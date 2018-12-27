|
|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 чер, 2019 14:07
escobar написав:
1. Вкладывать в недвигу ради сдачи в аренду, это вариант для 50 летних пенсионеров. Ну или для отмыва чорного нала всяким чиновникам и пушерам.
2. Капитализация рынка недвиги за счет одних заробитчан долго продолжаться не будет. Как у вас там в местности с экономикой? Есть новые производства или открытые филиалы серьезных контор?
Саме так.
-
sinus
-
-
- Повідомлень: 440
- З нами з: 06.11.17
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 чер, 2019 15:09
Браття і сестри! Лот: вул.Соломії Крушельницької, 38кв, 3-й поверх, стан житловий, не бабушатник, але й не ідеальний, хата була під подобову оренду. Вікна на двір, сонячна сторона. Недоліки: вхід по балкону і пічне опалення. 40000$ - адекватна ціна? Які думки?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 26650
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1868 раз.
- Подякували: 2058 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 чер, 2019 15:19
escobar написав:
1. Вкладывать в недвигу ради сдачи в аренду, это вариант для 50 летних пенсионеров. Ну или для отмыва чорного нала всяким чиновникам и пушерам.
Куди б ви вкладали гроші?
-
amphiton
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 16.05.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 чер, 2019 15:55
Козак-характерник написав:
Браття і сестри! Лот: вул.Соломії Крушельницької, 38кв, 3-й поверх, стан житловий, не бабушатник, але й не ідеальний, хата була під подобову оренду. Вікна на двір, сонячна сторона. Недоліки: вхід по балкону і пічне опалення. 40000$ - адекватна ціна? Які думки?
"вхід по балкону і пічне опалення" - у таке страхіття ще хтось селиться
?
-
jump
-
-
- Повідомлень: 2206
- З нами з: 18.08.09
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 468 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 чер, 2019 16:32
jump написав: Козак-характерник написав:
Браття і сестри! Лот: вул.Соломії Крушельницької, 38кв, 3-й поверх, стан житловий, не бабушатник, але й не ідеальний, хата була під подобову оренду. Вікна на двір, сонячна сторона. Недоліки: вхід по балкону і пічне опалення. 40000$ - адекватна ціна? Які думки?
"вхід по балкону і пічне опалення" - у таке страхіття ще хтось селиться
?
А чому б і ні? Стан житловий. Ремонт сучасний, тільки трошки вид втратив. Нова сантехніка, пралка, холодильник, мікрохвильовка, газова плита, чайник, посуд, телевізор, інтернет. Кімнати чисті, канапа, шафи. Є колонка на гарячу воду. Я ж кажу, що під подобову оренду була. Локація супер. Поруч парк Франка, відділення Нової пошти. Тиха, зелена вуличка. До Опери 5 хв. При бажанні можна котел встановити. Чи електрикою опалювати.
П.С. Ще сподобався чистий і охайний під'їзд. Не смердить пліснявою і затхлим.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 26650
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1868 раз.
- Подякували: 2058 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 чер, 2019 16:37
jump написав:
"вхід по балкону і пічне опалення" - у таке страхіття ще хтось селиться
?
Доволі цікавий варіант буде з початку 2020 року.
-
masaratana
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 03.06.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 чер, 2019 16:43
masaratana написав: jump написав:
"вхід по балкону і пічне опалення" - у таке страхіття ще хтось селиться
?
Доволі цікавий варіант буде з початку 2020 року.
Чому? В чому сакральність цієї дати?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 26650
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1868 раз.
- Подякували: 2058 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 чер, 2019 16:54
jump
Просто думаю...Вкласти 40000 тис. Як мінімум 300$ чистоганом можна отримати щомісяця. А то і 400$, якщо основну кімнату підмарафетити. Долярчик по новобудовам преться лендлордствувати, а я до бетону в центрі приглядаюся.
Але просто переглядаю і прицінююся, ще остаточно нічого не вирішив. Просто перебираю варіанти, екскурсії і оглядини. Вивчаю житловий фонд, стан квартир, під'їздів, інфраструктуру поруч. На Гнатюка був варіант, тепер на Соломії Крушельницької...Щоб ліквідне щось було, в центральній частині міста, навіть не ближній центр. Навіть якщо не стану лендлордом, то отримаю безцінний досвід досліджувача львівського бетону в центрі. Хобі.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 26650
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1868 раз.
- Подякували: 2058 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|3036
|326602
|
Пон 03 чер, 2019 17:24
jump
|
|67
|10778
|
|
|32
|2598
|
|