi трохи краще щодо Львова тим, що е метро та електрички (мiська+примiськi), котрi можна використовувати як достатньо зручний та швидкий громадський транспорт.
Дурниці пишете. В мене більше досвіду проживання в поляків-6 років.
В маленьких містах ж.па,немає що робити. Мені було добре Катовіце та Вроцлав розвинуті мітса. В варшаві найбільша проблема житло і корки. Те саме що в Києві,чи не так? І ще в Києві треба дивитися щоб вас не обікрали,не зіштовхнули з ліфта і не не нахамили. І куча наріків біля під"їзду.
Чому ваші поляки не сильно розганяються в Польщі,а їдуть наприклад до мене і 3 дні в загулі,я навіть до дому не повертаюся і пішки ходжу. Бо де за 500зл 7 чоловік з реберцями, закусками і бухлом і десертами можна погуляти? Може в центрі Сопоту?
Комфорт - це коли вийшли робота 5 хв,парки рядом,для малечі все рядом,приємні сусіди і нормальний настрій. А для цього треба нормально заробляти, а не політиків проклинати.
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Додано: Нед 26 тра, 2019 16:07
Ethereum написав: flyman написав:
I краще Киева теж.
У Киевi трохи краще щодо Львова тим, що е метро та електрички (мiська+примiськi), котрi можна використовувати як достатньо зручний та швидкий громадський транспорт.
Дурниці пишете. В мене більше досвіду проживання в поляків-6 років.
В маленьких містах ж.па,немає що робити. Мені було добре Катовіце та Вроцлав розвинуті мітса. В варшаві найбільша проблема житло і корки. Те саме що в Києві,чи не так? І ще в Києві треба дивитися щоб вас не обікрали,не зіштовхнули з ліфта і не не нахамили. І куча наріків біля під"їзду.
Чому ваші поляки не сильно розганяються в Польщі,а їдуть наприклад до мене і 3 дні в загулі,я навіть до дому не повертаюся і пішки ходжу. Бо де за 500зл 7 чоловік з реберцями, закусками і бухлом і десертами можна погуляти? Може в центрі Сопоту?
Комфорт - це коли вийшли робота 5 хв,парки рядом,для малечі все рядом,приємні сусіди і нормальний настрій. А для цього треба нормально заробляти, а не політиків проклинати.
вже вiдпвовiв, що Львiв по рiвню комфорту гiрше i як за Киiв, так i за "маленькi польськi мiста" такi як Ченстохова або Зелена Гура (не кажучи про мiста побiльше)
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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