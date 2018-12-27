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Козак-характерник написав: І якщо все ж прибудинкова котельня, то скажіть наступне. Я вимкнув опалення під час опалювального сезону. Я щось платитиму за опалення, якщо лічильник показує нульвий розход? Просто це якось не справедливо виходе. Опалювальний сезон триває, котельня працює, обігріває квартири, площі по за межами квартир, а хтось вимкнув і нічого не платить. Чи я щось не так розумію? І ці втрати закладені вже в тариф? Тоді дійсно, що при такій системі, як писав Долярчик, тариф може бути кінський. Чи як це відбувається на практиці? Питання до всіх хто в курсі, не лише пані Наталії.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник написав: І якщо все ж прибудинкова котельня, то скажіть наступне. Я вимкнув опалення під час опалювального сезону. Я щось платитиму за опалення, якщо лічильник показує нульвий розход? Просто це якось не справедливо виходе. Опалювальний сезон триває, котельня працює, обігріває квартири, площі по за межами квартир, а хтось вимкнув і нічого не платить. Чи я щось не так розумію? І ці втрати закладені вже в тариф? Тоді дійсно, що при такій системі, як писав Долярчик, тариф може бути кінський. Чи як це відбувається на практиці? Питання до всіх хто в курсі, не лише пані Наталії.
Зависит от ОСББ, скорее всего будут брать минимум за обслуживание и котельщика, но это все индивидуально для каждого дома.
ol_zy написав:Зависит от ОСББ, скорее всего будут брать минимум за обслуживание и котельщика, но это все индивидуально для каждого дома.
От і хочу почути від конкретних форумчан, як на практиці відбувається.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник написав:І якщо все ж прибудинкова котельня, то скажіть наступне. Я вимкнув опалення під час опалювального сезону. Я щось платитиму за опалення, якщо лічильник показує нульвий розход? Просто це якось не справедливо виходе. Опалювальний сезон триває, котельня працює, обігріває квартири, площі по за межами квартир, а хтось вимкнув і нічого не платить. Чи я щось не так розумію? І ці втрати закладені вже в тариф? Тоді дійсно, що при такій системі, як писав Долярчик, тариф може бути кінський. Чи як це відбувається на практиці? Питання до всіх хто в курсі, не лише пані Наталії.
В щуцинских ипенях есть отдельная оплата за сети ГВ и ЦО. Распределяется пропорционально метражу квартиры. В среднемесячных расходах получается примерно 40%.
Gastarbaiter написав:В щуцинских ипенях есть отдельная оплата за сети ГВ и ЦО. Распределяется пропорционально метражу квартиры. В среднемесячных расходах получается примерно 40%.
Це не по фен-шую. Як абонплата. Я хочу платити ЛИШЕ по лічильнику. Якщо немає розходу, то нічого не платити. Щоб прозоро все було.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
jump написав:Козаче, оплата тільки за лічильником і нічого лишнього - лише ІО
Просто хитрожопі забудовники обзивають індивідуальним опаленням і прибудинкову котельню. А по факту, це колгосп.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
ol_zy написав:С ИО - оно понятно, тут вопрос с "прибудинковою котельнею" более интересен.
Та ото ж... Котел - це власна котельня в кожній квартирі. А прибудинкова котельня - колгосп. І як там в тому колгоспі трудодні нараховують, не відомо. Відчуваю дупою, що якась падлянка там закладена всередині. Як написали вище, абонка. Користувався чи ні, все одно плати за послугу. Чи, якщо абонка відсутня, то кінський тариф, в якому закладені всі втрати. Адже котельня працює. І якщо частина квартир вимкне опалення, то витрати на обслуговування котельні хтось винен оплатити. Гіпертрофона ситуація - всі квартири вимкнули опалення. Котельня працює. Хто оплатить бенкет? Тобто або вводити абонку, або закладати такі втрати в тариф.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.