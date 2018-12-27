Такий хокей нам, анархистам - індивідуалістам не потрібний...
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Додано: Пон 27 тра, 2019 11:04
Такий хокей нам, анархистам - індивідуалістам не потрібний...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Пон 27 тра, 2019 12:42
будьте обережні, балкони, цегла, ліпнина на голову...
У центрі Львова на голову дівчини впала цегла
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