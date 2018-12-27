Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
jump написав:Сергій Бабак - понад 100 тисяч доларів готівкою та на банківських рахунках (48 157 Євро, 64 600 Доларів США та 9 266 гривень).
Олег Іщук - понад 82 тисячі доларів готівкою та на банківських рахунках (3 000 Євро, 4 000 Доларів США та 2 048 381 гривень).
Ірина Кулинич - понад 15 тисяч доларів готівкою та на банківських рахунках (9 500 Доларів США та 150 000 гривень).
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Виконавчий комітет Львівської міської ради 17 травня дозволив внести зміни до детального плану території у районі вулиці Липинського. Фактично цим рішенням виконком намагається узаконити ТОВ «Авалон юніон» будівництво чотирьох багатоповерхових будинків на вулиці Липинського, 27, яке відбувається всупереч основним містобудівним документам: Генеральному плану Львову та плану зонування.
Згідно із генпланом та зонінгом, вказана територія відноситься до рекреаційних зон озеленених територій загального користування (Р-3), тобто на таких територіях взагалі не дозволене житлове будівництво.
ТОВ «Авалон юніон» вже активно проводить будівництво на цій території. В одному із будинків звели майже п’ять поверхів, ще два – на стадії фундаменту, датою введення в експлуатацію зазначено 2 та 4 квартали 2020 року. За даними сайту нерухомості «ЛУН», квартири у житловому комплексі продаються з вересня 2018 року, а їх середня вартість зараз становить 24-26 тис. грн за квадратний метр.
Долярчик написав:... ми охорону СВІДОМО беремо лише для того, щоб ВСІ ЗАГАЛЬНІ РЕЧІ охороняли - ліхтарі/загальне освітлення/щоб вікна не побили/туї не поламали/дит. майданчик не понищили/ліфти, щоб не розкурочили/насосні-підкачувальні станції/електрощитки/лічильники води і електр.,які є на загальних коридорах і т. п. - одне прикро, що за все, що є і буде у наших квартира - НІХТО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕСТИ НЕ БУДЕ!
... охорона лише від "загального майна"
От цікаво скільки по вартості виходить охорона і скільки по вартості передбачається зберегти ліхтарів/лавок/щитків. Чи є сенс у тій охороні...? Чи вважаєте, що 2 пенсіонери вам покриють часовий проміжок 24/7 ? Потрібен плаваючий графік і як мінімум 3 людини..
Долярчик написав:... ми охорону СВІДОМО беремо лише для того, щоб ВСІ ЗАГАЛЬНІ РЕЧІ охороняли - ліхтарі/загальне освітлення/щоб вікна не побили/туї не поламали/дит. майданчик не понищили/ліфти, щоб не розкурочили/насосні-підкачувальні станції/електрощитки/лічильники води і електр.,які є на загальних коридорах і т. п. - одне прикро, що за все, що є і буде у наших квартира - НІХТО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕСТИ НЕ БУДЕ!
... охорона лише від "загального майна"
От цікаво скільки по вартості виходить охорона і скільки по вартості передбачається зберегти ліхтарів/лавок/щитків. Чи є сенс у тій охороні...? Чи вважаєте, що 2 пенсіонери вам покриють часовий проміжок 24/7 ? Потрібен плаваючий графік і як мінімум 3 людини..
сенсу немає жодного - перевірено у іншому масиві до того ж охорона жодної відповідальності за завдані збитки не несе.