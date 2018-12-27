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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 374375376377
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 11:04

  jump написав:це не тільки колгосп, а й щорічні додаткові витрати на підтримку придомової котельні у справному стані.

Такий хокей нам, анархистам - індивідуалістам не потрібний... :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 12:42

будьте обережні, балкони, цегла, ліпнина на голову...

У центрі Львова на голову дівчини впала цегла
http://fortpost.lviv.ua/novyny/20517-u- ... ilZgdFYYao
jump
 
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