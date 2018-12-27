Квесторе_поверніться
... в мене на мої плани наклались "форс-мажорні" обставини....
- якщо ці обставини не ускладняться, то у вересні заїду......
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 11 чер, 2019 21:11
Квесторе_поверніться
... в мене на мої плани наклались "форс-мажорні" обставини....
- якщо ці обставини не ускладняться, то у вересні заїду......
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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