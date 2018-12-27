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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 378379380381
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 14:07

  escobar написав:1. Вкладывать в недвигу ради сдачи в аренду, это вариант для 50 летних пенсионеров. Ну или для отмыва чорного нала всяким чиновникам и пушерам.
2. Капитализация рынка недвиги за счет одних заробитчан долго продолжаться не будет. Как у вас там в местности с экономикой? Есть новые производства или открытые филиалы серьезных контор?

Саме так.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 15:09

Браття і сестри! Лот: вул.Соломії Крушельницької, 38кв, 3-й поверх, стан житловий, не бабушатник, але й не ідеальний, хата була під подобову оренду. Вікна на двір, сонячна сторона. Недоліки: вхід по балкону і пічне опалення. 40000$ - адекватна ціна? Які думки?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 15:19

  escobar написав:1. Вкладывать в недвигу ради сдачи в аренду, это вариант для 50 летних пенсионеров. Ну или для отмыва чорного нала всяким чиновникам и пушерам.


Куди б ви вкладали гроші?
amphiton
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 15:55

  Козак-характерник написав:Браття і сестри! Лот: вул.Соломії Крушельницької, 38кв, 3-й поверх, стан житловий, не бабушатник, але й не ідеальний, хата була під подобову оренду. Вікна на двір, сонячна сторона. Недоліки: вхід по балкону і пічне опалення. 40000$ - адекватна ціна? Які думки?


"вхід по балкону і пічне опалення" - у таке страхіття ще хтось селиться :shock: ?
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 16:32

  jump написав:
  Козак-характерник написав:Браття і сестри! Лот: вул.Соломії Крушельницької, 38кв, 3-й поверх, стан житловий, не бабушатник, але й не ідеальний, хата була під подобову оренду. Вікна на двір, сонячна сторона. Недоліки: вхід по балкону і пічне опалення. 40000$ - адекватна ціна? Які думки?


"вхід по балкону і пічне опалення" - у таке страхіття ще хтось селиться :shock: ?

А чому б і ні? Стан житловий. Ремонт сучасний, тільки трошки вид втратив. Нова сантехніка, пралка, холодильник, мікрохвильовка, газова плита, чайник, посуд, телевізор, інтернет. Кімнати чисті, канапа, шафи. Є колонка на гарячу воду. Я ж кажу, що під подобову оренду була. Локація супер. Поруч парк Франка, відділення Нової пошти. Тиха, зелена вуличка. До Опери 5 хв. При бажанні можна котел встановити. Чи електрикою опалювати.

П.С. Ще сподобався чистий і охайний під'їзд. Не смердить пліснявою і затхлим.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 16:37

  jump написав:"вхід по балкону і пічне опалення" - у таке страхіття ще хтось селиться :shock: ?

Доволі цікавий варіант буде з початку 2020 року.
masaratana
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 16:43

  masaratana написав:
  jump написав:"вхід по балкону і пічне опалення" - у таке страхіття ще хтось селиться :shock: ?

Доволі цікавий варіант буде з початку 2020 року.

Чому? В чому сакральність цієї дати? :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 16:54

jump Просто думаю...Вкласти 40000 тис. Як мінімум 300$ чистоганом можна отримати щомісяця. А то і 400$, якщо основну кімнату підмарафетити. Долярчик по новобудовам преться лендлордствувати, а я до бетону в центрі приглядаюся. :P Але просто переглядаю і прицінююся, ще остаточно нічого не вирішив. Просто перебираю варіанти, екскурсії і оглядини. Вивчаю житловий фонд, стан квартир, під'їздів, інфраструктуру поруч. На Гнатюка був варіант, тепер на Соломії Крушельницької...Щоб ліквідне щось було, в центральній частині міста, навіть не ближній центр. Навіть якщо не стану лендлордом, то отримаю безцінний досвід досліджувача львівського бетону в центрі. Хобі. :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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