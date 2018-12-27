Додано: Чет 30 тра, 2019 11:24

Буквально ще до 1872 року вона привільно звивалася по місту, огинаючи острівці з осокою. Проте річка приносила багато проблем городянам. Її досить довга протяжність, наявність болотистих місцевостей, осока і трава провокували появу безлічі комарів та іншої мошкари. Це все тягло за собою ймовірність виникнення небезпечних захворювань, включаючи малярію. Періодично річка влаштовувала «сюрпризи» у вигляді повеней, зносячиі руйнуючи будинки жителів. Тому на початку 19 століття Магістрат приймає рішення ув’язнити річку в підземеллі, побудувавши підземний колектор.Будівництво тривало близько 35 років, зараз загальна протяжність цієї унікальної львівської каналізаційної системи складає більше 150 км. У проекту було багато критиків і прихильників, але зараз досить складно об’єктивно судити, наскільки виправданим було це непросте рішення в ті часи.Кажуть, що Львів міг мати і набережну. Свого часу граф Станіслав Скарбек вирішив пожертвувати фінанси на будівництво театрального будинку або набережної. Городяни вибрали театр, і на сьогоднішній день у Львові є велична споруда національного театру імені М. Заньковецької. А тим часом деякі жителі міста стверджують, що якщо опуститися в оркестрову яму Львівської опери, то за стіною можна почути звук хвиль підземної річки, що б’ються об бетон.Проходячи під землею, річка оточена тільки кам’яними стінами каналізаційного колектора. Але як тільки вона добігає до берегів Розточчя, навколишнє картина різко міняється. Високі гори і велика кількість зелені навколо заворожують людину своєю красою, нагадуючи про те, що Львів – це перлина Західної України.Трохи більше сотні років тому ця річка була окрасою міста, зараз же вона використовується як каналізаційний колектор. Львів’яни періодично скаржаться на дуже неприємний запах після дощів, однак варто відзначити, що Полтва врятувала багато невинних життів. Під час другої світової війни там ховалися євреї від німців, а в повоєнний час кам’яні склепіння дали притулок українцям, які ховалися від НКВДистів.Багато міст мають поховані річки, історія яких досить сумна. Спочатку на їх берегах селяться люди, вони їх годують і напувають. Люди всі свої відходи скидають в річку, забруднюють її, а потім і зовсім прибирають її води з очей геть. У Львові ця ситуація особливо помітна.На думку фахівців, води річки і каналізаційні стоки не повинні бути одним і тим же. У світі навіть дощова вода відділяється від каналізації, у нас – все разом. Інженери водоканалу кажуть, що існуючі тепер каналізаційні тунелі не витримають більше 30 років. Можна тільки уявити, що буде, коли всі нечистоти вийдуть на поверхню.Громадою періодично піднімається питання про повернення річки на поверхню, адже Львів – єдине на сьогодні обласне місто України, де немає своєї річки. Багатьом така ідея здається утопією, проте очищення джерел, які її живлять – цілком реальна можливість. Саме тому останнім часом силами різних активістів було проведено безліч акцій, які нагадують львів’янам про наявність у місті водної артерії.