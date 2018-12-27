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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 378379380381
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 14:07

  escobar написав:1. Вкладывать в недвигу ради сдачи в аренду, это вариант для 50 летних пенсионеров. Ну или для отмыва чорного нала всяким чиновникам и пушерам.
2. Капитализация рынка недвиги за счет одних заробитчан долго продолжаться не будет. Как у вас там в местности с экономикой? Есть новые производства или открытые филиалы серьезных контор?

Саме так.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 15:09

Браття і сестри! Лот: вул.Соломії Крушельницької, 38кв, 3-й поверх, стан житловий, не бабушатник, але й не ідеальний, хата була під подобову оренду. Вікна на двір, сонячна сторона. Недоліки: вхід по балкону і пічне опалення. 40000$ - адекватна ціна? Які думки?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 15:19

  escobar написав:1. Вкладывать в недвигу ради сдачи в аренду, это вариант для 50 летних пенсионеров. Ну или для отмыва чорного нала всяким чиновникам и пушерам.


Куди б ви вкладали гроші?
amphiton
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 15:55

  Козак-характерник написав:Браття і сестри! Лот: вул.Соломії Крушельницької, 38кв, 3-й поверх, стан житловий, не бабушатник, але й не ідеальний, хата була під подобову оренду. Вікна на двір, сонячна сторона. Недоліки: вхід по балкону і пічне опалення. 40000$ - адекватна ціна? Які думки?


"вхід по балкону і пічне опалення" - у таке страхіття ще хтось селиться :shock: ?
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 16:32

  jump написав:
  Козак-характерник написав:Браття і сестри! Лот: вул.Соломії Крушельницької, 38кв, 3-й поверх, стан житловий, не бабушатник, але й не ідеальний, хата була під подобову оренду. Вікна на двір, сонячна сторона. Недоліки: вхід по балкону і пічне опалення. 40000$ - адекватна ціна? Які думки?


"вхід по балкону і пічне опалення" - у таке страхіття ще хтось селиться :shock: ?

А чому б і ні? Стан житловий. Ремонт сучасний, тільки трошки вид втратив. Нова сантехніка, пралка, холодильник, мікрохвильовка, газова плита, чайник, посуд, телевізор, інтернет. Кімнати чисті, канапа, шафи. Є колонка на гарячу воду. Я ж кажу, що під подобову оренду була. Локація супер. Поруч парк Франка, відділення Нової пошти. Тиха, зелена вуличка. До Опери 5 хв. При бажанні можна котел встановити. Чи електрикою опалювати.

П.С. Ще сподобався чистий і охайний під'їзд. Не смердить пліснявою і затхлим.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 16:37

  jump написав:"вхід по балкону і пічне опалення" - у таке страхіття ще хтось селиться :shock: ?

Доволі цікавий варіант буде з початку 2020 року.
masaratana
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 16:43

  masaratana написав:
  jump написав:"вхід по балкону і пічне опалення" - у таке страхіття ще хтось селиться :shock: ?

Доволі цікавий варіант буде з початку 2020 року.

Чому? В чому сакральність цієї дати? :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 16:54

jump Просто думаю...Вкласти 40000 тис. Як мінімум 300$ чистоганом можна отримати щомісяця. А то і 400$, якщо основну кімнату підмарафетити. Долярчик по новобудовам преться лендлордствувати, а я до бетону в центрі приглядаюся. :P Але просто переглядаю і прицінююся, ще остаточно нічого не вирішив. Просто перебираю варіанти, екскурсії і оглядини. Вивчаю житловий фонд, стан квартир, під'їздів, інфраструктуру поруч. На Гнатюка був варіант, тепер на Соломії Крушельницької...Щоб ліквідне щось було, в центральній частині міста, навіть не ближній центр. Навіть якщо не стану лендлордом, то отримаю безцінний досвід досліджувача львівського бетону в центрі. Хобі. :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 22:06

... і будь тут мудрим ©

  Козак-характерник написав:Долярчик по новобудовам преться лендлордствувати

.... та вже щось "не дуже" :roll:
- от перенесу свою відповідь з іншої гілки сюди....

...за крок до перевороту думок ©ч.4
proftpd66 написав:
Согласен! Я им объяснял, истину глаголил пару страниц. Взять хату можно в 2014 и 2015 когда рынок просел и просто продать через 4-10 лет на 30%-70% дороже, а туда бесплатно поселить Василя из Ривного.
===========

... "вікно можливостей" вже закрите до наступної кризи? :wink:
=========

proftpd66 написав:
оправдана сдача, если есть кредит и овгз + сдача.
=====

... погоджуюсь! - але той менінгіт/гемор/переживання/нерви.... що все це супроводжують - мабуть, НЕ вартує того "трошки більшого прибутку", ніж депо....

п. с.
... коротше, якщо взяв кредит/іпотеку в гривнях за пів року-рік до кризи - то лише тоді є зиск!
.... а так, то все виглядає, як.... колотити воду в ступі, чи носити воду ситом :mrgreen:

п. с. 2
....еееехххххх, а я то думав, що бути "багатопенісним лендлордом" - це круто! - а воно он як.... :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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