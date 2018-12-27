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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 380381382383
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 14:09

  jump написав:Сергій Бабак - понад 100 тисяч доларів готівкою та на банківських рахунках (48 157 Євро, 64 600 Доларів США та 9 266 гривень). 8)

Олег Іщук - понад 82 тисячі доларів готівкою та на банківських рахунках (3 000 Євро, 4 000 Доларів США та 2 048 381 гривень). 8)

Ірина Кулинич - понад 15 тисяч доларів готівкою та на банківських рахунках (9 500 Доларів США та 150 000 гривень). 8)

Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 14:19

позичив із сторінки Антирагуль

:lol: Між ЖК Сіті, Щасливим платінумом і Сходом сонця поставили мангал, ну "смажити шашлики з виглядом на Високий Замок " - звучить непогано ніби в якійсь рекламній брошурці :D

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jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 15:49

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

... не знаю..... мені отой "круган" Схід сонця і все довкола(включаючи Сіті) - якийсь "несмачний несмак" - ніякий дизайн і кольори якісь тусклі/облізлі....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 16:04

  Долярчик написав:... не знаю..... мені отой "круган" Схід сонця і все довкола(включаючи Сіті) - якийсь "несмачний несмак" - ніякий дизайн і кольори якісь тусклі/облізлі....



це ж іронія :D
той район уже геть забудований термітниками
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 12:38

Львівська міськрада дозволила Козловському забудувати багатоповерхівками зелену зону

Виконавчий комітет Львівської міської ради 17 травня дозволив внести зміни до детального плану території у районі вулиці Липинського. Фактично цим рішенням виконком намагається узаконити ТОВ «Авалон юніон» будівництво чотирьох багатоповерхових будинків на вулиці Липинського, 27, яке відбувається всупереч основним містобудівним документам: Генеральному плану Львову та плану зонування.

Згідно із генпланом та зонінгом, вказана територія відноситься до рекреаційних зон озеленених територій загального користування (Р-3), тобто на таких територіях взагалі не дозволене житлове будівництво.

ТОВ «Авалон юніон» вже активно проводить будівництво на цій території. В одному із будинків звели майже п’ять поверхів, ще два – на стадії фундаменту, датою введення в експлуатацію зазначено 2 та 4 квартали 2020 року. За даними сайту нерухомості «ЛУН», квартири у житловому комплексі продаються з вересня 2018 року, а їх середня вартість зараз становить 24-26 тис. грн за квадратний метр.

http://fortpost.lviv.ua/novyny/20848-lv ... 4SaQkyp4Wc
jump
 
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