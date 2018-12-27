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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 372373374375
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 15:16

  Долярчик написав:
  Козак-характерник написав:
  Nataly_ru написав:Абсолютно всё вышеперечисленное, включая волшебный Гданьск, в котором мы жили 2 месяца, несправненно комфортнее Львова, просто НЕСРАВНЕННО :))))

Чим краще? Краще ніж в Києві? :P А де ще були, де ще краще ніж у ляхів? Викладайте порівняльний аналіз. Може я за бугор втікну кайфувати! :P

... а чим Вам Туреччина не підходить?
- он, пан Акурт пише, що вже майже все "обмацяв", а краще Туреччини з її цінами/законами/і, взагалі, умовами життя - не бачить і близько! :wink:

акурт "прихватизував" нашару львiвську земельку, яку потiм перепродав, а затим втiк, щоб не вхопли за яйки, та вчить тепер як правильно писати на мовi вiдмiнки Iрпеня ...
Востаннє редагувалось flyman в Нед 26 тра, 2019 15:18, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 15:17

  Козак-характерник написав:flyman І яким вітром, Флаймене, до ляхів Тебе занесло? :P

Подальше вiд хунти
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 15:52

  flyman написав:
  Козак-характерник написав:
  Nataly_ru написав:Абсолютно всё вышеперечисленное, включая волшебный Гданьск, в котором мы жили 2 месяца, несправненно комфортнее Львова, просто НЕСРАВНЕННО :))))

Чим краще? Краще ніж в Києві? :P А де ще були, де ще краще ніж у ляхів? Викладайте порівняльний аналіз. Може я за бугор втікну кайфувати! :P

I краще Киева теж.
У Киевi трохи краще щодо Львова тим, що е метро та електрички (мiська+примiськi), котрi можна використовувати як достатньо зручний та швидкий громадський транспорт.


Дурниці пишете. В мене більше досвіду проживання в поляків-6 років.
В маленьких містах ж.па,немає що робити. Мені було добре Катовіце та Вроцлав розвинуті мітса. В варшаві найбільша проблема житло і корки. Те саме що в Києві,чи не так? І ще в Києві треба дивитися щоб вас не обікрали,не зіштовхнули з ліфта і не не нахамили. І куча наріків біля під"їзду.
Чому ваші поляки не сильно розганяються в Польщі,а їдуть наприклад до мене і 3 дні в загулі,я навіть до дому не повертаюся і пішки ходжу. Бо де за 500зл 7 чоловік з реберцями, закусками і бухлом і десертами можна погуляти? Може в центрі Сопоту? :D Комфорт - це коли вийшли робота 5 хв,парки рядом,для малечі все рядом,приємні сусіди і нормальний настрій. А для цього треба нормально заробляти, а не політиків проклинати.
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 16:07

  Ethereum написав:
  flyman написав:I краще Киева теж.
У Киевi трохи краще щодо Львова тим, що е метро та електрички (мiська+примiськi), котрi можна використовувати як достатньо зручний та швидкий громадський транспорт.


Дурниці пишете. В мене більше досвіду проживання в поляків-6 років.
В маленьких містах ж.па,немає що робити. Мені було добре Катовіце та Вроцлав розвинуті мітса. В варшаві найбільша проблема житло і корки. Те саме що в Києві,чи не так? І ще в Києві треба дивитися щоб вас не обікрали,не зіштовхнули з ліфта і не не нахамили. І куча наріків біля під"їзду.
Чому ваші поляки не сильно розганяються в Польщі,а їдуть наприклад до мене і 3 дні в загулі,я навіть до дому не повертаюся і пішки ходжу. Бо де за 500зл 7 чоловік з реберцями, закусками і бухлом і десертами можна погуляти? Може в центрі Сопоту? :D Комфорт - це коли вийшли робота 5 хв,парки рядом,для малечі все рядом,приємні сусіди і нормальний настрій. А для цього треба нормально заробляти, а не політиків проклинати.

вже вiдпвовiв, що Львiв по рiвню комфорту гiрше i як за Киiв, так i за "маленькi польськi мiста" такi як Ченстохова або Зелена Гура (не кажучи про мiста побiльше)
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 16:58

  Долярчик написав:
  Ethereum написав:Будується КМДШа школа. Транспортна розв"язка? Трамвай мало? Машрутки тодять і на Стрийську.
Тут ваш турецький друг не порадить,тому що Новий Львів був завжди хорошим районом,крім того скоро там близько ІТ парк буде і Нестле рядом. Ви явно не місцевий. Якщо рівняти з Чорновола ,то саме там термітники.
Але може я помиляюся)) Тому критикуйте

.... явно не місцевий)) - голосно сказано!
...ви бачили, яка там щільна забудова і ще будують?.... хоч зараз всюди ЩІЛЬНО будують :(
  Львівський БатяР написав:Якщо ви прчнете рахувати правильно, тобто почнете рахувати, прибуток з депо щей за період поки ваш фундамент перетвориться в будинок, а потім голі стіни того будинку в квартиру придатну для здачі, ви зрозумієте, що депо станом на зараз навіть цікавіше..

- так ото-то! - що я це все враховую і мені чим раз, тим менше хочеться пірнути у "лендлордизм" :) - тільки одне ще цю думку "стимулює" - це взяття гривневого кредиту/іпотеки.... - як-не-як, а гроші мають властивість знецінюватись :)
  flyman написав:Долярчик, от тут ти мислиш вiрно.
Крiм того, в депо майже нема простоiв

- там головне диверсифікація і дивитись, коли більше заходити в долар, а коли в гривню!
  flyman написав:викладай кошторис по пунктам....робота, матерiали...

- а що викладати?
... ну поверхнево підбив, то вийшло, на моменті, не багато..... щось ~ 23тис.грн.
- це:
1)...електрика(кабеля, коробки, вимикачі, резетки) щось до 3тис.
2)... а інші кошти пішли на все решти: сантехніка+опалення(труби, фітінги, радіатори), далі цемент/пісок(бо стяжку самі колотили) сітка, твердий пінопласт, клейонка.... + 2 відра, бадя, щоб в ній колотити розчин, + інструмен деякий докупляв: викрутка, плоскогупці, насадка-міксер, шуфля і т. п.

...а далі будуть більш масштабніші витрати.....
(ще раз нагадую, що покищо, все робимо самі і на майстрів не тратимось)

як ремонт? який кошторис тепер? коли новосiлля?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 19:34

"людина - планує, а Бог - керує!" ©®™

  flyman написав:як ремонт? який кошторис тепер? коли новосiлля?

... наразі, трохи вдарив "по гальмах" і так не швидкорухаючого ремонту...... - форс-мажорні обставини(здоров'я мами) :roll:
- але, має бути все добре!
... і маю надію, що через 2 тижні "вдарю зразу по другій, а потім і по третій передачі" ремонту!

п. с.
... а в тебе що з ремонтом? - давно фоток не було...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 19:38

  Долярчик написав:
  flyman написав:як ремонт? який кошторис тепер? коли новосiлля?

... наразі, трохи вдарив "по гальмах" і так не швидкорухаючого ремонту...... - форс-мажорні обставини(здоров'я мами) :roll:
- але, має бути все добре!
... і маю надію, що через 2 тижні "вдарю зразу по другій, а потім і по третій передачі" ремонту!

п. с.
... а в тебе що з ремонтом? - давно фоток не було...

то ти все тещиними млинцями давишся?
все о.к. з ремонтом,
показувати нема що, все банально, потрохи йде .. правда сильно захламлено.. тому поки щоб без фоток, поки не його не повикидаю
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 19:48

  Козак-характерник написав:
  Nataly_ru написав:Абсолютно всё вышеперечисленное, включая волшебный Гданьск, в котором мы жили 2 месяца, несправненно комфортнее Львова, просто НЕСРАВНЕННО :))))

Чим краще? Краще ніж в Києві? :P А де ще були, де ще краще ніж у ляхів? Викладайте порівняльний аналіз. Може я за бугор втікну кайфувати! :P

Так у знакомого, как правило за отопление у него выходит дороже, у него отопление и гор. вода только в отопительный сезон, летом бойлер. Подъезды не отапливаются. На отопление и гар. воду стоит обычный счетчик, т.е. платит за расход воды, а не за потребленные калории.
По площади квартиры одинаковы, но у меня угловая и последний этаж, а у него в середине дома.
Естественно у меня газ идет и на отопление и на гар. воду, а у него только на отопление (именно эти цены сравнивали), т.к. гар. вода у него + еще и сама вода идет.
Естественно у них обслуживание + котельщик все включено в тариф.
Ну и у меня отопительный сезон начинается и заканчивается, когда дома холодно/тепло, а у него по календарю и температуре на улице.
У него если по счетчику 0, то хотели что-то брать, но он вроде не заплатил - мол не жил и не пользовался.
Есть там хитрые, кто себе сделал скрытно теплый пол по их правилам вроде как нельзя, но кто ж у нас на правила смотрит, а проверить, что там под стяжкой, никто уже не может, а на кухне просто скрытый кран есть на всякий случай.
Я вот правда задумался дополнительно электро сделать, но этой зимой руки не дошли - думаю в следующий сезон все подключу, думаю дешевле выйдет чем газ - буду смотреть.
ol_zy
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