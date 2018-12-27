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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 26 тра, 2019 15:16
Долярчик написав: Козак-характерник написав: Nataly_ru написав:
Абсолютно всё вышеперечисленное, включая волшебный Гданьск, в котором мы жили 2 месяца, несправненно комфортнее Львова, просто НЕСРАВНЕННО
)))
Чим краще? Краще ніж в Києві?
А де ще були, де ще краще ніж у ляхів? Викладайте порівняльний аналіз. Може я за бугор втікну кайфувати!
... а чим Вам Туреччина не підходить?
- он, пан Акурт пише, що вже майже все "обмацяв", а краще Туреччини з її цінами/законами/і, взагалі, умовами життя - не бачить і близько!
акурт "прихватизував" нашару львiвську земельку, яку потiм перепродав, а затим втiк, щоб не вхопли за яйки, та вчить тепер як правильно писати на мовi вiдмiнки Iрпеня ...
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 26 тра, 2019 15:18, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Нед 26 тра, 2019 15:17
Козак-характерник написав:flyman
І яким вітром, Флаймене, до ляхів Тебе занесло?
Подальше вiд хунти
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Нед 26 тра, 2019 15:52
flyman написав: Козак-характерник написав: Nataly_ru написав:
Абсолютно всё вышеперечисленное, включая волшебный Гданьск, в котором мы жили 2 месяца, несправненно комфортнее Львова, просто НЕСРАВНЕННО
)))
Чим краще? Краще ніж в Києві?
А де ще були, де ще краще ніж у ляхів? Викладайте порівняльний аналіз. Може я за бугор втікну кайфувати!
I краще Киева теж.
У Киевi трохи краще щодо Львова тим, що е метро та електрички (мiська+примiськi), котрi можна використовувати як достатньо зручний та швидкий громадський транспорт.
Дурниці пишете. В мене більше досвіду проживання в поляків-6 років.
В маленьких містах ж.па,немає що робити. Мені було добре Катовіце та Вроцлав розвинуті мітса. В варшаві найбільша проблема житло і корки. Те саме що в Києві,чи не так? І ще в Києві треба дивитися щоб вас не обікрали,не зіштовхнули з ліфта і не не нахамили. І куча наріків біля під"їзду.
Чому ваші поляки не сильно розганяються в Польщі,а їдуть наприклад до мене і 3 дні в загулі,я навіть до дому не повертаюся і пішки ходжу. Бо де за 500зл 7 чоловік з реберцями, закусками і бухлом і десертами можна погуляти? Може в центрі Сопоту?
Комфорт - це коли вийшли робота 5 хв,парки рядом,для малечі все рядом,приємні сусіди і нормальний настрій. А для цього треба нормально заробляти, а не політиків проклинати.
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Додано: Нед 26 тра, 2019 16:07
Ethereum написав: flyman написав:
I краще Киева теж.
У Киевi трохи краще щодо Львова тим, що е метро та електрички (мiська+примiськi), котрi можна використовувати як достатньо зручний та швидкий громадський транспорт.
Дурниці пишете. В мене більше досвіду проживання в поляків-6 років.
В маленьких містах ж.па,немає що робити. Мені було добре Катовіце та Вроцлав розвинуті мітса. В варшаві найбільша проблема житло і корки. Те саме що в Києві,чи не так? І ще в Києві треба дивитися щоб вас не обікрали,не зіштовхнули з ліфта і не не нахамили. І куча наріків біля під"їзду.
Чому ваші поляки не сильно розганяються в Польщі,а їдуть наприклад до мене і 3 дні в загулі,я навіть до дому не повертаюся і пішки ходжу. Бо де за 500зл 7 чоловік з реберцями, закусками і бухлом і десертами можна погуляти? Може в центрі Сопоту?
Комфорт - це коли вийшли робота 5 хв,парки рядом,для малечі все рядом,приємні сусіди і нормальний настрій. А для цього треба нормально заробляти, а не політиків проклинати.
вже вiдпвовiв, що Львiв по рiвню комфорту гiрше i як за Киiв, так i за "маленькi польськi мiста" такi як Ченстохова або Зелена Гура (не кажучи про мiста побiльше)
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Нед 26 тра, 2019 16:58
Долярчик написав: Ethereum написав:
Будується КМДШа школа. Транспортна розв"язка? Трамвай мало? Машрутки тодять і на Стрийську.
Тут ваш турецький друг не порадить,тому що Новий Львів був завжди хорошим районом,крім того скоро там близько ІТ парк буде і Нестле рядом. Ви явно не місцевий. Якщо рівняти з Чорновола ,то саме там термітники.
Але може я помиляюся)) Тому критикуйте
.... явно не місцевий)) - голосно сказано!
...ви бачили, яка там щільна забудова і ще будують?.... хоч зараз всюди ЩІЛЬНО будують
Львівський БатяР написав:
Якщо ви прчнете рахувати правильно, тобто почнете рахувати, прибуток з депо щей за період поки ваш фундамент перетвориться в будинок, а потім голі стіни того будинку в квартиру придатну для здачі, ви зрозумієте, що депо станом на зараз навіть цікавіше..
- так ото-то! - що я це все враховую і мені чим раз, тим менше хочеться пірнути у "лендлордизм"
- тільки одне ще цю думку "стимулює" - це взяття гривневого кредиту/іпотеки.... - як-не-як, а гроші мають властивість знецінюватись
flyman написав:
Долярчик, от тут ти мислиш вiрно.
Крiм того, в депо майже нема простоiв
- там головне диверсифікація і дивитись, коли більше заходити в долар, а коли в гривню!
flyman написав:
викладай кошторис по пунктам....робота, матерiали...
- а що викладати?
... ну поверхнево підбив, то вийшло, на моменті, не багато..... щось ~ 23тис.грн.
- це:
1)...електрика(кабеля, коробки, вимикачі, резетки) щось до 3тис.
2)... а інші кошти пішли на все решти: сантехніка+опалення(труби, фітінги, радіатори), далі цемент/пісок(бо стяжку самі колотили) сітка, твердий пінопласт, клейонка.... + 2 відра, бадя, щоб в ній колотити розчин, + інструмен деякий докупляв: викрутка, плоскогупці, насадка-міксер, шуфля і т. п.
...а далі будуть більш масштабніші витрати.....
(ще раз нагадую, що покищо, все робимо самі і на майстрів не тратимось)
як ремонт? який кошторис тепер? коли новосiлля?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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