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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 377378379380
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 11:11

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

.... і Авалон СМІЛИВО будує свій Тайм на Полтві!
- сміливці! © :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 11:18

  Долярчик написав:.... і Авалон СМІЛИВО будує свій Тайм на Полтві!
- сміливці! © :)


усе будується для пересічного 8)
авалону по барабану - аби вигідно спихнути :wink:

додумались же до будівництва свічок на 19-25 поверхів біля церкви на Сихові! (авалон ап)

там й так дике перенаселення... ні за\хати у сихів - ні виїхати з нього зранку на роботу..
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 11:24

Полтва

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Буквально ще до 1872 року вона привільно звивалася по місту, огинаючи острівці з осокою. Проте річка приносила багато проблем городянам. Її досить довга протяжність, наявність болотистих місцевостей, осока і трава провокували появу безлічі комарів та іншої мошкари. Це все тягло за собою ймовірність виникнення небезпечних захворювань, включаючи малярію. Періодично річка влаштовувала «сюрпризи» у вигляді повеней, зносячиі руйнуючи будинки жителів. Тому на початку 19 століття Магістрат приймає рішення ув’язнити річку в підземеллі, побудувавши підземний колектор.
Зображення
Будівництво тривало близько 35 років, зараз загальна протяжність цієї унікальної львівської каналізаційної системи складає більше 150 км. У проекту було багато критиків і прихильників, але зараз досить складно об’єктивно судити, наскільки виправданим було це непросте рішення в ті часи.

Кажуть, що Львів міг мати і набережну. Свого часу граф Станіслав Скарбек вирішив пожертвувати фінанси на будівництво театрального будинку або набережної. Городяни вибрали театр, і на сьогоднішній день у Львові є велична споруда національного театру імені М. Заньковецької. А тим часом деякі жителі міста стверджують, що якщо опуститися в оркестрову яму Львівської опери, то за стіною можна почути звук хвиль підземної річки, що б’ються об бетон.
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Проходячи під землею, річка оточена тільки кам’яними стінами каналізаційного колектора. Але як тільки вона добігає до берегів Розточчя, навколишнє картина різко міняється. Високі гори і велика кількість зелені навколо заворожують людину своєю красою, нагадуючи про те, що Львів – це перлина Західної України.

Трохи більше сотні років тому ця річка була окрасою міста, зараз же вона використовується як каналізаційний колектор. Львів’яни періодично скаржаться на дуже неприємний запах після дощів, однак варто відзначити, що Полтва врятувала багато невинних життів. Під час другої світової війни там ховалися євреї від німців, а в повоєнний час кам’яні склепіння дали притулок українцям, які ховалися від НКВДистів.

Багато міст мають поховані річки, історія яких досить сумна. Спочатку на їх берегах селяться люди, вони їх годують і напувають. Люди всі свої відходи скидають в річку, забруднюють її, а потім і зовсім прибирають її води з очей геть. У Львові ця ситуація особливо помітна.

На думку фахівців, води річки і каналізаційні стоки не повинні бути одним і тим же. У світі навіть дощова вода відділяється від каналізації, у нас – все разом. Інженери водоканалу кажуть, що існуючі тепер каналізаційні тунелі не витримають більше 30 років. Можна тільки уявити, що буде, коли всі нечистоти вийдуть на поверхню.

Громадою періодично піднімається питання про повернення річки на поверхню, адже Львів – єдине на сьогодні обласне місто України, де немає своєї річки. Багатьом така ідея здається утопією, проте очищення джерел, які її живлять – цілком реальна можливість. Саме тому останнім часом силами різних активістів було проведено безліч акцій, які нагадують львів’янам про наявність у місті водної артерії.
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Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 21:23

  Козак-характерник написав:
  Львівський БатяР написав:
  Козак-характерник написав:Локація: Гнатюка, 45кв. 4-й поверх, парадний вхід, вікна на двір, сонячна сторона. Австрійський будинок. Позиціонується як двокімнатна. Стан:вбитий. 55тис.$.

Ціна адекватна, як вважаєте?

Дорого як на мене... Якби ремонт був, що можна одразу вселитись, а так, хай ще постоїть, не прийшов її час.

Стосовно опалення підїзду то все вирішують мешканці, є вайбер група. По факту всі зацікавлені в економії тому з тим все нормуль. Тай рахунок там приходить копійчаний.
Доречі в Європі найекономнішим вважається ЦО думаю. Але то Європа там лбди пралки не ставлять, а носять лахи в пральню...

П.С для точності стаердження треба просто порівняти рахунки двох варіантів з приблизно однаковим метражем.

Це гарний випадок, коли свідомі мешканці. Але є й інші випадки мабуть, не такі щасливі.

П.С. По Гнатюка хата, вважаєте, що 45000$ красна ціна? :P Власник напирає на кошерній локації. Мені теж подобається. Недалеко від залізничних кас. Тому і цінник задирає мабуть.


Десь так, якщо там є котел. Якщо його не має то 41-42 к.у.о.

Я в батьків два роки тому міняв старе АГВ радянських часів на сучасний котел, то вийшло десь біля 20000грн. Сума включає вартість котла, гільзовку комина (без того ніяк), вартість папірців (проект, всякі дозволи і дозволи для дозволів), хабарів не давали, все йшло ч.з касу і зайняло 2-3 місяці. Це врахуйте, що батареї були, тобто включились в стару розводку.
А якщо в тій хаті п'єци то ше треба штробити стіни і вішати батареї, що вам обійдеться загалом біля 2к у.о
Львівський БатяР
 
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  #<1 ... 377378379380
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