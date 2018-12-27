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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 374375376377>
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 09:27

jump Можете розтлумачити?

  Козак-характерник написав: І якщо все ж прибудинкова котельня, то скажіть наступне. Я вимкнув опалення під час опалювального сезону. Я щось платитиму за опалення, якщо лічильник показує нульвий розход? Просто це якось не справедливо виходе. Опалювальний сезон триває, котельня працює, обігріває квартири, площі по за межами квартир, а хтось вимкнув і нічого не платить. Чи я щось не так розумію? І ці втрати закладені вже в тариф? Тоді дійсно, що при такій системі, як писав Долярчик, тариф може бути кінський. Чи як це відбувається на практиці? Питання до всіх хто в курсі, не лише пані Наталії. :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 09:54

  Козак-характерник написав:jump Можете розтлумачити?

  Козак-характерник написав: І якщо все ж прибудинкова котельня, то скажіть наступне. Я вимкнув опалення під час опалювального сезону. Я щось платитиму за опалення, якщо лічильник показує нульвий розход? Просто це якось не справедливо виходе. Опалювальний сезон триває, котельня працює, обігріває квартири, площі по за межами квартир, а хтось вимкнув і нічого не платить. Чи я щось не так розумію? І ці втрати закладені вже в тариф? Тоді дійсно, що при такій системі, як писав Долярчик, тариф може бути кінський. Чи як це відбувається на практиці? Питання до всіх хто в курсі, не лише пані Наталії. :P

Зависит от ОСББ, скорее всего будут брать минимум за обслуживание и котельщика, но это все индивидуально для каждого дома.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:12

  ol_zy написав:Зависит от ОСББ, скорее всего будут брать минимум за обслуживание и котельщика, но это все индивидуально для каждого дома.

От і хочу почути від конкретних форумчан, як на практиці відбувається.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:21

  Козак-характерник написав:І якщо все ж прибудинкова котельня, то скажіть наступне. Я вимкнув опалення під час опалювального сезону. Я щось платитиму за опалення, якщо лічильник показує нульвий розход? Просто це якось не справедливо виходе. Опалювальний сезон триває, котельня працює, обігріває квартири, площі по за межами квартир, а хтось вимкнув і нічого не платить. Чи я щось не так розумію? І ці втрати закладені вже в тариф? Тоді дійсно, що при такій системі, як писав Долярчик, тариф може бути кінський. Чи як це відбувається на практиці? Питання до всіх хто в курсі, не лише пані Наталії. :P

В щуцинских ипенях есть отдельная оплата за сети ГВ и ЦО. Распределяется пропорционально метражу квартиры. В среднемесячных расходах получается примерно 40%.Зображення
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:27

  Gastarbaiter написав:В щуцинских ипенях есть отдельная оплата за сети ГВ и ЦО. Распределяется пропорционально метражу квартиры. В среднемесячных расходах получается примерно 40%.Зображення

Це не по фен-шую. :P Як абонплата. Я хочу платити ЛИШЕ по лічильнику. Якщо немає розходу, то нічого не платити. Щоб прозоро все було.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:38

  Козак-характерник написав:
  Gastarbaiter написав:В щуцинских ипенях есть отдельная оплата за сети ГВ и ЦО. Распределяется пропорционально метражу квартиры. В среднемесячных расходах получается примерно 40%.Зображення

Це не по фен-шую. :P Як абонплата. Я хочу платити ЛИШЕ по лічильнику. Якщо немає розходу, то нічого не платити. Щоб прозоро все було.


Козаче,
оплата тільки за лічильником і нічого лишнього - лише ІО
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:42

  jump написав:Козаче,
оплата тільки за лічильником і нічого лишнього - лише ІО

Просто хитрожопі забудовники обзивають індивідуальним опаленням і прибудинкову котельню. А по факту, це колгосп. :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:42

  jump написав:
  Козак-характерник написав:
  Gastarbaiter написав:В щуцинских ипенях есть отдельная оплата за сети ГВ и ЦО. Распределяется пропорционально метражу квартиры. В среднемесячных расходах получается примерно 40%.Зображення

Це не по фен-шую. :P Як абонплата. Я хочу платити ЛИШЕ по лічильнику. Якщо немає розходу, то нічого не платити. Щоб прозоро все було.


Козаче,
оплата тільки за лічильником і нічого лишнього - лише ІО

С ИО - оно понятно, тут вопрос с "прибудинковою котельнею" более интересен.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:47

  ol_zy написав:С ИО - оно понятно, тут вопрос с "прибудинковою котельнею" более интересен.

Та ото ж... :P Котел - це власна котельня в кожній квартирі. А прибудинкова котельня - колгосп. І як там в тому колгоспі трудодні нараховують, не відомо. :P Відчуваю дупою, що якась падлянка там закладена всередині. Як написали вище, абонка. Користувався чи ні, все одно плати за послугу. Чи, якщо абонка відсутня, то кінський тариф, в якому закладені всі втрати. Адже котельня працює. І якщо частина квартир вимкне опалення, то витрати на обслуговування котельні хтось винен оплатити. Гіпертрофона ситуація - всі квартири вимкнули опалення. Котельня працює. Хто оплатить бенкет? Тобто або вводити абонку, або закладати такі втрати в тариф.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 11:01

  Козак-характерник написав:
  jump написав:Козаче,
оплата тільки за лічильником і нічого лишнього - лише ІО

Просто хитрожопі забудовники обзивають індивідуальним опаленням і прибудинкову котельню. А по факту, це колгосп. :P


це не тільки колгосп, а й щорічні додаткові витрати на підтримку придомової котельні у справному стані.
jump
 
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