Додано: Пон 03 чер, 2019 15:09

Браття і сестри! Лот: вул.Соломії Крушельницької, 38кв, 3-й поверх, стан житловий, не бабушатник, але й не ідеальний, хата була під подобову оренду. Вікна на двір, сонячна сторона. Недоліки: вхід по балкону і пічне опалення. 40000$ - адекватна ціна? Які думки?

Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.