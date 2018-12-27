.... і Авалон СМІЛИВО будує свій Тайм на Полтві!
- сміливці! ©
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 30 тра, 2019 11:11
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
.... і Авалон СМІЛИВО будує свій Тайм на Полтві!
- сміливці! ©
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 30 тра, 2019 11:18
усе будується для пересічного
авалону по барабану - аби вигідно спихнути
додумались же до будівництва свічок на 19-25 поверхів біля церкви на Сихові! (авалон ап)
там й так дике перенаселення... ні за\хати у сихів - ні виїхати з нього зранку на роботу..
Додано: Чет 30 тра, 2019 11:24
Полтва
Буквально ще до 1872 року вона привільно звивалася по місту, огинаючи острівці з осокою. Проте річка приносила багато проблем городянам. Її досить довга протяжність, наявність болотистих місцевостей, осока і трава провокували появу безлічі комарів та іншої мошкари. Це все тягло за собою ймовірність виникнення небезпечних захворювань, включаючи малярію. Періодично річка влаштовувала «сюрпризи» у вигляді повеней, зносячиі руйнуючи будинки жителів. Тому на початку 19 століття Магістрат приймає рішення ув’язнити річку в підземеллі, побудувавши підземний колектор.
Будівництво тривало близько 35 років, зараз загальна протяжність цієї унікальної львівської каналізаційної системи складає більше 150 км. У проекту було багато критиків і прихильників, але зараз досить складно об’єктивно судити, наскільки виправданим було це непросте рішення в ті часи.
Кажуть, що Львів міг мати і набережну. Свого часу граф Станіслав Скарбек вирішив пожертвувати фінанси на будівництво театрального будинку або набережної. Городяни вибрали театр, і на сьогоднішній день у Львові є велична споруда національного театру імені М. Заньковецької. А тим часом деякі жителі міста стверджують, що якщо опуститися в оркестрову яму Львівської опери, то за стіною можна почути звук хвиль підземної річки, що б’ються об бетон.
Проходячи під землею, річка оточена тільки кам’яними стінами каналізаційного колектора. Але як тільки вона добігає до берегів Розточчя, навколишнє картина різко міняється. Високі гори і велика кількість зелені навколо заворожують людину своєю красою, нагадуючи про те, що Львів – це перлина Західної України.
Трохи більше сотні років тому ця річка була окрасою міста, зараз же вона використовується як каналізаційний колектор. Львів’яни періодично скаржаться на дуже неприємний запах після дощів, однак варто відзначити, що Полтва врятувала багато невинних життів. Під час другої світової війни там ховалися євреї від німців, а в повоєнний час кам’яні склепіння дали притулок українцям, які ховалися від НКВДистів.
Багато міст мають поховані річки, історія яких досить сумна. Спочатку на їх берегах селяться люди, вони їх годують і напувають. Люди всі свої відходи скидають в річку, забруднюють її, а потім і зовсім прибирають її води з очей геть. У Львові ця ситуація особливо помітна.
На думку фахівців, води річки і каналізаційні стоки не повинні бути одним і тим же. У світі навіть дощова вода відділяється від каналізації, у нас – все разом. Інженери водоканалу кажуть, що існуючі тепер каналізаційні тунелі не витримають більше 30 років. Можна тільки уявити, що буде, коли всі нечистоти вийдуть на поверхню.
Громадою періодично піднімається питання про повернення річки на поверхню, адже Львів – єдине на сьогодні обласне місто України, де немає своєї річки. Багатьом така ідея здається утопією, проте очищення джерел, які її живлять – цілком реальна можливість. Саме тому останнім часом силами різних активістів було проведено безліч акцій, які нагадують львів’янам про наявність у місті водної артерії.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Суб 01 чер, 2019 21:23
Десь так, якщо там є котел. Якщо його не має то 41-42 к.у.о.
Я в батьків два роки тому міняв старе АГВ радянських часів на сучасний котел, то вийшло десь біля 20000грн. Сума включає вартість котла, гільзовку комина (без того ніяк), вартість папірців (проект, всякі дозволи і дозволи для дозволів), хабарів не давали, все йшло ч.з касу і зайняло 2-3 місяці. Це врахуйте, що батареї були, тобто включились в стару розводку.
А якщо в тій хаті п'єци то ше треба штробити стіни і вішати батареї, що вам обійдеться загалом біля 2к у.о
Додано: Нед 02 чер, 2019 07:29
Знято зі Стуса,12 - новобуду, будівництво якого безуспішно намагались зупинити активісти, в т.ч. і через суд.
29.05.2019 о 16:30
Річка по Вул. Стуса
Додано: Нед 02 чер, 2019 14:39
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
....хочу зрозуміти теперішню ситуацію по нерухомості...
- якщо, НАПРИКЛАД, є така задача:
- вхідні: маємо однуху в новобуді під оренду(в "середній" локації)
- і маємо кешем на таку ж однуху...
.... тепер питання - що зараз/чи до кінця року ВИГІДНО:
1) - купити ще одну однуху ГОТОВУ(з ремонтом/без? )
2) - купити її на етапі котловану?
3) - продати ту, що є?(і вийти повністю в кеш) ?
- виберіть, або напишіть СВІЙ ВАРІАНТ!
Дякую!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 02 чер, 2019 14:55
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
1. Вкладывать в недвигу ради сдачи в аренду, это вариант для 50 летних пенсионеров. Ну или для отмыва чорного нала всяким чиновникам и пушерам.
2. Капитализация рынка недвиги за счет одних заробитчан долго продолжаться не будет. Как у вас там в местности с экономикой? Есть новые производства или открытые филиалы серьезных контор?
Додано: Пон 03 чер, 2019 03:00
Долярчик Я за 100% кеш!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Пон 03 чер, 2019 11:11
купуй квартирку і отримай телевізію:-)
Будівельна компанія «Аурум» звела у Львові вже не один житловий комплекс. Найвідоміші – це «Аурум» на вулиці Яцкова. Зараз – закінчено будівництво перших черг «Аурум Сіті» на Пимоненка та «Аурум Тауер» на вулиці Під Голоском. Там облаштовують прибудинкову територію та заїзди, щоб доступи до будинків були безпечними. Невдовзі власники квартир в «Аурум Сіті» вже отримають ключі від своїх осель.
З початком літа будівельна компанія «Аурум» підготувала сюрприз для майбутніх мешканців.
При купівлі 2-х, 3-х-кімнатних та дворівневих квартир кожному клієнту буде вручено телевізор Samsung із функцією Smart TV відповідно 43, 50 або 65 дюймів в подарунок або грошова знижка від їх вартості.
Новітня модель телевізора від відомого бренду допоможе перетворити вашу майбутню оселю в справжній кінотеатр.
шукають "інвесторів"
Додано: Пон 03 чер, 2019 14:06
3-й варіант.
|